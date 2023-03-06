Челсі - Боруссія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 07.03.2023
Час початку матчу: 22:10
Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою "Боруссія" (Дортмунд):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Боруссія", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та Челсі у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 03.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
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