Аль-Ахлі - Реал онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Аль-Ахлі (Каир) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Клубний чемпіонат світу 2023 , матч начнется на стадіоні Prince Moulay Abdellah Stadium.
Дата проведення матчу: 08.02.2023
Час початку матчу: 21:00
Для здобуття перемоги тренери команд Коллер, Марсель и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Аль-Ахлі (Каир)
Рік заснування Аль-Ахлі (Каир): 1907
Країна: Египет
Прошедший матч команди Аль-Ахлі був зіграний проти Сіетл Саундерс - 04.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Аль-Ахлі.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.
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