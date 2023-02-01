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Шахтар - Сараєво онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 08 лютого 2023, 16:34
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
3 - 0
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перерыв
Сараєво
Сараево
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
30%
Сараєво
26%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 16:30 Шахтар 4 - 4 Завершено Марібор Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Лудогорець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
27.01.2023 - 16:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Копер Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.01.2023 - 16:30 Шахтар 1 - 2 Завершено Аустрія П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.11.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Ворскла В
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Останні матчі - Сараєво
Ліга конференцій 2021/2022
15.07.2021 - 22:00 Сараєво 0 - 1 Завершено Мілсамі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
26.08.2020 - 22:45 Динамо-Брест 2 - 1 Завершено Сараєво П
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
19.08.2020 - 20:45 ГАП Коннас Куэй 0 - 2 Завершено Сараєво В
Клубні товариські матчі 2019/2020
15.07.2020 - 18:30 Сараєво 0 - 0 Завершено Слобода Тузла Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
06.02.2020 - 14:00 Сараєво 2 - 2 Завершено Раднички Ниш Н
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
30%
Сараєво
26%
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 3:0!
41'
Підопічні Йовічевіча не збираються зупинятися. Українці отримують задоволення від футболу.
38'
Небезпечний момент
Траоре пробиває в поперечину. Здається, що боснійці посипалися.
36'
Гоооол!!!
Георгій Судаков ударом у дальній кут доводить рахунок до розгромного - 3:0.
36'
Досить ефективно сьогодні гравці "Шахтаря" пресингують. До цього суперники не готові.
33'
Гоооол!!!
"Гірники" збільшують свою перевагу. Захисник "Сараєво" помилився, а Траоре з декількох метрів пробив повз голкіпера.
31'
Очікуємо, що гра зараз дещо відкриється.
28'
Гоооол!!!
Фантастика! Тарас Степаненко з лівої наважився на удар з-за меж штрафної і влучив у верхній кут.
26'
Футболісти "Сараєва" намагаються виходити в атаку, але в них також мало що виходить.
23'
Контроль м'яча українцям не приносить жодної користі. Швидкості в атаці не вистачає.
20'
Поки що "гірники" ніяк не можуть знайти ключі до захисту суперників.
17'
Жовта картка
Попередження отримує Сербетіч.
14'
Темп матчу у нас дуже повільний. Такий темп безумовно влаштовує боснійців.
11'
Небезпечний момент
Ренан Олівейра міг відкривати рахунок, але він пробив вище воріт.
10'
Кутовий
Судаков подавав з правого флангу, але ніхто з його партнерів до м'яча не дістався.
8'
"Гірники" грають першим номером, але конструктиву у заключній третині поля поки що немає.
5'
Зубков на швидкості увірвався у штрафну, але віддати точну передачу не зміг.
3'
На перших хвилинах "гірники" контролюють м'яч, але поки що без ударів. "Сараєво" намагається високо пресингувати.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Шахтар" (запасні): Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Тейлор, Козік, Ракіцький, Тотовицький, Джурасек, Топалов, Петряк, Сікан, Борячук.
Інфо
"Шахтар" (стартовий склад): Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Траоре.
Інфо
Минулий сезон суперник "гірників" завершив на четвертому місці й уперше за кілька років не потрапив до єврокубків. У поточному розіграші боснійської Прем’єр-ліги "Сараєво" теж виступає не надто вдало: після 18 матчів у "бордових" лише 25 очок і п'яте місце.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Шахтарем" та "Сараєво". Гра розпочнеться о 16:30.
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Анонс матчу Шахтар - Сараєво 08.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Сараєво (Сараево) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 08.02.2023
Час початку матчу: 16:34

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Сараєво можна подивитися 08.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Сараєво, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

команди Шахтар був зіграний проти Марібор - 01.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Сараєво (Сараево)
Країна: Босния и Герцеговина

команди Сараєво був зіграний проти Мілсамі - 15.07.2021, у рамках Ліга конференцій 2021/2022 та закінчився перемогою команди Мілсамі.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Сараєво онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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