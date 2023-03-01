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Арсенал - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 березня 2023, 21:45 - Эмирейтс
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
3 - 0
Оновити
79'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
40' Saka, Bukayo 45' Martinelli, Gabriel
46' Жоржиньйо Вийшов: Partey, Thomas 46' Gueye, Idrissa Вийшов: Holgate, Mason 51' Tarkowski, James 61' Coleman, Seamus Вийшов: Godfrey, Ben 61' Maupay, Neal Вийшов: Gray, Demarai 66' Godfrey, Ben 71' Odegaard, Martin
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
26%
Евертон
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Everton FC is 2-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 24 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 77-26 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 64 meetings, Arsenal FC have won 39 times, there have been 13 draws while Everton FC have won 12 times. The goal difference is 128-59 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 5-1 (Arsenal FC at home) and 2-1 (Everton FC at home).
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Everton FC have lost 3 away matches in a row.
  • Everton FC haven't won any of their last 9 away matches.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 6 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 8-2-1.
  • Everton FC's away record this season: 1-4-6.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 9 goals. Demarai Gray has scored 3 times for Everton FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 8. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (6).
  • Bukayo Saka has more yellow cards (5) than any other player at Arsenal FC. Amadou Onana has collected 7 for Everton FC.
  • Arsenal FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 45% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Arsenal FC wins 45% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Everton FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Everton FC won 3, 0 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Arsenal FC scores 1.6 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Everton FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Everton FC is 1.2.
  • Arsenal FC scores 2.33 goals when playing at home and Everton FC scores 0.92 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
12
Перемог
24
Ігор
7
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Евертон 2 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
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Головні події
ГООЛ! Odegaard, Martin
71'
66'
Godfrey, Ben
61'
Coleman, Seamus
Вийшов: Godfrey, Ben
61'
Maupay, Neal
Вийшов: Gray, Demarai
51'
Tarkowski, James
Жоржиньйо
Вийшов: Partey, Thomas
46'
46'
Gueye, Idrissa
Вийшов: Holgate, Mason
ГООЛ! Martinelli, Gabriel
45'
ГООЛ! Saka, Bukayo
40'
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
43%
Нічия
26%
Евертон
32%
Склади команд
23
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
17
Saliba, William
21
White, Ben
34
Ґраніт Джака
20
Жоржиньйо
10
Odegaard, Martin
26
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
17
Saka, Bukayo
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
5
Майкл Кін
2
Tarkowski, James
19
Віталій Миколенко
21
Абдулайе Дукуре
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou
18
Iwobi, Alex
7
McNeil, Dwight
20
Maupay, Neal
Стартовий склад
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    45
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 17
    Saka, Bukayo
    40
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
    46
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 21
    White, Ben
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 20
    Maupay, Neal
    61
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
    46
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
    61
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
    51
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Шон Дайч
Статистика матчу
11
Штрафні
8
5
Фоли
9
3
Офсайди
2
67%
Володіння м'ячем
33%
2
Удари в отвір
3
2
Удари повз
2
4
Кутові
1
3
Сейви
ЖК
2
2
Блоковано ударів
Трансляція
72'
Заміна
Замість Джаки грає Вієйра.
71'
Гоооол!!!
ГОЛ! На завершення контратаки через лівий фланг Троссар із меж штрафного покотив до центру під удар у дотик для Едегора.
68'
Тримається м'яч на чужій половині в Арсенала.
65'
Жовта картка
Удар у коліно отримав Троссар від Годфрі на лівому фланзі атаки.
63'
Простріл Мартінеллі з лівого флангу штрафного на кутовий блокував Кін.
62'
Небезпечний момент
Макніл не переграв Рамсдейла ударом у дальній кут із лівого флангу штрафного на завершення дриблінгу!
61'
Заміна
Коулмана замінив Годфрі.
60'
Заміна
Грей гратиме замість Мопе.
59'
Мопе не зміг із м'ячем залишити лівий фланг власної половини.
57'
Небезпечний момент
Вайт виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, але там Троссар просто не влучив зльоту по м'ячу.
56'
Пікфорду до рук пішла передача Джаки з лівого флангу до штрафного.
54'
Вище воріт пробив Мопе здалеку з центральної зони перед штрафним.
52'
Фол проти Макніла на правому фланзі атаки від Вайта.
51'
Інфо
Тарковські пропускати наступну гру.
50'
Жовта картка
Тарковські отримав попередження за підкат у центрі поля проти Едегора.
48'
Черговий епізод боротьби поміж Сакою та Миколенком завершився болючим падінням українця на плече.
47'
Миколенко не пустив до штрафного Сака на лівому фланзі, після чого суперник проти нього сфолив.
46'
Заміна
Голгейт гратиме замість Гує.
46'
Заміна
Жоржиньйо замінили на Парті.
Інфо
Букайо Сака став шостим наймолодшим гравцем в історії Прем'єр-ліги, який забив 50 голів і результативних передач у змаганнях після Майкла Оуена, Уейна Руні, Роббі Фаулера, Сеска Фабрегаса та Кріса Саттона.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Арсенал тривалий час не знав, що робити зі захистом суперників, проте все ж таки забив перед перервою перший м'яч, а потім Гує здійснив результативну помилку, і тепер гості майже втратили шанси на порятунок. Хоча, якщо б тайм завершився без голів, ніхто б не здивувався.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Зінченко прочитав передачу правим флангом атаки на хід Коулмена.
45+2'
Небезпечний момент
ГОЛ ЗАРАХОВАНО!
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака відібрав м'яч у Гує на правому фланзі атаки, але з відскоку до штрафного Мартінеллі бив уже з офсайду.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
44'
Відмашка від Тарковські проти Троссара на лівому фланзі під час боротьби в повітрі.
42'
Макніла збили на лівому фланзі атаки.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зінченко опинився праворуч і зіграв до штрафного на хід Саці, який пробив у ближній верхній кут!
36'
Невпевнені спроби Евертона пограти з м'ячем на чужій половині.
34'
Пас із лівого флангу до штрафного від Троссара не наздогнав Мартінеллі.
31'
Онана отримав ліктем по обличчю від Габріеля на правому фланзі, хоча трохи переграв під час у падінні.
29'
Тарковські перевів до ауту простріл Джаки з лівого флангу штрафного.
27'
Дукуре з лівого флангу зробив пас до штрафного на Мопе, але тому в підкаті не дав пробити Габріель.
25'
Утримання м'яча від Арсенала на чужій половині.
23'
Обличчя Онана сьогодні страждає за всіх — цього разу його відмашкою вибив Джака.
21'
Не вдалось Мартінеллі фінтом розхитати Івобі на лівому фланзі чужого штрафного.
20'
Зінченко обрізався на лівому фланзі атаки, після чого Івобі хотів зіграти в стінку з Мопе в штрафному, але Джака вибив на кутовий.
18'
Пікфорд забрав до рук закидання Жоржиньйо з глибини до правого флангу штрафного.
16'
Офсайд
Сака зіграв у стінку з Едегором на правому фланзі атаки, але отримав пас у відповідь до офсайду.
15'
Миколенко невдало зупинив м'яч біля центральної лінії, і одразу сфолив проти Саки.
13'
Гує не пустив Жоржиньйо в дриблінг біля правого кута власного штрафного.
11'
Пристойний позиційний захист від Евертона.
9'
Офсайд
Мартінеллі отримав закидання до лівого флангу штрафного від Зінченка в офсайді.
8'
Мопе завершував на ближній передачу Макніла з лівого флангу штрафного, але п'ятою просто підбив м'яч до рук воротаря.
7'
Небезпечний момент
У бік від воріт перевів Рамсдейл постріл Мопе зі входу до правого флангу штрафного в ближній кут.
7'
Багато помилок від Арсенала на старті зустрічі.
5'
Кутовий
Сака розіграв кутовий із правого флангу на ближню для Зінченка, який скинув під удар Жоржиньйо, але партнер пробив повз дальню дев'ятку.
4'
Сака не зміг один в один обіграти Миколенка біля правого кута чужого штрафного, але кутовий заробив.
3'
Пас до правого флангу Сака не втримав у межах поля.
2'
Активно атакує Евертон на старті зустрічі.
1'
Онана вже встиг отримати відмашку від Габріеля на правому фланзі атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Евертон іде вісімнадцятим із 5 перемогами, 6 нічиїми та 13 поразками — 21 очко.
Інфо
Арсенал іде першим із 18 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 57 очок.
Запасні: Бегович, Голгейт, Міна, Годфрі, Вінагре, Коуді, Девіс, Грей, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Коулмен, Кін, Тарковські, Миколенко — Дукуре, Гує, Онана — Івобі, Макніл — Мопе.
Запасні: Тернер, Тірні, Ківьор, Голдінг, Томіясу, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Нкетіа.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Жоржиньйо, Джака — Сака, Троссар, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Майкл Олівер (Ашингтон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Евертон.
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Останні матчі
Завершено 21:15 - Сьогодні Саутгемптон Саутгемптон 1 Грімсбі Таун Грімсбі Таун 2 Завершено 21:00 - Сьогодні Херенвеен Херенвеен 0 Феєноорд Феєноорд 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Атлетіко U19 Атлетіко U19 4 Генк U19 Генк U19 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Тулуза Тулуза 6 Родез Родез 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Ливерпуль U19 Ливерпуль U19 1 Порту U19 Порту U19 1

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Анонс матчу Арсенал - Евертон 01.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 01.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Арсенал у попередньому футбольному матчі 04.02.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Евертон можна подивитися 01.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Лестер Сіті - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Астон Вілла - 25.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Астон Вілла.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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