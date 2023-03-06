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Челсі - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 березня 2023, 22:10 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
Оновити
перерыв
Боруссія
Дортмунд
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Хід матчу
5' Юліан Брандт Вийшов: Reyna, Giovanni 41' Ніклас Зюле 43' Рахім Стерлінґ
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
30%
Боруссія
26%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have lost 3 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 6 games.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 12 matches.
  • Borussia Dortmund have a winning streak of 5 matches away from home.
  • The result of the first leg: Borussia Dortmund - Chelsea FC 1-0.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 3 matches.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 31% of their matches, Borussia Dortmund in 50% of their matches.
  • Chelsea FC wins 31% of halftimes, Borussia Dortmund wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Chelsea FC has better performance than Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC scores 1.32 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.07 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.02.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Фулгем Н
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.03.2023 - 21:30 Боруссія 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
25.02.2023 - 16:30 Хоффенхайм 0 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
19.02.2023 - 18:30 Боруссія 4 - 1 Завершено Герта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 16:30 Вердер 0 - 2 Завершено Боруссія В
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Головні події
ГООЛ! Рахім Стерлінґ
43'
41'
Ніклас Зюле
5'
Юліан Брандт
Вийшов: Reyna, Giovanni
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
44%
Нічия
30%
Боруссія
26%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
32
Cucurella, Marc
26
Koulibaly, Kalidou
33
Fofana, Wesley
21
Chilwell, Ben
24
Fernandez, Enzo
8
Матео Ковачіч
24
James, Reece
11
Felix, Joao
29
Havertz, Kai
17
Рахім Стерлінґ
33
Meyer, Alexander
17
Wolf, Marius
25
Ніклас Зюле
23
Schlotterbeck, Nico
13
Guerreiro, Raphael
23
Емре Джан
19
Юліан Брандт
22
Bellingham, Jude
6
Ozcan, Salih
11
Марко Ройс
22
Haller, Sebastian
Стартовий склад
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    43
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 22
    Haller, Sebastian
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
    5
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 11
    Марко Ройс
    Півзахисник
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 17
    Wolf, Marius
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
    41
  • 23
    Schlotterbeck, Nico
  • 13
    Guerreiro, Raphael
  • 33
    Meyer, Alexander
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Эдин Терцис
Статистика матчу
3
Кутові
2
4
Удари в отвір
1
5
Удари повз
5
Штрафні
12
1
Сейви
3
10
Фоли
5
41%
Володіння м'ячем
59%
4
Блоковано ударів
1
2
Офсайди
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Челсі - "Боруссія"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
У першій половині гри Челсі мав певну перевагу на м'ячі й зумів уникнути проблем біля власного штрафного майданчика. Однак при цьому команда Поттера зуміла забити, із чим у неї останнім часом дуже великі проблеми. Є перевага за рахунком — час випускати Мудрика та добивати.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Беллінгем зіграв до центру штрафного на Геррейру, але той у падінні пробити не зміг.
45+2'
Дортмунд у позиційній атаці на чужій половині.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 3 хв.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гаверц п'ятою зіграв на хід до лівого флангу на Чілвелла, який потім прострілив у центр штрафного під удар Стерлінгу, і той із другої спроби зупинив м'яч, та переграв голкіпера.
43'
Пас до лівого флангу штрафного завершився невдалим ударом Чілвелла в дотик.
42'
Жовта картка
Зюле спробував затримати час під час виконання штрафного в центрі поля.
41'
Небезпечний момент
Подачу штрафного з лівого флангу від Чілвелла перед порожніми воротами не заніс за лінію Кулібалі, після чого з добивання Феліш влучив у захисника.
40'
Чілвелла на лівому фланзі атаки збив Вольф.
38'
Офсайд
Стерлінга запустили від центрального кола передачею на хід до офсайду, після чого він не переграв голкіпера, а Гаверц із добивання пробив із рикошетом від поперечини.
37'
Вольфа зупинили фолом на правому фланзі захисту Боруссії.
35'
Феліш здалеку пробив із правого флангу, але захисник перевів на протилежний кутовий.
32'
Небезпечний момент
Ковачич у пів колі перед штрафним піймав відскок від подачі з лівого флангу, але зльоту пробив над воротами.
30'
Гаверц руками розвернув Джана в центрі поля, коли суперник отримав верховий м'яч.
28'
Небезпечний момент
Штанга! Подача з правого флангу була вибита на центральний вхід до штрафного, але Гаверц у дотик пробив у ближню стійку!
26'
Важке падіння на плече від Джана з боротьби проти Гаверца в центрі поля.
24'
Кулібалі штовхнув перед чужим штрафним Ройс у боротьбі за м'яч.
23'
Енцо прямою ногою пішов проти Беллінгема в центральному колі.
21'
Феліш прискорився з лівого флангу власної половини, але в центральній зоні його збив Джан.
20'
Енцо передачею в дотик із правого флангу до штрафного пішла до голкіпера.
19'
Челсі намагається вгамувати гру.
17'
Небезпечний момент
Удар зі штрафного від Ройса в лівий кут парирував на кутовий Кепа!
15'
Фофана двічі намагався фолити проти Рейни перед власним штрафним, і зрештою збив суперника.
14'
Швидко розіграли штрафний на правому фланзі атаки гості, але Ройс подав на голову супернику.
12'
Обережний контроль м'яча на власній половині.
10'
Кукурелья на лівому фланзі атаки зіграв у накладання проти Беллінгема.
9'
Пошкодження в Фелікса на рівному місці, під час ривку лівим флангом атаки.
8'
Небезпечний момент
Удар від Гаверца з правого флангу штрафного прийшовся у сітку зі зовнішнього боку біля ближньої стійки.
7'
Кутовий
Подача кутового з лівого флангу пішла до центру штрафного, але удар головою від Кулібалі пішов повз дальню стійку.
6'
Небезпечний момент
Феліш на фінті зайшов до лівого флангу штрафного, але з гострого кута пробив у воротаря.
5'
Заміна
Замість Брандта гратиме Рейна.
4'
Замотують ліву ногу Брандту безпосередньо на полі.
3'
Рукою перехопив передачу суперників на лівому фланзі захисту Геррейру.
2'
Небезпечний момент
Гаверц виштовхнув м'яч до лівого флангу атаки на Стерлінга, але той забув про удар у ситуації віч-на-віч із голкіпером.
2'
Кутовий
Не було удару на завершення подачі Брандта зі стандарту.
1'
А ось і кутовий не забарився.
1'
І вже заробила аут на правому фланзі атаки Боруссія.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Фанати Челсі спробували затримати автобус із гравцями команди-суперниці.
Інфо
Початок матчу відкладено на 10 хвилин — о 22:10.
Запасні: Кобель, Унбегаун, Рейна, Дауд, Гуммельс, Модест, Мален, Меньє, Пасслак, Адеємі, Біно-Гіттенс, С. Кулібалі.
Боруссія Д: Меєр — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Джан, Езкан — Брандт, Беллінгем, Ройс — Алле.
Запасні: Беттінеллі, Бергстрем, Пулішич, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлагер, Чуквуемека, Голл.
Челсі: Аррісабалага — Р. Джеймс, В. Фофана, Кулібалі, Чілвелл — Ковачич, Фернандес — Стерлінг, Феліш, Кукурелья — Гаверц.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Перша гра в Дортмунді завершилась перемогою Боруссії з рахунком 1:0.
Данні Маккелі (Віллемстад, Кюрасао/Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та дортмундська Боруссія.
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Анонс матчу Челсі - "Боруссія" 07.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 07.03.2023
Час початку матчу: 22:10

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Челсі (Лондон) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Боруссія", тоді як команда Челсі залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та Челсі у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - "Боруссія" можна подивитися 07.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Челсі - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 03.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу Челсі - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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