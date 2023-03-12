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Рух - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 березня 2023, 15:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
21'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рух
39%
Нічия
30%
Колос
30%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Rukh Lviv have won 3 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 4 times. The goal difference is 10-7 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 35% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 5 games.
  • FC Rukh Lviv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 1-3-4.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 4 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 31% of their matches, Kolos Kovalivka in 16% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 31% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 16%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 2, Kolos Kovalivka won 2, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 4 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Rukh Lviv scores 1 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.2 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and Kolos Kovalivka is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and Kolos Kovalivka is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.5 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.56 goals when playing away (on average).
  • If Pavlo Orikhovsky scores against FC Rukh Lviv it will be his 5th goal for Kolos Kovalivka this season.
  • If Sergiy Chobotenko receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
2
Перемог
6
Ігор
3
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершено Колос
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
04.02.2023 - 12:00 Рух 2 - 3 Завершено Домжале П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Рух 0 - 0 Завершено ДАК 1904 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.12.2022 - 13:00 Рух 2 - 2 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.11.2022 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Актобе Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.12.2022 - 13:00 Зоря 2 - 2 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла П
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рух
39%
Нічия
30%
Колос
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
  • 11
    Isaienko, Yevhenii
Запасні гравці
Тренери
  • Kuchuk, Leonid
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари в отвір
3
Штрафні
1
Сейви
1
1
Фоли
3
Трансляція
15'
Болбат у центрі поля потоптався по ногах Дідика.
13'
Фол від Таллеса на лівому фланзі атаки, який настрибнув на Смирного.
11'
Альваренга на правому фланзі атаки підсів під Ємця.
10'
Без зайвих сумнівів гості грають на відбій із власної половини.
8'
Падіння Карабіна а лівому фланзі штрафного відбулось без фолу.
7'
Обережно намагається грати на власній половині Колос.
6'
Обопільно небезпечна гра від Дідика та Чорноморця на лівому фланзі захисту Колоса.
4'
Болбат не прокинув повз Слюбика на правому фланзі штрафного, після чого зачепив суперника.
2'
Багато боротьби з фолами поміж командами.
1'
Рух тримає м'яч на чужій половині на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Колос іде восьмим із 5 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 20 очок.
Інфо
Рух іде дванадцятим із 4 перемогами, 5 нічиїми та 6 поразками — 17 очок.
Запасні: Маханьков, Фесюн, Новак, Чорноморець, Золотов, Зозуля, Мілько, Ільїн, Мякушко, Лисенко, Попов, Велетень.
Колос: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Ємець — Смирний, Богданов — Болбат, Оріховський, Безбородько — Ісаєнко.
Запасні: Ледвій, Герета, Притула, Мисик, Руніч, Холод, Кітела, Квасниця, Джеферсон, Веремієнко, Едсон.
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Слюсар, Довгий — Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга — Карабін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Омельченко (Слов'янськ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Рух - Колос 12.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Рух (Львов) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Колос, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Рух у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Kuchuk, Leonid и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Колос можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти Металіст - 05.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Кривбас - 03.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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