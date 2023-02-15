Бенфіка - Брюгге онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.
Дата проведення матчу: 07.03.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Бенфіка (Лиссабон) та командою Брюгге (Брюгге):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда Брюгге залишилася з поразкою . Зіткнення Брюгге та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Parker, Scott розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти - 03.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.
Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм
Прошедший поединок команди Брюгге був зіграний проти Остенде - 03.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Остенде.
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