  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аль-Ахлі - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Аль-Ахлі - Реал онлайн трансляція матчу

Клубний чемпіонат світу - 08 лютого 2023, 21:00 - Prince Moulay Abdellah Stadium
Головний суддя: Matonte, Andres
Рейтинг матчу:
Аль-Ахлі
Каир
0 - 1
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
Хід матчу
42' Junior, Vinicius
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Аль-Ахлі
9%
Нічия
19%
Реал
72%
Цікаві факти
  • Real Madrid haven't lost in their last 5 games.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Аль-Ахлі
Клубний чемпіонат світу 2023
04.02.2023 - 19:00 Сіетл Саундерс 0 - 1 Завершено Аль-Ахлі В
Клубний чемпіонат світу 2023
01.02.2023 - 21:00 Аль-Ахлі 3 - 0 Завершено Окленд Сіті В
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Аль-Хіляль 0 - 4 Завершено Аль-Ахлі В
Клубний чемпіонат світу 2022
08.02.2022 - 18:30 Палмейрас 2 - 0 Завершено Аль-Ахлі П
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
05.02.2022 - 18:30 Аль-Ахлі 1 - 0 Завершено Monterrey В
Показати більше
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
Показати більше
Новини команд
Прізвище Гвардіоли фігурує в офшорному архіві 04.10.2021 в 11:03 Прізвище Гвардіоли фігурує в офшорному архіві "досьє Пандори" Пеп, що за секрети?
Найджел де Йонг перейшов в катарський Аль-Ахлі 10.07.2018 в 08:37 Найджел де Йонг перейшов в катарський Аль-Ахлі Відомий нідерландський півзахисник Найджел де Йонг став гравцем катарського "Аль-Ахлі", повідомляє прес-служба клубу. Угода з 33-річним гравцем розрахована на один рік. В "Аль-Ахлі" досвідчений хавбек перебрався в якості вільно...
Мудрик: Напевно, вибрав би бути гравцем старту в Арсеналі, ніж запасним у Реалі 15.11.2022 в 23:54 Мудрик: Напевно, вибрав би бути гравцем старту в Арсеналі, ніж запасним у Реалі Вболівальники Арсеналу кличуть українця до Лондона
Модрич розповів, коли завершить кар'єру у збірній Хорватії 25.10.2022 в 13:36 Модрич розповів, коли завершить кар'єру у збірній Хорватії Мундіаль у Катарі стане для нього останнім турніром за "шашкових"
Головні події
42'
Junior, Vinicius ГООЛ!
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Аль-Ахлі
9%
Нічия
19%
Реал
72%
Склади команд
16
El Shenawy, Mohamed
30
Hany Eldemerdash, Mohamed
24
Abdel Monem, Mohamed
21
Алі Малул
4
Elmetwaly Mansour, Mahmoud
22
Magdy Morsy, Mohamed
17
Al-Sulaya, Amr
23
Dieng, Aliou
14
El Shahat, Husain
9
Abdelkader Radwan, Ahmed Mohamed
10
Sherif, Mohamed
23
Андрій Лунін
6
Fernandez, Nacho
22
Антоніо Рюдігер
8
Давід Алаба
25
Camavinga, Eduardo
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
21
Rodrygo
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 10
    Sherif, Mohamed
    Півзахисник
  • 22
    Magdy Morsy, Mohamed
    Півзахисник
  • 17
    Al-Sulaya, Amr
    Захисник
  • 23
    Dieng, Aliou
    Півзахисник
  • 14
    El Shahat, Husain
    Півзахисник
  • 9
    Abdelkader Radwan, Ahmed Mohamed
    Півзахисник
  • 30
    Hany Eldemerdash, Mohamed
    Захисник
  • 24
    Abdel Monem, Mohamed
    Захисник
  • 21
    Алі Малул
    Захисник
  • 4
    Elmetwaly Mansour, Mahmoud
    Захисник
  • 16
    El Shenawy, Mohamed
    Воротар
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
    42
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 6
    Fernandez, Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Коллер, Марсель
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
40%
Володіння м'ячем
60%
4
Штрафні
3
3
Фоли
3
1
Удари в отвір
3
3
Удари повз
3
4
Кутові
2
3
Сейви
1
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
Трансляція
Аль-Ахлі виглядав здорово, але помилка одного з гравців сильно знизила шанси єгипетської команди на позитивний результат. Андрій Лунін у першому таймі був без роботи.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
42'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Реал! Вінісіус Жуніор підчатував помилку суперника, вискочив на ударну позицію та по-піжонськи перекинув воротаря.
37'
Вальверде намагався пробити у дотик, скориставшись передачею з глибини, але не піймав м'яч на ногу.
31'
Перший сейв Андрія Луніна. Ель-Шахат стріляв уздовж лицьової, кіпер Реала вирішив підстрахуватися та перевести м'яч на кутовий.
29'
Небезпечний момент
Родріго влучає в штангу! Форвард Реала сам створив для себе момент, обікравши захисника на лівому фланзі, вийшов на ворота і пробив у ближній кут. Трохи забракло точності.
28'
Небезпечний момент
Винисиус Жуниор обыграл нескольких соперников на фланге и вышел один на один с вратарём. Бразилец пытался пробить под дальнюю штангу, но угол был слишком острым — мяч пролетел мимо.
27'
Мохамед Ель-Шенаві відбив дальній удар Родріго прямо перед собою. На щастя голкіпера Аль-Ахлі, на добиванні не опинилося нікого з суперників.
26'
Небезпечний момент
Відмінну можливість забити втратив Абдельмонем! Ніхто не опікав єгиптянина при кутовому, але він усе одно пробив вище воріт.
23'
Непогано прострілив до карного Вальверде, але Родріго не зміг як слід пробити по воротах.
18'
Мохамед Шеріф протягнув м'яч до воріт і намагався поцілити в ближній кут. Невдало, надто складна була позиція.
17'
Рюдігер пробив головою після подачі з кутового, Мохамед Ель-Шенаві виконав упевнений сейв.
16'
Тоні Кроос невдало виконав штрафний удар. М'яч прийшов прямо до воротаря.
9'
Аль-Ахлі ледь не вперше вийшов в атаку, але їх одразу відтіснили на власну половину поля.
6'
Реал активно атакує, однак загроз воротам Ель-Шенаві ми ще не бачили. Важко проходити таку масовану оборону.
3'
Начо проліз до штрафного майданчика та зряче віддавав на Родріго, але захисник Аль-Ахлі перехопив м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Аль-Ахлі: Ель-Шенаві (к) — Хані, Абдельмонем, Маалул, Метвалі — Афша, Ель-Сулайя, Дьєнг, Ель-Шахат, Абделькадер — Шеріф. Головний тренер — Марсель Коллер.
Запасні: Алаа (в), Лотфі (в), Абдулфаттах, Аттіа, Фатхі, Ашраф, Фахрі, Мохамед, Рабіа, Тау, Ібрагім, Кахраба.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Камавінга, Алаба, Рюдігер, Начо (к) — Кроос, Чуамені, Модрич — Вінісіус, Родріго, Вальверде. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Каньїсарес (в), Лопес (в), Аррібас, Асенсіо, Вальєхо, Діас, Карвахаль, Мартін, Одріосола, Себальйос.
Перший учасник фіналу вже відомий. Їм став Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.
Друга команда африканського континенту зустрінеться з чемпіонами Європи. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію півфіналу Клубного чемпіонату світу між Аль-Ахлі та Реалом.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні ПСВ ПСВ 3 Эммен Эммен 1 Завершено 19:15 - Сьогодні В'єрзон В'єрзон 0 Гренобль Гренобль 1 Завершено 19:15 - Сьогодні Париж Париж 1 Аннесі Аннесі 1 Завершено 19:15 - Сьогодні Осер Осер 2 Родез Родез 3 Завершено 19:15 - Сьогодні Анже Анже 1 Нант Нант 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Аль-Ахлі - Реал 08.02.2023, Клубний чемпіонат світу

Поединок між командою Аль-Ахлі (Каир) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Клубний чемпіонат світу 2023 , матч начнется на стадіоні Prince Moulay Abdellah Stadium.

Дата проведення матчу: 08.02.2023
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Коллер, Марсель и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аль-Ахлі - Реал можна подивитися 08.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Клубний чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Аль-Ахлі - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аль-Ахлі (Каир)
Рік заснування Аль-Ахлі (Каир): 1907
Країна: Египет

Прошедший матч команди Аль-Ахлі був зіграний проти Сіетл Саундерс - 04.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Аль-Ахлі.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 05.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу Аль-Ахлі - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Клубний чемпіонат світу та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден