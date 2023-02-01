Шахтар - Сараєво онлайн трансляція матчу

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Минулий сезон суперник "гірників" завершив на четвертому місці й уперше за кілька років не потрапив до єврокубків. У поточному розіграші боснійської Прем’єр-ліги "Сараєво" теж виступає не надто вдало: після 18 матчів у "бордових" лише 25 очок і п'яте місце.