Баварія - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.
Дата проведення матчу: 08.03.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 14.02.2023 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".
Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье
Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Нант - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
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