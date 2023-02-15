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Бенфіка - Брюгге онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 березня 2023, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
2 - 0
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49'
Брюгге
Брюгге
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Хід матчу
17' Роман Яремчук 20' Lang, Noa 29' Ніколас Отаменді 38' Рафаел Сілва 43' Sylla, Abakar 45' Ramos, Goncalo
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
37%
Нічия
15%
Брюгге
48%
Цікаві факти
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 4 matches.
  • Benfica Lisbon haven't lost in any of their last 20 home matches.
  • Club Brugge have lost none of their last 4 away matches.
  • The result of the first leg: Club Brugge - Benfica Lisbon 0-2.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Benfica Lisbon wins 1st half in 47% of their matches, Club Brugge in 48% of their matches.
  • Benfica Lisbon wins 47% of halftimes, Club Brugge wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Benfica Lisbon.
  • On their last meeting Benfica Lisbon won by 2 goals.
  • When Benfica Lisbon leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Club Brugge leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Club Brugge is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Club Brugge.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Club Brugge's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Benfica Lisbon scores 2.59 goals when playing at home and Club Brugge scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Benfica Lisbon have won 3 home matches in a row.
Особисті зустрічі
Бенфіка
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Брюгге
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Брюгге 0 - 2 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
03.03.2023 - 23:15 Бенфіка 2 - 0 Завершено Famalicao В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
25.02.2023 - 22:30 Візела 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
20.02.2023 - 23:15 Бенфіка 3 - 1 Завершено Боавішта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Брюгге 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Кубок Португалії 2022/2023
09.02.2023 - 22:30 Брага 1 - 1 Завершено Бенфіка Н
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Останні матчі - Брюгге
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
03.03.2023 - 21:45 Остенде 3 - 0 Завершено Брюгге П
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
26.02.2023 - 14:30 Брюгге 2 - 0 Завершено Гент В
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
19.02.2023 - 14:30 Серкль Брюгге 2 - 2 Завершено Брюгге Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Брюгге 0 - 2 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Бельгії 2022/2023
10.02.2023 - 21:45 Брюгге 1 - 1 Завершено Юніон Сент-Жілуаз Н
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Головні події
ГООЛ! Ramos, Goncalo
45'
43'
Sylla, Abakar
ГООЛ! Рафаел Сілва
38'
Ніколас Отаменді
29'
20'
Lang, Noa
17'
Роман Яремчук
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
37%
Нічия
15%
Брюгге
48%
Склади команд
99
Одіссеас Влаходімос
3
Grimaldo, Alex
30
Ніколас Отаменді
66
Silva, Antonio
26
Bah, Alexander
22
Chiquinho
61
Luis, Florentino
8
Aursnes, Fredrik
27
Рафаел Сілва
20
Жоау Маріу
88
Ramos, Goncalo
22
Ciмон Мiньоле
77
Mata, Clinton
44
Mechele, Brandon
94
Sylla, Abakar
17
Buchanan, Tajon
27
Nielsen, Casper
20
Ханс Ванакен
24
Sowah, Kamal
14
Meijer, Bjorn
12
Lang, Noa
70
Роман Яремчук
Стартовий склад
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Форвард
    45
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
    38
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 22
    Chiquinho
    Форвард
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 3
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
    29
  • 66
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 26
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 99
    Одіссеас Влаходімос
    Воротар
  • 12
    Lang, Noa
    20
  • 70
    Роман Яремчук
    Форвард
    17
  • 17
    Buchanan, Tajon
    Форвард
  • 27
    Nielsen, Casper
    Півзахисник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Півзахисник
  • 24
    Sowah, Kamal
    Півзахисник
  • 14
    Meijer, Bjorn
    Захисник
  • 77
    Mata, Clinton
    Півзахисник
  • 44
    Mechele, Brandon
    Захисник
  • 94
    Sylla, Abakar
    Захисник
    43
  • 22
    Ciмон Мiньоле
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Parker, Scott
Статистика матчу
52%
Володіння м'ячем
48%
5
Удари в отвір
3
Удари повз
3
5
Штрафні
5
4
Офсайди
1
Сейви
3
1
ЖК
3
1
Кутові
5
1
Фоли
4
1
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - Брюгге
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Другий тайм розпочався!
Майже повний контроль матчу у господарів. Вони могли забивати більше, однак змогли відзначитися двічі під кінець тайму. Брюгге частково загострював, але чогось гольового так і не створив.
Свисток
Перший тайм завершений!
45+2'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Черговий провал в обороні гостей. Маріу віддав Рамушу у штрафному, той накрутив кількох опонентів і пробив у лівий кут.
45'
Інфо
Ще дві хвилини додає арбітр до першого тайму.
45'
Грімальдо перекинув стінку зі стандарту і м'яч полетів прямо в руки Міньйоле.
43'
Жовта картка
Жовта для Сілли за фол поблизу влансого штрафного.
42'
Кутовий
Не вийшов кутовий у Ланга. Без проблем впоралися з ним захисники Бенфіки.
Інфо
П'ятий гол Рафа Сілви у основному раунді цього сезону Ліги чемпіонів.
38'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Бенфіка все-таки забиває легальний гол! Рамуш віддав пас у штрафний на Рафу Сілву, той розібрався з опонентами і покотив м'яч у лівий кут.
33'
Б'юкенен віддав ліворуч на Ланга, а простріл того заблокував захисник.
Інфо
До речі, Отаменді пропустить перший матч чвертьфіналу, якщо Бенфіка туди пройде. Важлива втрата для "орлів".
30'
Ванакен пробив просто в стінку. Стандарт ледь не з меж штрафного, і так невдало.
29'
Жовта картка
Б'юкенен міг вирватися на чудову ударну позицію у штрафному, але Отаменді збив його на підступах до карного майданчика. Жовта для аргентинського захисника.
26'
Заблокували удар Маріу з лінії штрафного гості.
23'
Ланг навісив на голову Ванакену, але той знову не влучив у ціль.
22'
Грімальдо зі стандарту з 20-ти метрів прямим ударом намагався на силу влучити у праву дев'ятку, але пробив надто вище воріт.
20'
Жовта картка
Після попереднього моменту господарі пішли в атаку другим темпом, і відразу ж на собі спіймали фол. Жовта для Ланга.
20'
Небезпечний момент
Вбивчий момент, кращого важче знайти! Грімальдо прорвався у штрафний, прострілив у центр і Маріу пробив у, здавалося б, порожні ворота. Однак Маєр зі стрічки воріт виніс м'яч!
18'
Жовта картка
Роман Яремчук отримав жовту. В'їхав ззаду в ноги Шикінью.
15'
Флорентіну з розстрільної позиції з меж штрафного не влучив у площину воріт після прострілу Жоау Маріу. Однак все одно у Маріу був офсайд, VAR би знову скасував гол.
11'
Кутовий
І кутовий в Рафи Сілви не вийшов - суперники вибили м'яч.
10'
Рафа Сілва намагався вийти на удар, але загострити не вийшло. Якось недбало ткнув м'яч вперед.
9'
Яремчук прострілив з меж штрафного, але відразу ж пас був заблокований.
7'
Ледь не зрізав Мата м'яч у власні ворота після прострілу суперника. Міньйоле вдало зіграв на місці.
3'
Після подачі з центральної зони м'яч летів просто на голову Яремчуку, але його випередив Ванакен і пробив повз ворота. Ну і навіщо?
2'
Офсайд
Забиває Жоау Маріу ефектний гол п'яткою, однак арбітри після перегляду VAR скасували взяття воріт. У асистента Гонсалу Рамуша був зафіксований офсайд.
Свисток
Матч розпочався!
Брюгге: Міньйоле - Мата, Мехеле, Сілла - Б'юкенен, Нільсен, Ванакен, Сова, Маєр - Ланг, Яремчук.
Бенфіка: Влаходімос - Ба, Антоніо Сілва, Отаменді, Грімальдо - Флорентіну, Шикінью - Аурснес, Маріу, Рафа Сілва - Рамуш.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
У першому поєдинку Бенфіка виграла у Бельгії з рахунком 2:0.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Бенфіка зіграє проти Брюгге.
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Анонс матчу Бенфіка - Брюгге 07.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 07.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Бенфіка (Лиссабон) та командою Брюгге (Брюгге):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда Брюгге залишилася з поразкою . Зіткнення Брюгге та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось с таким счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Parker, Scott розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - Брюгге можна подивитися 07.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - Брюгге, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти - 03.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Прошедший поединок команди Брюгге був зіграний проти Остенде - 03.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Остенде.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - Брюгге онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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