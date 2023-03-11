Верес - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Ворскла 12.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 12.03.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Верес у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 04.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 05.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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