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Кривбас - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 березня 2023, 14:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 1
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66'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
12' Ustymenko, Denys
57' Ustymenko, Denys Вийшов: Ustymenko, Denys 58' Djurasek, Neven
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
26%
Нічия
23%
Шахтар
51%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Shakhtar Donetsk when FC Kryvbas Kriviy Rih is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 7 times. The goal difference is 14-1 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 18 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 17 times. The goal difference is 40-3 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2007.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 42% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 18% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 4 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won any of their last 13 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Roman Debelko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 4 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (4) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Lassina Franck Traore has collected 4 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 14% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 31% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 14% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Shakhtar Donetsk is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Shakhtar Donetsk is 0.6.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.82 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.09 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Кривбас 1 - 2 Завершено Петрокуб П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 16:30 Кривбас 2 - 1 Завершено Нефтчі В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Шериф В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 16:30 Кривбас 5 - 0 Завершено Септемврі В
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Останні матчі - Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн В
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Головні події
58'
Djurasek, Neven ГООЛ!
Ustymenko, Denys
Вийшов: Ustymenko, Denys
57'
Ustymenko, Denys
12'
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
26%
Нічия
23%
Шахтар
51%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 15
    Віталій Вернидуб
    Захисник
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 18
    Ustymenko, Denys
    Форвард
    12
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
9
Штрафні
10
10
Фоли
9
1
ЖК
1
Удари в отвір
2
1
Кутові
5
2
Сейви
1
Блоковано ударів
2
2
Удари повз
2
Трансляція
60'
Заміна
Криськів замінив травмованого Степаненка, а Келсі вийшов замість Сікана.
58'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок! Судаков змістився з флангу в центр і вколотив м'яч у ближню дев'ятку. Красивий гол, шансів у Сарнавського не було.
57'
Заміна
Задерака отримав пошкодження і був замінений на Понєдєльніка.
53'
Ніхто з партнерів не відгукнувся на простріл Сікана.
51'
Капич наважився на удар з дальньої дистанції та запустив м'яч за межі стадіону.
47'
Небезпечний момент
Судаков неочікувано виконав прямий удар зі штрафного, але Сарнавський встиг зреагувати.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Якість гри залишає бажати кращого. Сподіваємось, що в другій половині команди покажуть більш видовищний футбол.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Непогана атака від Кривбаса, яку ударом приблизно з десяти метрів завершив Задерака. Тільки точності не вистачило.
45+1'
Інфо
Додано дві хвилини.
37'
Небезпечний момент
Джурасек міг забивати з подачі Михайличенка, але не вистачило габаритів хорватському півзахиснику.
36'
Зубков чудово увірвався з глибини, але так і не зміг завдати удару по воротам. М'яч дійшов до Бондаренка, а той пробив над воротами.
33'
Вернидуб грубо зіграв проти Сікана, гравці Шахтаря вимагають другу жовту для захисника Кривбаса.
29'
Погана позиція була в Хомченовського, але він наважився на удар. Степаненко став на шляху м'яча.
27'
Небезпечний момент
Дивом господарі не пропустили! Сарнавськиий відбив дальній удар Судакова перед собою, Бондаренко з добивання запустив м'яч над воротами.
24'
Зубкова підштовхнув у спину захисник, але цього недостатньо для пенальті.
20'
Шахтар потрохи нарощує тиск, Кривбас поки без помилок діє в обороні.
15'
Судаков пірнув у карному суперника, пенальті за таке не ставлять.
13'
Зубков пробив прямо в стінку.
12'
Жовта картка
Вернидуб у підкаті зрубав Сікана на підході до карного.
10'
Татарков стріляв уздовж лицьової, Матвієнко заблокував.
7'
Хороший пас із глибини віддав Зубков, але Сікан не зачепився. М'яч у Сарнавського.
5'
Сумбурний початок зустрічі, не може поки жодна з команд взяти м'яч під контроль.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Катерина Монзуль.
Запасні: Кліщук (в), Опанасенко, Понєдєльнік, Рябов, Шевченко, Приходько, Семотюк, Кораблін, Дібанго, Карпусь, Дебелко.
Інфо
Стартовий склад Кривбаса (4-2–3-1): Сарнавський (к) — Стецьков, Бескоровайний, Вернидуб, Якимець — Капич, Банада — Хомченовський, Татарков, Задерака — Устименко. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Шевченко (в), Пятов (в), Гочолейшвілі, Ракицький, Швед, Криськів, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Тоїров, Келсі.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-3-3): Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля — Джурасек, Степаненко (к), Бондаренко — Судаков, Сікан, Зубков. Головний тренер — Ігор Йовічевіч.
Складний виїзд для «гірників». До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 17-го туру УПЛ Кривбас – Шахтар.
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Коментарі(3)
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tolina-ystas (Краматорск)
12.03.2023 о 14:56
Шахтёр в первом тайме никакой!
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0
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kukarekin (Одесса)
12.03.2023 о 14:38
В Кривом Роге проводят матчи УПЛ, а в Днепре нет
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
12.03.2023 о 10:35
Болеем за Кривбасс --удачи
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0
-1

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Анонс матчу Кривбас - Шахтар 12.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Кривбас у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Шахтар можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Колос - 03.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Феєноорд - 09.03.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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