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Ліверпуль - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 березня 2023, 22:00 - Энфилд
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
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68'
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
Хід матчу
15' Bajcetic, Stefan 24' Bueno, Hugo Вийшов: Ait-Nouri, Rayan 36' Semedo, Nelson 45' Пабло Сарабiя
46' Пабло Сарабiя Вийшов: Traore, Adama 53' Фабiньо
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
29%
Вулверхемптон
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 7 times, there have been 1 draws while Wolverhampton Wanderers have won 2 times. The goal difference is 18-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 21 meetings, Liverpool FC have won 14 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 4 times. The goal difference is 33-14 in favour of Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • Last season Liverpool FC won both games against Wolverhampton Wanderers (3-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Liverpool FC scores 26% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 28% of their goals between the minutes 0-15?
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Wolverhampton Wanderers in their last 5 encounters.
  • Wolverhampton Wanderers have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 7-3-1.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 6. Joao Moutinho is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (2).
  • Liverpool FC wins 1st half in 35% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 28% of their matches.
  • Liverpool FC wins 35% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 3 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 36% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Liverpool FC.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Wolverhampton Wanderers won 1, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.4 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 1.2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Wolverhampton Wanderers is 1.4.
  • Both teams lost their last match.
  • Liverpool FC scores 1.97 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Fabinho has more yellow cards (4) than any other player at Liverpool FC. Ruben Neves has collected 7 for Wolverhampton Wanderers.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
10
Перемог
13
Ігор
2
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
17.01.2023 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон П
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Новини команд
Головні події
Фабiньо
53'
46'
Пабло Сарабiя
Вийшов: Traore, Adama
45'
Пабло Сарабiя
36'
Semedo, Nelson
24'
Bueno, Hugo
Вийшов: Ait-Nouri, Rayan
Bajcetic, Stefan
15'
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
29%
Вулверхемптон
34%
Склади команд
1
Alisson
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
24
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
43
Bajcetic, Stefan
15
Фабiньо
21
Elliott, Harvey
20
Jota, Diogo
27
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
12
Sa, Jose
22
Semedo, Nelson
15
Dawson, Craig
23
Kilman, Max
64
Bueno, Hugo
18
Рубен Невеш
18
Маріо Леміна
22
Пабло Сарабiя
28
Жоау Моутінью
27
Nunes, Matheus
9
Рауль Хіменес
Стартовий склад
  • 20
    Jota, Diogo
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 43
    Bajcetic, Stefan
    Захисник
    15
  • 15
    Фабiньо
    Захисник
    53
  • 21
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 24
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
  • 9
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 22
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
    46 45
  • 28
    Жоау Моутінью
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 18
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
    36
  • 15
    Dawson, Craig
  • 23
    Kilman, Max
  • 64
    Bueno, Hugo
    Захисник
    24
  • 12
    Sa, Jose
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Хулен Лопетеги
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
13
Штрафні
5
4
Фоли
11
2
Удари в отвір
1
4
Удари повз
1
5
Кутові
1
1
Сейви
2
2
ЖК
2
2
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
2
Трансляція
55'
Елліот знову пробивав з передачі Нуньєса, Са на місці.
53'
Жовта картка
Фабіньо пішов у жорстке зіткнення та наступив на суперника.
46'
Трент потужно та точно пробивав здалеку, Доусон кинувся під м'яч і нівелював загрозу.
46'
Заміна
У перерві Траоре замінив Сарабію.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Нудний перший тайм. Команди активно розпочали поєдинок, але потім ніби вимкнулися. Сподіваємось, швидкості зростуть у другій половині гри.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+4'
Жовта картка
Сарабія пішов у необов'язковий підкат проти Цімікаса та отримав попередження.
45+2'
Знову зв'язка Нуньєс-Елліот працює. Англієць щільно пробив після скидання уругвайця, Са в стрибку перевів м'яч на кутовий.
45+1'
Інфо
Додано чотири хвилини.
44'
Моутінью небезпечно зіграв проти Елліота, але в той же час влучив по м'ячу. Жовтої не буде.
40'
Нуньєс м'яко навісив на лінію воротарського, а Елліот головою спрямовував м'яч у дальній кут. Неточно.
36'
Жовта картка
Семеду влетів у Байчетича в центрі поля.
33'
Цімікас завантажував до карного, м'яч зрикошетив і вийшов на кутовий. Салах міг підправити ігровий знаряд у ворота, але завадив Са.
30'
М'яч під контролем Ліверпуля, поки без просування. Іноді помиляються у простих передачах «червоні», але суперник цим не користається.
24'
Заміна
Аїт-Нурі замінить травмованого Бруно. Іспанець потягнув задню поверхню стегна.
21'
Пауза у грі. Медики надають допомогу Бруно.
19'
Салах на швидкості розібрався з опонентом і одразу ж прострілив до карного. Було гостро, але ні Жота, ні Нуньєс не дотягнулися до м'яча.
15'
Жовта картка
Байчетич ударив Нуньєша по ногах, щоб той не втік у контратаку.
10'
Небезпечний момент
Леміна бездоганно зіграв в обороні. Фабіньо обікрав суперника поруч із карним і віддавав під удар Нуньєсу. Якби не підкат габонського опорника, Са не уникнув би неприємностей.
7'
Доусон перехопив небезпечний простріл Цімікаса.
4'
Хіменес невдало пробив через себе, але в Сарабії була можливість добити у відкритий кут. На щастя для господарів, вінгер Вулвз не встиг за м'ячем.
4'
Небезпечний момент
Відмінну комбінацію розіграли «вовки», а завершив її ударом злету Моутінью. Аліссону довелося витягати м'яч з-під стійки.
3'
Байчетичу дали багато часу в карному, але іспанець цим не скористався. Покотив м'яч у напрямку воріт, Са спокійно забрав шкіряного до рук.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Пол Тірні.
Запасні: Келлехер (в), Гакпо, Карвалью, Матіп, Мілнер, Окслейд-Чемберлейн, Робертсон, Фірміно, Хендерсон.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон — Цімікас, ван Дейк (к), Конате, Трент — Байчетич, Фабіньо, Елліот — Жота, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Запасні: Бентлі (в), Аїт-Нурі, Гомес, Коллінз, Коста, Нету, Поденсе, Траоре, Хонні.
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона (4-2-3-1): Са — Буено, Кілман, Доусон, Семеду — Леміна, Невеш (к), Моутінью — Нуньєш, Хіменес, Сарабія. Головний тренер — Хулен Лопетегі.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію перенесеного матчу сьомого раунду АПЛ між Ліверпулем і Вулвергемптоном.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон 01.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 01.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Вулверхемптон , тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Вулверхемптон та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 04.02.2023 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Хулен Лопетеги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон можна подивитися 01.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Крістал Пелес - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий матч команди Вулверхемптон був зіграний проти Фулгем - 24.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Вулверхемптон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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