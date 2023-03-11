Чорноморець - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 05.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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