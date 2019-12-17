Фламенго - Аль-Хіляль онлайн трансляція матчу

Матч між командою Фламенго (Рио-де-Жанейро) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Клубний чемпіонат світу 2023 , матч состоится на стадіоні Ibn Batouta Stadium.
Дата проведення матчу: 07.02.2023
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь между командами Фламенго (Рио-де-Жанейро) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Фламенго, тоді як команда Аль-Хіляль залишилася з поразкою . Зіткнення Фламенго та Аль-Хіляль у попередньому футбольному матчі 17.12.2019 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Витор Перейра и Диас, Рамон розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Країна: Бразилия
Предыдущий матч команди Фламенго був зіграний проти Атлетіко Паранаенсе - 29.10.2022, у рамках чемпионата Кубок Лібертадорес 2022 та закінчився перемогою команди Фламенго.
Назва: Аль-Хіляль (Эр-Рияд)
Рік заснування Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957
Країна: Саудовская Аравия
Предыдущий матч команди Аль-Хіляль був зіграний проти Відад - 04.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився нічиєю.
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