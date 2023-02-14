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Баварія - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 березня 2023, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
Оновити
перерыв
Парі Сен-Жермен
Париж
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Хід матчу
36' Маркіньйос Вийшов: Mukiele, Nordi
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
26%
Нічия
33%
Парі Сен-Жермен
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Paris Saint-Germain is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, Bayern Munich have won 5 times, there have been 0 draws while Paris Saint-Germain have won 2 times. The goal difference is 11-8 in favour of Bayern Munich.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 24 home matches.
  • The result of the first leg: Paris Saint-Germain - Bayern Munich 0-1.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 67% of their matches, Paris Saint-Germain in 64% of their matches.
  • Bayern Munich wins 67% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 64%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 1 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 4, Paris Saint-Germain won 1, 0 draws.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against Paris Saint-Germain.
  • Paris Saint-Germain have won just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich scores 1.6 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 0.8 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Paris Saint-Germain is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Paris Saint-Germain is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Bayern Munich scores 2.95 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.83 goals when playing away (on average).
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Баварія
4
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Баварія 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
23.08.2020 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.03.2023 - 19:30 Штутгарт 1 - 2 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Баварія 3 - 0 Завершено Уніон В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 16:30 Боруссія 3 - 2 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 16:30 Баварія 3 - 0 Завершено Бохум В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.03.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 2 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 14:00 Парі Сен-Жермен 4 - 3 Завершено Лілль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 18:00 Монако 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
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Головні події
36'
Маркіньйос
Вийшов: Mukiele, Nordi
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
26%
Нічия
33%
Парі Сен-Жермен
42%
Склади команд
27
Sommer, Yann
19
Davies, Alphonso
4
De Ligt, Matthijs
18
Upamecano, Dayot
44
Stanisic, Josip
6
Kimmich, Joshua
8
Леон Горецка
42
Musiala, Jamal
25
Томас Мюллер
20
Кінгслі Коман
13
Choupo-Moting, Eric Maxim
99
Джанлуїджі Доннарумма
15
Pereira, Danilo
4
Серхiо Рамос
5
Маркіньйос
2
Hakimi, Achraf
17
Vitinha
6
Марко Верратті
8
Ruiz, Fabian
25
Mendes, Nuno
30
Лiонель Мессi
10
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 13
    Choupo-Moting, Eric Maxim
    Форвард
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 20
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 18
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 27
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
    36
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Кристоф Гальтье
Статистика матчу
3
Удари в отвір
2
3
Штрафні
5
2
Сейви
3
5
Фоли
3
44%
Володіння м'ячем
56%
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
2
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
У першому таймі моментів майже не створювали. Сподіваємося, друга половина гри буде більш насиченою.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано дві хвилини.
38'
Небезпечний момент
Де Лігт виносить м'яч із лінії воріт! Зоммер подарував Вітіньї стовідсотковий момент, але нідерландський захисник був проти того, щоб пропускати.
36'
Заміна
Маркіньос награвся. Мукіеле замінить травмованого капітана ПСЖ, пов'язка перейде до Мбаппе.
31'
Мусіала розвернув Перейру й одразу ж пробив у дальній кут. Доннарумма встиг зреагувати.
25'
Рамос постелився в підкаті та не пропустив м'яч на Чупо-Мотінга, який був готовий забивати.
25'
Небезпечний момент
Девіс у самовідданому підкаті заблокував удар Мессі з убивчої позиції! Добити м'яч у ворота аргентинцю аргентинцю завадили де Лігт і Зоммер.
24'
Мендеш завантажував м'яч до карного, де Лігт підсчистив.
19'
Вільна зона була перед Мбаппе, але він задалеко відпустив м'яч.
18'
Пішла подача з кутового від Мессі, Зоммер упевнено зіграв на виході.
16'
Доннарумма впорався з потужним пострілом Горецки з-за меж карного.
14'
Мбаппе відправив м'яч у сітку, але після свистку. Очевидна атака на воротаря.
11'
Хакімі виконав максимально неточний навіс, буде удар від воріт.
5'
Сумбурний початок, жодна з команд поки не знайшла свою гру.
2'
Мбаппе вперся у лицьову, довелося стріляти вздовж воріт. Зоммер легко перехопив.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Даніеле Орсато.
Запасні: Ульрайх (в), Ібрагімович, Тел, Блінд, Ваннер, Гнабрі, Гравенберх, Канселу, Мазраві, Мане, Сане, Сарр.
Інфо
Стартовий склад Баварії (4-2-3-1): Зоммер — Девіс, де Лігт, Упамекано, Станішич — Кімміх, Горецка — Мусіала, Мюллер (к), Коман — Чупо-Мотінг. Головний тренер — Юліан Нагельсманн.
Запасні: Летельє (в), Ріко (в), Екітіке, Заїр-Емрі, Бернат, Бічіабу, Гарбі, Мукіеле, Пембеле, Санчеш, Солер.
Інфо
Стартовий склад ПСЖ (3-5-2): Доннарумма — Маркіньос (к), Рамос, Перейра — Мендеш, Руїс, Верратті, Вітінья, Хакімі — Мбаппе, Мессі. Головний тренер — Крістоф Галтьє.
Перший матч завершився з рахунком 0:1 на користь мюнхенців. Голом відзначився Кінгслі Коман.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія – ПСЖ.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Вісла Вісла 1 Варта Варта 0 Завершено 22:10 - Вчора Челсі Челсі 2 Боруссія Боруссія 0 Завершено 22:00 - Вчора Плімут Аргайл Плімут Аргайл 2 Derby County Derby County 1 Завершено 22:00 - Вчора Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Віган Атлетік Віган Атлетік 0 Завершено 22:00 - Вчора Reading Reading 0 Sheffield United Sheffield United 1

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Анонс матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен" 08.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 08.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Парі Сен-Жермен" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 14.02.2023 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Кристоф Гальтье розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 08.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Нант - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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