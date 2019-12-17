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Фламенго - Аль-Хіляль онлайн трансляція матчу

Клубний чемпіонат світу - 07 лютого 2023, 21:00 - Ibn Batouta Stadium
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Фламенго
Рио-де-Жанейро
1 - 2
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перерыв
Аль-Хіляль
Эр-Рияд
Хід матчу
4' Al Dawsari, Salem 15' Gerson 17' Габріел Барбоза 20' Pedro 42' Luiz, David 42' Лусіано В'єтто
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Фламенго
38%
Нічия
24%
Аль-Хіляль
38%
Цікаві факти
  • When CR Flamengo RJ leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When CR Flamengo RJ is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
Особисті зустрічі
Фламенго
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Аль-Хіляль
Клубний чемпіонат світу 2021
17.12.2019 - 19:30 Фламенго 3 - 1 Завершено Аль-Хіляль
Останні матчі - Фламенго
Кубок Лібертадорес 2022
29.10.2022 - 23:00 Фламенго 1 - 0 Завершено Атлетіко Паранаенсе В
Кубок Лібертадорес 2022
08.09.2022 - 03:30 Фламенго 2 - 1 Завершено Велес Сарсфілд В
Кубок Лібертадорес 2022
01.09.2022 - 03:30 Велес Сарсфілд 0 - 4 Завершено Фламенго В
Кубок Лібертадорес 2022
10.08.2022 - 03:30 Фламенго 1 - 0 Завершено Corinthians Paulista В
Кубок Лібертадорес 2022
03.08.2022 - 03:30 Corinthians Paulista 0 - 2 Завершено Фламенго В
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Останні матчі - Аль-Хіляль
Клубний чемпіонат світу 2023
04.02.2023 - 16:30 Відад 1 - 1 Завершено Аль-Хіляль Н
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Аль-Хіляль 0 - 4 Завершено Аль-Ахлі П
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
09.02.2022 - 18:30 Аль-Хіляль 0 - 1 Завершено Челсі П
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
06.02.2022 - 18:30 Аль-Хіляль 6 - 1 Завершено Аль-Джазіра В
Клубний чемпіонат світу 2021
21.12.2019 - 16:30 Monterrey 2 - 2 Завершено Аль-Хіляль Н
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Головні події
Luiz, David
42'
42'
Лусіано В'єтто
ГООЛ! Pedro
20'
Габріел Барбоза
17'
Gerson
15'
4'
Al Dawsari, Salem ГООЛ!
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Фламенго
38%
Нічия
24%
Аль-Хіляль
38%
Склади команд
1
Santos
6
Lucas, Ayrton
4
Pereira, Leo
23
Luiz, David
34
Matheuzinho
14
De Arrascaeta, Giorgian
20
Gerson
8
Maia, Thiago
22
Ribeiro, Everton
25
Pedro
10
Габріел Барбоза
1
Al Muaiouf, Abdullah Ibrahim
66
Abdulhamid, Saud
20
Hyun-soo, Jang
5
Al Bulayhi, Ali
16
Aldawsari, Khalifah
19
Андре Каррільо
6
Cuellar Gallego, Gustavo Leonardo
29
Al Dawsari, Salem
17
Мусса Марега
9
Ighalo, Odion
10
Лусіано В'єтто
Стартовий склад
  • 25
    Pedro
    20
  • 10
    Габріел Барбоза
    Форвард
    17
  • 14
    De Arrascaeta, Giorgian
  • 20
    Gerson
    Захисник
    15
  • 8
    Maia, Thiago
    Півзахисник
  • 22
    Ribeiro, Everton
    Півзахисник
  • 6
    Lucas, Ayrton
  • 4
    Pereira, Leo
  • 23
    Luiz, David
    Захисник
    42
  • 34
    Matheuzinho
    Захисник
  • 1
    Santos
  • 17
    Мусса Марега
    Форвард
  • 9
    Ighalo, Odion
  • 10
    Лусіано В'єтто
    Форвард
    42
  • 19
    Андре Каррільо
    Форвард
  • 6
    Cuellar Gallego, Gustavo Leonardo
    Півзахисник
  • 29
    Al Dawsari, Salem
    Форвард
    4
  • 66
    Abdulhamid, Saud
    Захисник
  • 20
    Hyun-soo, Jang
    Захисник
  • 5
    Al Bulayhi, Ali
    Захисник
  • 16
    Aldawsari, Khalifah
    Захисник
  • 1
    Al Muaiouf, Abdullah Ibrahim
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Витор Перейра
  • Диас, Рамон
Статистика матчу
3
ЖК
1
63%
Володіння м'ячем
37%
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
8
Штрафні
12
2
Офсайди
10
Фоли
8
1
Кутові
1
2
Блоковано ударів
Трансляція
45+10'
Гоооол!!!
Салем аль-Давсарі оформлює дубль з пенальті!
45+8'
Друга жовта
Це вже серйозно! Відеоповтор показав, що Жерсон фолив на пенальті. Друга жовта картка і вилучення для півзахисника Фламенго.
45+6'
Вієтто впав на газон і тримається за обличчя після зіткнення із захисником. Арбітр чекає на паузу в грі, щоб перевірити епізод.
45+1'
Інфо
Додано шість хвилин.
43'
Жовта картка
Ще одна жовта. Цього разу вже Лусіано Вієтто зірвав перспективну контратаку суперника.
42'
Жовта картка
Давід Луїс грубо зустрів Вієтто в центрі поля.
38'
Невеличка пожежа виникла у аль-Майюфа у воротарському, але кіпер упорався. Не дав Барбосі можливості пробити.
37'
Тривала атака Фламенго завершилася неточним навісом у виконанні Жерсона.
35'
Повернувся на поле Айртон Лукас, незважаючи на те, що Феліпе Луїс уже готувався його замінити.
31'
Айртон лежить на газоні. Йому знадобиться допомога медиків.
26'
Подачу з флангу виконав Марега, захисники Фламенго зняли другий поверх.
22'
Небезпечний момент
Спекотно було в карному Аль-Хіляля, але Жерсон не зміг завдати акцентованого удару по воротах.
20'
Гоооол!!!
Фламенго зрівнює рахунок! Нетривіальне рішення Педро дало результат. Форвард отримав м'яч на куті штрафного та в дотик пробив у дальній. Аль-Майюф не зреагував.
17'
Жовта картка
Габріел Барбоса отримав попередження за розмови.
15'
Жовта картка
Жерсон хотів повторити досягнення Вієтто та заробити пенальті, але суддя не повірив його нирку. Жовта за симуляцію.
11'
Непогано комбінували бразильці, не вистачило тільки останнього пасу на Педро, який вривався з глибини.
9'
Педро відгукнувся на подачу зі штрафного та намагався спрямувати м'яч у дальній кут. Ігровий знаряд пройшов поруч зі штангою.
4'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Салем аль-Давсарі реалізував удар з позначки, хоча воротар був близьким до того, щоб здійснити сейв.
3'
Небезпечний момент
А от Аль-Хіляль одразу переходить до справи! Лусіано Вієтто заробляє для своєї команди пенальті.
2'
Фламенго починає з контролю, поки на своїй половині поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Фламенгу: Сантос — Айртон, Перейра, Луїс, Матеузінью — де Арраскаета, Жерсон, Мая, Рібейру (к) — Педру, Барбоса. Головний тренер — Вітор Перейра.
Запасні: Соуза (в), Кунья (в), Відаль, Пульгар, Бруно, Марінью, Франка, Кайо, Варела, Евертон, Пабло, Феліпе Луїш.
Інфо
Стартовий склад Аль-Хіляля: аль-Майюф (к) — Халіфа аль-Давсарі, аль-Болеахі, Чжанг, Абдулхамід — Салем аль-Давсарі, Куельяр, Каррільйо — Вієтто, Ігало, Марега. Головний тренер — Рамон Діас.
Запасні: аль-Вотаян (в), аль-Овейс (в), аль-Хамдан, аль-Увейр, аль-Хайбарі, Факіхі, Джахфалі, Мішаел, Нассер аль-Давсарі, аль-Шехрі, Отайф.
Сьогоднішній тріумфатор зустрінеться у фіналі з переможцем пари Аль-Ахлі — Реал Мадрид.
Південна Америка проти Азії. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція півфіналу Клубного чемпіонату світу Фламенгу — Аль-Хіляль.
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Анонс матчу Фламенго - Аль-Хіляль 07.02.2023, Клубний чемпіонат світу

Матч між командою Фламенго (Рио-де-Жанейро) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Клубний чемпіонат світу 2023 , матч состоится на стадіоні Ibn Batouta Stadium.

Дата проведення матчу: 07.02.2023
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Фламенго (Рио-де-Жанейро) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Фламенго, тоді як команда Аль-Хіляль залишилася з поразкою . Зіткнення Фламенго та Аль-Хіляль у попередньому футбольному матчі 17.12.2019 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Витор Перейра и Диас, Рамон розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фламенго - Аль-Хіляль можна подивитися 07.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Клубний чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Фламенго - Аль-Хіляль, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Країна: Бразилия

Предыдущий матч команди Фламенго був зіграний проти Атлетіко Паранаенсе - 29.10.2022, у рамках чемпионата Кубок Лібертадорес 2022 та закінчився перемогою команди Фламенго.

Команда гостей

Назва: Аль-Хіляль (Эр-Рияд)
Рік заснування Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957
Країна: Саудовская Аравия

Предыдущий матч команди Аль-Хіляль був зіграний проти Відад - 04.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Фламенго - Аль-Хіляль онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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