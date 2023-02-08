Аль-Ахлі - Реал онлайн трансляція матчу

10.07.2018 в 08:37 Найджел де Йонг перейшов в катарський Аль-Ахлі Відомий нідерландський півзахисник Найджел де Йонг став гравцем катарського "Аль-Ахлі", повідомляє прес-служба клубу. Угода з 33-річним гравцем розрахована на один рік. В "Аль-Ахлі" досвідчений хавбек перебрався в якості вільно...