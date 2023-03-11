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Зоря - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2023, 14:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
19'
ФК Львів
Львов
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
28%
ФК Львів
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Lviv is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 2 draws while FC Lviv have won 0 times. The goal difference is 9-2 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 13 meetings, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 5 draws while FC Lviv have won 2 times. The goal difference is 20-9 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Lviv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Lviv have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 6 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Lviv have lost 3 matches in a row.
  • FC Lviv have lost 4 away matches in a row.
  • FC Lviv haven't won any of their last 5 away matches.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Lviv in their last 5 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Lviv haven't scored in 6 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 4-3-0.
  • FC Lviv's away record this season: 1-2-5.
  • Igor Kyryukhantsev is FC Zorya Lugansk's top scorer with 5 goals. Vladyslav Bugay has scored 3 times for FC Lviv.
  • FC Lviv have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 21% of their matches, FC Lviv in 6% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 21% of halftimes, FC Lviv wins 6%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Lviv.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Lviv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 4, FC Lviv won 1, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 3 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.8 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Lviv is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Lviv is 2.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.82 goals when playing at home and FC Lviv scores 0.38 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
6
Перемог
11
Ігор
1
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Зоря 4 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львів 0 - 5 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:30 Зоря 2 - 4 Завершено Рига П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 10:00 Зоря 1 - 4 Завершено Норшелланн П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Горсенс Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
29.01.2023 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено Академія Пандєва В
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 12:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Рух В
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
36%
Нічия
28%
ФК Львів
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 5
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 20
    Khlan, Maksym
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 18
    Адерінсола Есеола
    Форвард
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 26
    Роман Никитюк
    Захисник
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 14
    Antonio, Leonardo
    Захисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
  • 95
    Traore, Oula Abass
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
2
1
Офсайди
1
Фоли
1
2
Кутові
52%
Володіння м'ячем
48%
1
Удари повз
Трансляція
15'
Небезпечний момент
Закидання на Мишньова від Снурніцина не пройшло, 74-й номер "Зорі" не зачепився. "Львів" відповів краще: Сапутін відбив на кутовий удар Есеоли з гострого кута!
14'
"Львів" провів позиційний наступ, "Зоря" впоралася.
12'
Небезпечний момент
Ух, непогано. Грисьо приклався до снаряду, сфера пролетіла поруч зі штангою!
10'
Ще одна подача Булеци від прапорця - цього разу м'яч трохи заметушився в "коробці" Львова, однак сумбур ні до чого не призвів.
7'
"Львів" невдало прострілив у штрафний "Зорі", і тепер уже луганці кружляють біля володінь гостей. Кутовий заробили, але команда Дулуба відбилася.
5'
Подача "Зорі" зі стандарту у виконанні Булеци нічим цікавим не закінчилася.
4'
Інфо
Дуже туманно сьогодні на стадіоні ім. Лобановського.
3'
Офсайд
"Поза грою" у "Зорі".
3'
Навіс Русина у штрафний майданчик гостей нічим не завершився, потім уже біля протилежних воріт заблокували удар Есеоли.
2'
"Львів" намагається провести позиційну атаку.
Свисток
Є старт матчу, поїхали!
Інфо
Звучить гімн України.
Інфо
"Львів": 23. Рибка, 26. Никитюк, 99. Фернандес, 95. Траоре Оула Абасс, 77. Грисьо, 17. Кузик, 6. Алібеков, 14. Антоніо Леонардо, 8. Свржняк, 21. Беляєв, 18. Есеола
Інфо
"Зоря": 1. Сапутін, 44. Батагов, 32. Імереков (К), 2. Бутко, 74. Снурніцин, 5. Бражко, 10. Булеца, 9. Мишньов, 14. Хлань, 31. Русин, 39. Герреро
Інфо
Вітаємо! Матч розпочнеться за годину, до вашої уваги стартові склади команд.
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Анонс матчу Зоря - ФК Львів 11.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Зоря у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - ФК Львів можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 05.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти ФК Минай - 06.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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