Динамо - Вайле онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Вайле 05.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Вайле (Вайле) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 05.02.2023

Час початку матчу: 10:10

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



команди Динамо був зіграний проти Уніря - 03.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Вайле (Вайле)

Рік заснування Вайле (Вайле): 1891

Країна: Дания



команди Вайле був зіграний проти ФК Олександрія - 31.01.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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