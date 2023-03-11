Лестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Матч між командою Лестер Сіті (Лестер) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Лестер Сіті (Лестер) та командою Челсі (Лондон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Брендан Роджерс и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сіті (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Прошедший поединок команди Лестер Сіті був зіграний проти "Саутгемптон" - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".
Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Боруссія" - 07.03.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
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