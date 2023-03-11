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Евертон - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 березня 2023, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Брентфорд
36%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Everton FC have won 1 times, there have been 2 draws while Brentford FC have won 2 times. The goal difference is 8-7 in favour of Everton FC.
  • Last season Brentford FC won both games against Everton FC (1-0 at home and 3-2 away).
  • Did you know that Everton FC scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Brentford FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Brentford FC haven't lost in their last 6 games.
  • Brentford FC have lost none of their last 5 away matches.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's away record this season: 2-6-3.
  • Demarai Gray is Everton FC's top scorer with 4 goals. Ivan Toney has scored 14 times for Brentford FC.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 6. Mathias Jensen is Brentford FC's biggest assister (4).
  • Amadou Onana has more yellow cards (7) than any other player at Everton FC. Ivan Toney has collected 8 for Brentford FC.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Brentford FC in 35% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Brentford FC wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Everton FC.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Brentford FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 1, Brentford FC won 3, 1 draws.
  • Brentford FC have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 3 Premier League games against Brentford FC.
  • Everton FC scores 1.6 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.4 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Brentford FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Brentford FC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.05 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Everton FC were number 14 in the table with 26 points. Now they are number 18 with 22 points.
  • Did you know that Everton FC scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Евертон 2 - 3 Завершено Брентфорд
Кубок Англії 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Евертон 4 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон П
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.03.2023 - 22:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Арсенал 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Лідс Юнайтед 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Брентфорд
36%
Трансляція
Інфо
Українець Віталій Миколенко розпочне цей матч з лави для запасних. Його співвітчизник із Брентфорда Єгор Ярмолюк до заявки не потрапив.
Брентфорд: Рая - Хікі, Піннок, Мі, Генрі - Дамсгорд, Норгорд, Єнсен - Мбемо, Тоні, Янельт.
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Кін, Тарковскі, Годфрі - Івобі, Дукуре, Гуйе, Онана, Макніл - Грей.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн матчу 27-го туру АПЛ, у якому Евертон зіграє проти Брентфорда.
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Останні матчі
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Анонс матчу Евертон - Брентфорд 11.03.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та Евертон у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Брентфорд можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти Фулгем - 06.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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