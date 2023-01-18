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Манчестер Юнайтед - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 лютого 2023, 17:00
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
69'
Крістал Пелес
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
30%
Крістал Пелес
33%
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
13
Перемог
20
Ігор
2
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.03.2021 - 22:15 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2022/2023
01.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Кубок Англії 2022/2023
28.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Reading В
Кубок англійської ліги 2022/2023
25.01.2023 - 22:00 Ноттінгем Форест 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 16:00 Челсі 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.01.2023 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
30%
Крістал Пелес
33%
Трансляція
62'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! А ось і другий удар "маанкуніанців" після перерви! Шоу прострілив у центр, а Рашфорд в дотик перевів м'яч у площину воріт.
62'
Інфо
13:2 за ударами на даний момент. Лише одного разу МЮ пробив у другому таймі.
59'
Заміна
Заміна у МЮ: Гарначо замінив Вегхорста.
58'
Пауза у матчі: Фернандешу надавали допомогу. Але гру португалець продовжить.
56'
Рашфорд змістився з лівого флангу і пробив вище воріт.
53'
Кілька разів гості прострілювали у штрафний майданчик господарів, однак все неточно.
49'
Антоні спробував прорватися лівим флангом, але вткнувся у захисників.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Повна перевага Манчестер Юнайтед на полі. Крістал Пелас практично не вибігав в атаку, а як робив це, то лише лівим флангом і дуже рідко. Могли "манкуніанці" забивати більше, однак обмежилися лише пенальті.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+2'
Жовта картка
Жовта для Мітчелла за зрив атаки господарів.
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
42'
Де Хеа потягнув дальній удар низом від Шлуппа. Досить несподівано пробив гравець гостей.
42'
Рашфорд перебував на лівому куті штрафному, зробив крок до центру і пробив у дальній верхній кут - м'яч полетів повз ворота.
39'
Кутовий
Олісе намагався прострілити з лівого флангу, але м'яч від Ван-Біссаки полетів на кутовий. Сам ж Олісе виконав стандарт, але зовсім трохи Мітчелл не досягнув до м'яча, щоб вдало пробити.
36'
Вегхорст отримав м'яч на лівому фланзі, увійшов до штрафного і прострілив у центр. Звідти в дотик пробив Фред, але не влучив низом у площину воріт.
32'
Спроба від "склярів" вийти в атаку: Мітчелл навісив з лівого флангу, але де Хеа забрав м'яч до рук.
31'
Рашфорд з лету спіймав м'яч з-за меж штрафного, але після уудару англійця круглий полетів вище цілі.
28'
Голкіпер КП забрав до рук дальній удар Антоні. Не надто вдалий постріл від бразильця.
27'
Фернандеш пасом розрізав оборону гостей, Рашфорд під кутом вибіг до воріт і пробив у ближній кут - Гвайта потягнув.
22'
"Манкуніанці" запресингували гостей біля їхнього ж штрафного, відібрали м'яч, але реалізувати контратаку три в три не змогли.
21'
Кутовий
Фернандеш подав з кутового, але КП без проблем вибили м'яч.
16'
Спроба Аю пройти правим флангом завершилася аутом для гостей. Вінгера КП відразу ж оточили троє суперників, а Фред виткнув м'яч.
15'
Потужно тисне МЮ. Крістал Пелас перші кілька хвилин виходив в атаку, а зараз повністю ініціатива у ногах господарів.
13'
Небезпечний момент
Хороший момент МЮ після кутового! Вегхорст головою пробив у лівий кут, але Гвайта у ефектному стрибку потягнув.
9'
Антоні впав у штрафному після прострілу з флангу, однак цього разу без пенальті.
6'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Фірмовий пенальті від Фернандеша: влучив у лівий кут, а голкіпер впав у протилежний.
6'
Небезпечний момент
Після перегляду відеоповтору арбітр вказав на точку пенальті!
5'
Небезпечний момент
Після навісу Рашфорда Х'юз зіграв рукою у власному штрафному на самісінькому краю. Арбітр спочатку розвів руками, а після підказки побіг дивитися VAR.
2'
Кутовий
Після подачі Олісе з кутового верхову боротбу виграли господарі.
Свисток
Матч розпочався!
Крістал Пелас: Гвайта - Клайн, Річардс, Гуехі, Мітчелл - Дукуре, Х'юз - Аю, Олісе, Шлупп - Едуар.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Шоу - Фернандеш, Каземіро, Фред - Антоні, Вегхорст, Рашфорд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Перед цим матчем МЮ іде на четвертій позиції в АПЛ, у той час як КП посідає 12 місце. Між командами розрив у 15 очок.
Свисток
Головний арбітр: Андре Маррінер.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 22-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Крістал Пелас.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес 04.02.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023 .

Дата проведення матчу: 04.02.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Крістал Пелес (Лондон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 18.01.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес можна подивитися 04.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.02.2023, у рамках Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

команди Крістал Пелес був зіграний проти Ньюкасл - 21.01.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Крістал Пелес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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