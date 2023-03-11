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Верес - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 березня 2023, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Верес
36%
Нічия
24%
Ворскла
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Veres Rivne playing at home, Veres Rivne have won 1 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times. The goal difference is 5-3 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 9 meetings, Veres Rivne have won 2 times, there have been 4 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 7-5 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne's last home win against FC Vorskla Poltava was in 2017.
  • Veres Rivne have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 28% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Vorskla Poltava have a winning streak of 3 matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 4 games.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 1 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-1-5.
  • Dmytro Klyots is Veres Rivne's top scorer with 4 goals. Taulant Seferi Sulejmanov has scored 6 times for FC Vorskla Poltava.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 4. Ruslan Yuriiovych Stepanyuk is FC Vorskla Poltava's biggest assister (2).
  • Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has more yellow cards (5) than any other player at Veres Rivne. Oleksandr Sklyar has collected 6 for FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne wins 1st half in 30% of their matches, FC Vorskla Poltava in 30% of their matches.
  • Veres Rivne wins 30% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than Veres Rivne.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 1, FC Vorskla Poltava won 2, 2 draws.
  • Veres Rivne have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne scores 0.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 5 in the table with 31 points. Now they are number 9 with 18 points.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Ворскла
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес
Кубок України 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 16:15 Верес 2 - 3 Завершено Валмієра П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 18:30 Верес 3 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 11:00 Верес 3 - 4 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 18:30 Ворскла 3 - 2 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 14:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Вележ Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Верес
36%
Нічия
24%
Ворскла
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 10
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Виктор Скрипник
Трансляція
Інфо
"Ворскла" (запасні): Домолега, Крупський, Челядін, Яворський, Нестеренко, Черниш, Кулаковський, Тузенко, Кане
Інфо
"Ворскла" (склад): Ісенко - Кравець, Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Павлюк, Хрипчук, Феліпе
Інфо
"Верес" (запасні): Ющишин, Хондак, Квасний, Шух, Тишинінов, Блізніченко, Лебеденко, Шестаков, В.Шарай, Коркодим, Поворознюк
Інфо
"Верес" (старт): Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Кльоц, Кучеров, Дахновський, С.Шарай, Г.Пасіч, Гайдучик
Інфо
Рівняни вдома у нинішньому сезоні набрали всього одне очко. Проти "Ворскли" очікується дуже складна гра, адже полтавчани намагатимуться реабілітуватися за прикру поразку від "Зорі" (2:3).
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 17-го туру УПЛ між "Вересом" та "Ворсклою". Гра розпочнеться о 13:00.
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Анонс матчу Верес - Ворскла 12.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Верес у попередньому футбольному матчі 15.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Ворскла можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 04.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 05.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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