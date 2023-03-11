  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лестер Сіті - Челсі Дивитися онлайн
У тренді

Лестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 березня 2023, 17:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
1 - 2
Оновити
64'
Челсі
Лондон
Хід матчу
11' Chilwell, Ben 13' Fofana, Wesley 19' Faes, Wout 31' Cucurella, Marc 39' Daka, Patson 45' Havertz, Kai
46' Felix, Joao Вийшов: Gallagher, Conor 51' Рiкардо
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
19%
Нічия
27%
Челсі
54%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Chelsea FC when Leicester City is playing at home is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Leicester City and Chelsea FC is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 4 times, there have been 6 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 36-23 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 39 meetings, Leicester City have won 7 times, there have been 12 draws while Chelsea FC have won 20 times. The goal difference is 71-42 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-3 (Leicester City at home) and 1-1 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Leicester City scores 28% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Leicester City scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Leicester City have lost 4 matches in a row.
  • Chelsea FC have lost 3 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't won in their last 6 games.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 10 away matches.
  • Leicester City haven't scored in 6 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 5 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • James Maddison is Leicester City's top scorer with 9 goals. Kai Havertz has scored 5 times for Chelsea FC.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 3 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 30% of their matches, Chelsea FC in 31% of their matches.
  • Leicester City wins 30% of halftimes, Chelsea FC wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Chelsea FC.
  • Leicester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Leicester City scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.6 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Chelsea FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Chelsea FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Leicester City scores 1.42 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Leicester City have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • James Maddison has more yellow cards (7) than any other player at Leicester City. Conor Gallagher has collected 5 for Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
4
Перемог
19
Ігор
9
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022
18.05.2021 - 22:15 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Кубок Англії 2022
15.05.2021 - 19:15 Челсі 0 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 21:30 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Блекберн Роверс П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 4 - 1 Завершено Тоттенхем В
Показати більше
Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.03.2023 - 22:10 Челсі 2 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.02.2023 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Челсі П
Показати більше
Головні події
Рiкардо
51'
46'
Felix, Joao
Вийшов: Gallagher, Conor
45'
Havertz, Kai ГООЛ!
ГООЛ! Daka, Patson
39'
31'
Cucurella, Marc
Faes, Wout
19'
13'
Fofana, Wesley
11'
Chilwell, Ben ГООЛ!
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
19%
Нічия
27%
Челсі
54%
Склади команд
12
Ward, Danny
27
Тімоті Кастань
4
Faes, Wout
19
Souttar, Harry
21
Рiкардо
24
Нампаліс Менді
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
18
Amartey, Daniel
25
Maddison, James
14
Iheanacho, Kelechi
20
Daka, Patson
1
Кепа Аррiзабалага
33
Fofana, Wesley
26
Koulibaly, Kalidou
32
Cucurella, Marc
12
Рубен Лофтус-Чік
24
Fernandez, Enzo
8
Матео Ковачіч
21
Chilwell, Ben
11
Felix, Joao
29
Havertz, Kai
15
Mudryk, Mykhailo
Стартовий склад
  • 20
    Daka, Patson
    Форвард
    39
  • 18
    Amartey, Daniel
    Півзахисник
  • 25
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 14
    Iheanacho, Kelechi
    Форвард
  • 24
    Нампаліс Менді
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 4
    Faes, Wout
    Захисник
    19
  • 19
    Souttar, Harry
    Захисник
  • 21
    Рiкардо
    Воротар
  • 12
    Ward, Danny
    Воротар
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
    46
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    45
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
    11
  • 33
    Fofana, Wesley
    13
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
    31
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Брендан Роджерс
  • Поттер, Грэм
Статистика матчу
3
Блоковано ударів
2
11
Штрафні
5
5
Фоли
9
4
Удари в отвір
3
Кутові
3
1
Сейви
3
2
ЖК
2
2
Удари повз
1
Офсайди
2
51%
Володіння м'ячем
49%
Трансляція
59'
Також досить жорстка у нас сьогодні гра. Стиків багато, причому Маррінер не все їх свистить як фоли
57'
Лестер зараз активніший. Челсі начебто й не протестує проти такого розвитку подій.
56'
Але все нормально з кіпером лондонців, продовжується гра
55'
А ось стик... Іхеаначо поспішав на вихід, як і Кепа. Кіпер був першим на м'ячі, а форвард Лестера не встиг забрати ногу. Дуже неприємний стик
52'
Мудрик поактивничав у відборі. Михайло начебто і не випадає з гри, але й не дуже вирізняється
51'
Жовта картка
Перерйра пішов у підкат прямою ногою - це жовта
48'
Суттер настав на ногу Мудрику. Неприємний епізод
47'
Небезпечний момент
Челсі активно почав - подав пару кутових, причому один із них з досить небезпечним ударом - кіпер Лестера тягне з-під перекладини!
46'
Заміна
Заміна у Челсі у перерві - Галахер замість Жоау Фелікса вийшов
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Досить насичений перший тайм у нас, але все ж таки перевага Челсі відчувається. Два голи лондонців та один Лестера.
45+6'
Свисток
Все, свисток на перерву, 2:1 на користь Челсі поки що!
45+5'
Гоооол!!!
Гоооол! Челсі! Ідеальний черпачок від Жоау Фелікса та Хаверц у дотик замикає! Офсайду немає! 2:1 для гостей!
45+2'
Ух, Амарті як ногою дав у живіт Хаверцу. Але Маррінер все одно не дає жовту
45'
Інфо
4 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
А м'яч то в руку Фофана влучив у стіну. У відставлену. Так ось. Але судді вважають, що все гаразд
43'
Штрафний для Лестер. Метра 22 для воріт. Меддісон б'є - у стінку
42'
Небезпечний момент
Знову Дака - знову Кепа рятує! Що діється, тисне зараз Лестер!
41'
Небезпечний момент
Меддісон! Увійшов у штрафну, пробив під поперечину - Кепа рятує! На куражі зараз господарі!
39'
Гоооол!!!
Гооол! Красеня Дака поклав! 1:1! Підпрацював та дав точно під штангу потужним ударом! А м'яч втратив Жоау Фелікс перед цим!
36'
Офсайд
Ні! Немає голу, в офсайді був Жоао Фелікс! Суддя скасовує взяття воріт!
35'
Небезпечний момент
33'
Загалом, не сказати, що в нас поки що феєрична гра. Більше команди намагаються грати на помилках суперника, яких багатенько
31'
Жовта картка
Кукурелья дав по ногах Дьюсбері-Холлу. Жовта
30'
Мудрик непогано зіграв у центрі на перехопленні, але загострити пасом не зумів
29'
Лестер пару хвилин тягав м'яч у центрі поля, але із загостренням нічого так і не придумав
26'
Небезпечний момент
Хо Хо! Дюсбері-Холл відповів! Метрів з 20-ти пробив, невеликий рикошет і поперечина вже грає за Челсі!
24'
Небезпечний момент
Штанга рятує Лестера! Фелікс вивалювався після чергової помилки оборони лисиць віч-на-віч, але штанга!
22'
Деякі проблеми проскакують у трансляції. Сигнал іноді зникає
20'
Поки що не дуже Лестер в атаці виглядає. Ось знову мало не привезли - після неточного пасу Хаверц вискочив на ударну, але його постріл був заблокований
18'
Жовта картка
А ось і Фас жовту одержав – за зрив атаки
15'
Жовта картка
А Фофана жовту отримав
14'
Небезпечний момент
Штрафний для Лестера на фланзі - гарна подача у воротарську, але Кепа ух, кулаком грає!
11'
Гоооол!!!
Гоооол! Челсі! Подача з кутового – винос, але після другого навісу Чиллуел із досить гострого кута дав у ворота! До Уорда є претензії!
9'
Меддісон ось метрів із 20-ти пробив. Але удар прямо в руки Кепи
7'
Пішов закид на Даку, але Кепа перший на виході. Лестер не соромиться бігати в атаку
5'
Мудрик поки що більше у центрі поля пасеться
2'
Перрейра відразу ж зачепив Жоау Фелікса. Маррінер поки що без жовтої
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Лестера: Уорд, Рікарду, Сутар, Фас, Кастань, Амарті, Дьюсбері-Холл, Менді, Меддісон, Іхеаначо, Дака
Інфо
Інфо
Стартовий склад Челсі: Аррісабалага, Фофана, Кулібалі, Кукурелья, Чілуелл, Лофтус-Чік, Фернандес, Ковачич, Хаверц, Мудрик, Жоау Фелікс
Челсі перед туром посідає 10-е місце у таблиці. Лестер – на 15-й позиції
Інфо
Початок поєдинку – 17:00, судитиме Андре Маррінер!
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! 27-й тур АПЛ та текстовий онлайн матчу від UA-Футбол Лестер - Челсі!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Корона Корона 2 Радомяк Радомяк 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Емполі Емполі 0 Удінезе Удінезе 1 Завершено 15:30 - Сьогодні Кішварда Кішварда 0 Дебрецен Дебрецен 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Антальяспор Антальяспор 4 Kayserispor Kayserispor 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Реал Реал 3 Еспаньол Еспаньол 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 87000 грн Грати
2 300 грн Грати
3 4500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Лестер Сіті - Челсі 11.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Лестер Сіті (Лестер) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Лестер Сіті (Лестер) та командою Челсі (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Челсі, тоді як команда Лестер Сіті залишилася з поразкою . Зіткнення Челсі та Лестер Сіті у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Брендан Роджерс и Поттер, Грэм розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лестер Сіті - Челсі можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Лестер Сіті - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лестер Сіті (Лестер)
Рік заснування Лестер Сіті (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команди Лестер Сіті був зіграний проти "Саутгемптон" - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Саутгемптон".

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти "Боруссія" - 07.03.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Лестер Сіті - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден