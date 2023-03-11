Евертон - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Брентфорд 11.03.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 11.03.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та Евертон у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Предыдущий матч команди Евертон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий матч команди Брентфорд був зіграний проти Фулгем - 06.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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