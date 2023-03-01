Арсенал - Евертон онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Арсенал тривалий час не знав, що робити зі захистом суперників, проте все ж таки забив перед перервою перший м'яч, а потім Гує здійснив результативну помилку, і тепер гості майже втратили шанси на порятунок. Хоча, якщо б тайм завершився без голів, ніхто б не здивувався.