Зоря - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - ФК Львів 11.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 11.03.2023

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Зоря у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 05.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти ФК Минай - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

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