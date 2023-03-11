Чорноморець - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Дуже курйозний гол забиває Чорноморець, але арбітри його скасовують! Подача Салюка з правого флангу на дальній кут воротарського, пішла скидка до протилежної стійки воріт, Шершень махнув повз м'яч, який рикошетом від Юсова залетів в рамку. Проте лайнсмен побачив, що м'яч залетів у сітку від руки Юсова. тому на табло зберігається нічийний рахунок.