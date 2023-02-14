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Тоттенхем - Мілан онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 березня 2023, 22:10 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 0
Оновити
43'
Мілан
Милан
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Хід матчу
17' Romero, Cristian 21' Lenglet, Clement
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
31%
Мілан
35%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Tottenham Hotspur have won 3 times, there have been 1 draws while AC Milan have won 1 times.
  • Tottenham Hotspur have won 3 home matches in a row.
  • AC Milan have a winning streak of 4 matches.
  • The result of the first leg: AC Milan - Tottenham Hotspur 1-0.
  • AC Milan have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 32% of their matches, AC Milan in 37% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 32% of halftimes, AC Milan wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 1 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AC Milan has better performance than Tottenham Hotspur.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 3, AC Milan won 1, 1 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 0.8 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 0.2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and AC Milan is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and AC Milan is 0.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2.08 goals when playing at home and AC Milan scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • AC Milan have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Тоттенхем
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:55 Sheffield United 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.03.2023 - 21:45 Фіорентина 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.02.2023 - 19:00 Монца 0 - 1 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Мілан 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.02.2023 - 21:45 Мілан 1 - 0 Завершено Торіно В
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Головні події
Lenglet, Clement
21'
Romero, Cristian
17'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
35%
Нічия
31%
Мілан
35%
Склади команд
20
Фрейзер Форстер
33
Бен Девіс
34
Lenglet, Clement
17
Romero, Cristian
14
Іван Перішич
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
16
Skipp, Oliver
12
Емерсон
7
Heung-min, Son
10
Kane, Harry
21
Kulusevski, Dejan
16
Maignan, Mike
28
Thiaw, Malick
23
Tomori, Fikayo
20
Kalulu, Pierre
22
Hernandez, Theo
30
Messias, Junior
33
Krunic, Rade
8
Tonali, Sandro
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
10
Diaz, Brahim
Стартовий склад
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Kane, Harry
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 16
    Skipp, Oliver
  • 12
    Емерсон
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 34
    Lenglet, Clement
    Захисник
    21
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
    17
  • 20
    Фрейзер Форстер
    Воротар
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 30
    Messias, Junior
    Форвард
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Конте, Антонио
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
3
Штрафні
8
8
Фоли
2
49%
Володіння м'ячем
51%
2
ЖК
1
Удари в отвір
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
2
Кутові
Сейви
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - Мілан
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
41'
Тоттенгем тримає м'яч у себе, але так само без моментів.
40'
Накладання від Кулушевські на правому фланзі атаки проти Жиру.
39'
Пас Кулушевські до правого флангу штрафного на Сона перехопили.
38'
Гравці Тоттенгема помітно нервують через відсутність гольових нагод.
37'
Багато боротьби в повітрі в центрі поля останніми хвилинами.
35'
Простріл Кейна з правого флангу штрафного ногою на ближній на кутовий перевів Кейн.
33'
Офсайд
Офсайд у Леау під час передачі до лівого флангу атаки.
32'
Кулушевські збив Тео на правому фланзі захисту.
30'
Мессіас запустив м'яч над воротами на завершення зміщення з правого флангу до межі штрафного.
28'
Мілан поступово забрав м'яч собі, і так само не квапиться.
26'
Рівна гра з контролем Тоттенгема в центрі поля.
24'
За передачу через повітря до лівого флангу штрафного не зачепився Перішич.
23'
Дальній постріл із лівого флангу від Сона захисники блокували на кутовий.
22'
Жовта картка
Конте також дали картку. За емоції.
21'
Інфо
Ленгле пропускатиме наступний матч.
21'
Жовта картка
Ленгле отримав картку за відмашку проти Жиру в центрі поля в боротьбі.
20'
Девіс не втримав у ногах передачу Перішича до лівого флангу атаки.
20'
Тіав блокував простріл від Емерсона з правого флангу.
18'
Небезпечний момент
Розіграли штрафний у центральній зоні на трьох гравці Мілана та з пасом на Мессіаса до правого флангу, але той просто не влучив у дальній кут.
17'
Інфо
Ромеро наступний матч ЛЧ пропускатиме.
17'
Жовта картка
Ромеро знищив підкатом Леау перед власним штрафним.
15'
Мілан помітно більш жваво виглядає на старті.
14'
Діас різав передачу на хід Леау лівим флангом, але Ленгле того вже вклав на газон у центрі поля.
13'
Подача Кулушевські з правого флангу пішла за лицьову.
12'
Томорі блокував постріл Емерсона з центральної зони перед штрафним на завершення контратаки, а відскок забрав Меньян.
11'
Форстер під тиском Леау ледь устиг зіграти в пас на партнера.
10'
Скіпп почав хапати за корпус Леау в боротьбі, після чого гравці трохи запалали.
9'
Передача з глибини правого флангу від Скіппа пішла до рук Меньяна.
7'
Перішич важко шкутильгає.
6'
Накладання від Калулу в центральному колі проти Перішича, коли суперник уже віддав пас.
4'
Мілан постійно намагається грузити вперед.
3'
Подачу зі штрафного легко перехопили захисники.
2'
Фол проти Тео від Скіппа блокуванням перед власним штрафним.
1'
Мілан пішов на власну половину заради контролю м'яча.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Початок матчу буде затримано на 10 хвилин. Напевно, що з тих самих причин, що й Челсі вчора.
Запасні: Міранте, Калабрія, Беннасер, Балло-Туре, Ребич, К’єр, Флоренці, Орігі, Побега, Габбія, Салемакерс, Де Кетеларе.
Мілан: Меньян — Тіав, Томорі, Калулу, Ернандес — Мессіас, Крунич, Тоналі — Діас, Жиру, Леау.
Запасні: Остін, Вайтмен, Санчес, Рішарлісон, Данжума, Порро, Танганга, Моура, Сарр, Девайн.
Тоттенгем: Форстер — Ромеро, Ленгле, Девіс — Емерсон, Скіпп, Гейб'єрг, Перішич — Кулушевські, Сон — Кейн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Перша гра в Мілані завершилась перемогою Мілану з рахунком 1:0.
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та Мілан.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Мілан 08.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 08.03.2023
Час початку матчу: 22:10

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Тоттенхем" (Лондон) та командою Мілан (Милан):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Мілан, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 14.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Конте, Антонио и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Мілан можна подивитися 08.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший поединок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Вулверхемптон - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команди Мілан був зіграний проти "Фіорентина" - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Мілан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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