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Динамо - Шкендія онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 06 лютого 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
перерыв
Шкендія
Тетово
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
52%
Нічия
21%
Шкендія
28%
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Шкендія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
06.02.2021 - 16:10 Динамо 1 - 0 Завершено Шкендія
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 10:10 Динамо 2 - 0 Завершено Вайле В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:10 Динамо 5 - 1 Завершено Уніря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 15:35 Динамо 2 - 2 Завершено Аустрія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершено Марібор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.01.2023 - 16:05 Динамо 0 - 4 Завершено Рапід П
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Останні матчі - Шкендія
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 21:00 Шкендія 1 - 2 Завершено AIK П
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:00 AIK 1 - 1 Завершено Шкендія Н
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Шкендія 3 - 1 Завершено Валмієра В
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 18:00 Валмієра 1 - 2 Завершено Шкендія В
Ліга конференцій 2022/2023
14.07.2022 - 18:00 Арарат 2 - 2 Завершено Шкендія Н
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
52%
Нічия
21%
Шкендія
28%
Трансляція
У першій половині гри Динамо помітно не вистачало швидкості, але суперники примудрились самі собі привезти проблеми, тож у підсумку кияни забили єдиний гол. Біля воріт Нещерета все було спокійно.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із нічого вдалось забити Динамо, коли Гармаш перед чужим штрафним перехопив передачу голкіпера, покотив на Лонвейка, а той здалеку пробив у лівий вільний кут!
41'
Жовта картка
Чінарі біля входу до правого флангу штрафного завалився на м'яч, після чого почав гримати на арбітра.
38'
Утримує м'яч Шкендія біля центральної лінії без просування.
35'
Дубінчак пробував постукатись із Лонвейком на лівому фланзі атаки, але той віддав невдалий зворотний пас.
33'
Динамо так само не вдається налагодити позиційні атаки.
31'
Бейтуллай отримав пошкодження голови в центральному колі за підсумком боротьби проти Пономаренка.
30'
Небезпечний момент
Штанга! Кутовий із правого флангу до центру штрафного завершився ударом Рамадані в дальню стійку!
27'
Чінарі зіткненням на правому фланзі атаки завдав пошкодження Дубінчаку.
25'
Гармаш дістав удар по ногах у центрі поля.
22'
Передачі Динамо до штрафного суперників стабільно перехоплюються.
20'
Кулаками зіграв Нещерет на виході під подачу зі штрафного з лівого флангу до центру власних володінь.
18'
Жовта картка
Шала на лівому фланзі власної половини втікав від Андрієвського, тому той збив суперника.
15'
Максимов закрив від Гармаша закидання до лівого флангу атаки з глибини.
12'
Голкіпер за межами штрафного перехопив передачу Пашко з власної половини на хід Пономаренку.
10'
Жовта картка
Чінарі розігнали передачею до правого флангу атаки, Дубінчак не встигав, а тому просто смикнув суперника.
8'
Шкендія спокійно тримає м'яч на власній половині.
6'
Передача з правого флангу до чужої половини піймала в офсайді Гармаша.
4'
На Діту викотили м'яч із правого флангу під дальній удар у протилежний кут, але він не перехитрив Нещерета.
3'
Небезпечний момент
Подача зі стандарту з лівого флангу від Андрієвського пішла до центру штрафного, де Гармаш у дотик пробив у голкіпера.
1'
І одразу штрафний для Динамо на лівому фланзі атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ф. Рамадані, Талеські, Рамані, Кейк, Кукулі, Елезі, Авдулі, Мураті, Муженович, Якупі, Кака, Хамза, Нунья.
Шкендія: Захов — Максимов, Хасані, Бейтуллай, Велия — Тотре, Р. Рамадані, Діта — Шала, Мілєв, Чінарі.
Динамо Київ: Нещерет — Караваев, Дячук, Боль, Дубинчак — Лонвейк, Гармаш, Андриевский — Караваев, Пономаренко, Пашко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Mardan Stadium (Анталья, Туреччина) зіграють Динамо Київ та північномакедонська Шкендія.
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Анонс матчу Динамо - Шкендія 06.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Шкендія (Тетово) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 06.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Динамо (Киев) та командою Шкендія (Тетово):

між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Шкендія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Шкендія у попередньому футбольному матчі 06.02.2021 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Шкендія можна подивитися 06.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Шкендія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Вайле - 05.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Шкендія (Тетово)
Країна: Македония

команди Шкендія був зіграний проти - 11.08.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Шкендія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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