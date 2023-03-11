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Чорноморець - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2023, 15:00 - Черноморец
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
1 - 1
Оновити
71'
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
9' Alefirenko, Daniil 19' Бека Вачіберадзе
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
54%
Нічия
32%
Металіст 1925
14%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist 1925 Kharkiv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 3 times, there have been 3 draws while FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times. The goal difference is 7-4 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season's matches: 2-1 (FC Chernomorets Odessa at home) and 3-2 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Chernomorets Odessa have not lost to FC Metalist 1925 Kharkiv in their last 3 encounters.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 5 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 4 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 1-2-5.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-5-1.
  • Sergiy Politylo has assisted the most goals for FC Chernomorets Odessa with 2. Igor Kurylo is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (3).
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 27% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 26% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 27% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 3, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 1 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.8 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.2.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.44 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.12.2021 - 14:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Чорноморець
Перша ліга України 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 Чорноморець 4 - 2 Завершено Нива В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 2 Завершено Турон В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Шахтьор В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 16:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Малішева П
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено АГМК В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Лишень П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено Бухара В
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Головні події
19'
Бека Вачіберадзе ГООЛ!
ГООЛ! Alefirenko, Daniil
9'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
54%
Нічия
32%
Металіст 1925
14%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
    9
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
    19
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
8
Блоковано ударів
1
2
Удари в отвір
5
7
Штрафні
8
4
Кутові
2
7
Фоли
7
2
Удари повз
1
4
Сейви
1
1
Офсайди
ЖК
1
Трансляція
63'
Жовта картка
Жовта для Вачіберадзе. Очевидний зрив атаки.
58'
Кутовий
Під час кутового на ворота М1925 Демченко порушив правила. Тому подальший удар вже не мав значення.
58'
Брагару взяв гру на себе, змістився з флангу до центру та закручував під праву стійку - повз рамку.
57'
Жовта картка
Жичиков стає першим гравцем матчу, який отримує жовту. Захисник підіграв рукою, а потім розпочав спілкування з арбітром.
55'
Небезпечний момент
Жичиков вивів Русина віч-на-віч, Ростислав у дотик, дотягуючись до м'яча, влучає у обличчя Непогодову, який вийшов з воріт! Ще один крутий шанс для харків'ян!
53'
Ех. Кузик ледь-ледь не зробив красиву проникаючу передачу до штрафного Металіста 1925, де на неї очікували вже два гравці одеситів.
50'
Кутовий
Два майже поспіль кутових для Чорноморця, але з обидвома М1925 впорався.
46'
Харків'яни перехопили м'яч на чужій половині та швидко його доставили до штрафного Непогодова. Русин метрів з п'ятнадцяти бив з розвороту, але занадто слабко.
46'
Свисток
Другий тайм стартував.
Дуже добрий перший тайм. Футбол місцями простуватий, але з гольовими моментами та забитими м'ячами. У господарів у другому поспіль поєдинку забив Алефіренко. У гостей дебютним голом на рівні УПЛ та ще й проти колишньої команди відзначився Вачиберадзе.
45+3'
Свисток
Перерва!
45'
Небезпечний момент
Дуже курйозний гол забиває Чорноморець, але арбітри його скасовують! Подача Салюка з правого флангу на дальній кут воротарського, пішла скидка до протилежної стійки воріт, Шершень махнув повз м'яч, який рикошетом від Юсова залетів в рамку. Проте лайнсмен побачив, що м'яч залетів у сітку від руки Юсова. тому на табло зберігається нічийний рахунок.
42'
Божевільний шанс у харків'ян! М1925 здорово розтягнув оборону Чорноморця на правому фланзі, Жичиков увійшов до штрафного та виконав ідеальну прострільну передачу. Бичек та Дмитренко пролетіли повз м'яч та не замкнули дальню стійку!
38'
Здорово! Васильєв метрів з 28-ми стріляв поруч з лівою від себе дев'яткою! Мозіль, щоправда, контролював, але було дуже близько.
36'
Небезпечний момент
Оце шанс у гостей! Удар Шершня здалеку по воротах Чорноморця, м'яч рикошетом відлітає до Бичека, який опинився сам перед Непогодовим. Але форвард такого щастя сам не очікував, тому не зорієнтувався та голкіпера не переграв.
31'
Небезпечний момент
Ух! Закидання від Салюка на Алефіренка, той опинився впритул перед голкіпером, який виходив з лінії воріт, та не переграв його.
29'
Васильєв здалеку б'є, Безуглий підняв свічку над штрафним М1925, але нікого з одеситів у цій зоні не було, тому Мозіль легко забрав м'яч до своїх рук.
26'
Інфо
Без особливих подій на полі. За полем режисери та оператори ідентифікували на трибунах колишнього власника Чорноморця Леоніда Клімова. Цікаво, з колишніми боргами він вже розрахувався?
22'
Металіст 1925 ще перед своїм голом потроху вирівнював гру. Зараз харків'яни вперед йдуть набагато активніше.
19'
Гоооол!!!
Який гол кладе Вачіберадзе у ворота колишньої команди! Русин зробив коротку передачу ближче до правого кута штрафного, звідти Бека зробив рух лівіше та здорово пробиває точно під дальню стійку! 1:1!
17'
Кутовий
Перший кутовий для Металіста 1925. Жичиков завершував цю атаку ударом, проте пробив з середньої дистанції занадто сильно.
14'
Знову провалюється захист харків'ян. Бадібанга сам залишився в центрі штрафного, проте не дотягнувся до м'яча, коли на нього виконували передачу з лівого краю.
11'
Небезпечний момент
Ще один шанс у Чорноморця! Після подачі Кузика з правого краю на дальню стійку, Юсов головою перекидав голкіпера, але м'яч влучив у стійку!
8'
Гоооол!!!
Чорноморець виходить вперед! Одесити розіграли класну багатоходівку на правому фланзі із залученням Путрі, Васильєва та Бадібанги, останній від лицьової прострілив до воротарського, Алефіренко замкнув!
8'
Кутовий
Господарі виконували подачу з кутового до центру штрафного, але харків'яни впевнено відбилися від загрози. Проте підбирання за одеситами, тому нас очікує атака другою хвилею.
6'
Васильєв наступив Бичеку на ногу. Форварду М1925 необхідна допомога медиків, тому в нас вже на старті гри перша двохвилинна пауза.
4'
Чорноморець з м'ячем перші три хвилини, але без небезпеки воротам харків'ян.
1'
Свисток
Стартовий свисток пролунав.
Перед стартом поточного туру Чорноморець посідає чотирнадцяту сходинку в таблиці і лише за додатковими показниками обходить Минай, який у ці секунди виграє у Олександрії. Металіст 1925 йде восьмим з перевагою у п'ять балів від зони вильоту.
Інфо
Металіст 1925 (старт): Мозіль - Шершень, Курило, Безуглий, Жичиков - Мартинюк - Дмитренко, Вачіберадзе, Габелок, Русин - Бичек.
Інфо
Чорноморець (старт): Непогодов - Брагару, Гучек, Салюк, Путря - Васильєв - Алефіренко, Демченко, Кузик, Бадібанга - Юсов.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу УПЛ. В Одесі Чорноморець прийматиме Металіст 1925.
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Коментарі(5)
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alex.belogubko (одесса)
11.03.2023 о 16:12
ГРИ не стой руководи игрой -освежи команду --почему Брагару играет в защите -он атакующий полузащитник
Відповісти
0
0
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alex.belogubko (одесса)
11.03.2023 о 15:22
ЧО заключите контракт с Униваном -2+2 смотреть футбол по ТВ и ПК
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0
0
efim423 (odessa)
11.03.2023 о 15:15
почему нет трансляции не где ??
Відповісти
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.03.2023 о 15:47
СЕТАНТА ЗАПРЕТИЛА--БАБКИ ХОТЯТ
Відповісти
0
0
efim423 (odessa)
11.03.2023 о 15:57
при порохе такого не было , не водной сфере нет ничего нормального, какой же петух зеля
0
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Анонс матчу Чорноморець - Металіст 1925 11.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Металіст 1925 можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 05.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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