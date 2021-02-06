Динамо - Шкендія онлайн трансляція матчу

між командою Динамо (Киев) та командою Шкендія (Тетово) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .
Дата проведення матчу: 06.02.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь Динамо (Киев) та командою Шкендія (Тетово):
між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Шкендія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Шкендія у попередньому футбольному матчі 06.02.2021 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
команди Динамо був зіграний проти Вайле - 05.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Шкендія (Тетово)
Країна: Македония
команди Шкендія був зіграний проти - 11.08.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди .
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