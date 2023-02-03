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Динамо - Вайле онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 05 лютого 2023, 10:10
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
24'
Вайле
Вайле
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
43%
Нічия
27%
Вайле
30%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:10 Динамо 5 - 1 Завершено Уніря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 15:35 Динамо 2 - 2 Завершено Аустрія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершено Марібор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.01.2023 - 16:05 Динамо 0 - 4 Завершено Рапід П
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.11.2022 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершено Металіст В
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Останні матчі - Вайле
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 16:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Вайле П
Клубні товариські матчі 2019/2020
08.09.2020 - 20:30 Вайле 0 - 0 Завершено Вайхе Фленсбург Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
31.08.2020 - 20:30 Вайле 0 - 0 Завершено Норшелланн Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
19.08.2020 - 15:45 Вайле 0 - 1 Завершено Хобро П
Клубні товариські матчі 2019/2020
23.05.2020 - 11:45 Вайле 1 - 2 Завершено Сількеборг П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
43%
Нічия
27%
Вайле
30%
Трансляція
19'
Попов пробив після подачі з кутового, повз ворота.
16'
Беніто знайшов надто складний варіант продовження атаки, Супряга не зрозумів задум партнера.
18'
Швидко розвивалася контратака динамівців, але Супряга загнав себе в незручну позицію і зумів заробити лише кутовий.
11'
Гоооол!!!
Динамо відкриває рахунок! Супряга відклеївся від захисника та, скориставшись класною передачею Дубінчака, відправив м'яч у сітку. Перша ж повноцінна атака киян стала результативною!
10'
4'
Альборнос подав з лівого флангу, м'яч у польоті вийшов за лицьову.
2'
Беніто отримав пошкодження, знадобилася допомога медиків. Зараз нігерієць уже в грі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Дубінчак, Дячук, Попов, Караваєв — Сидорчук (к), Лонвейк, Царенко — Беніто, Супряга, Волошин.
Інфо
Стартовий склад Вайле: Тротт (в), Альборнос (к), Провстгор, Драмме, Кіркегор, Велков, Офорі, Сукута-Пасу, Лаурітсен, Амбі, Ельвіус.
Це п'ятий спаринг Динамо на зборі в Туреччині. До цього кияни програли віденському Рапіду (0:4) та Марибору (0:2), зіграли внічию з Аустрією Лустенау (2:2) й обіграли Унірю Деж (5:1).
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Динамо та Вайле.
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Ешторіл Ешторіл 0 Віторія Віторія 1 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 3 Сельта Сельта 4 Завершено 22:00 - Вчора Ренн Ренн 1 Лілль Лілль 3 Завершено 22:00 - Вчора Ексельсіор Ексельсіор 0 Валвейк Валвейк 0 Завершено 21:45 - Вчора Сассуоло Сассуоло 1 Аталанта Аталанта 0

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Анонс матчу Динамо - Вайле 05.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Вайле (Вайле) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 10:10

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Вайле можна подивитися 05.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Вайле, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Уніря - 03.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Вайле (Вайле)
Рік заснування Вайле (Вайле): 1891
Країна: Дания

команди Вайле був зіграний проти ФК Олександрія - 31.01.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Вайле онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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