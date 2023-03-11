Кривбас - Шахтар онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Шахтар (Донецк):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Кривбас у попередньому футбольному матчі 28.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий поединок команди Кривбас був зіграний проти Колос - 03.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий поединок команди Шахтар був зіграний проти Феєноорд - 09.03.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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