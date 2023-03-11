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Борнмут - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 березня 2023, 14:30 - Виталити Стадион
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
27%
Ліверпуль
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 0 draws while Liverpool FC have won 6 times. The goal difference is 21-6 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 14 meetings, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 1 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 42-9 in favour of Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth's last home win against Liverpool FC was in 2016.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 29% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • AFC Bournemouth have played 5 home matches in a row without winning.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 7 games against Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 5 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Dominic Solanke has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 5. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (8).
  • Adam Smith has more yellow cards (8) than any other player at AFC Bournemouth. Fabinho has collected 6 for Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 29% of their matches, Liverpool FC in 34% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 29% of halftimes, Liverpool FC wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 9 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 29% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Liverpool FC won 5, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 4.2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Liverpool FC is 2.6.
  • AFC Bournemouth scores 1.22 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.69 goals when playing away (on average).
  • Philip Billing is AFC Bournemouth's top scorer with 5 goals. Mohamed Salah has scored 11 times for Liverpool FC.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
1
Перемог
12
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Ліверпуль 9 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.03.2020 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.03.2020 - 14:15 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.12.2019 - 18:00 Борнмут 0 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
27%
Ліверпуль
41%
Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Джон Брукс.
Запасні: Траверс (в), Фредерікс, Кук, Мефам, Брукс, Крісті, Вінья, Мур, Семеніо.
Інфо
Стартовий склад Борнмута (4-4-1-1): Нето (к) — Келлі, Сенесі, Стівенс, Сміт — Ентоні, Біллінг, Лерма, Уаттара — Ротвелл — Соланке. Головний тренер — Гарі О’Ніл.
Запасні: Адріан (в), Мілнер, Фірміно, Хендерсон, Жота, Цімікас, Карвалью, Артур, Матіп.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон — Робертсон, ван Дейк (к), Конате, Трент — Байчетич, Фабіньо, Елліот — Нуньєс, Гакпо, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Ілля Забарний знову пропускає гру через пошкодження. Він досі не дебютував за «вишней».
Буде ще один розгром? До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 27-го туру АПЛ Борнмут – Ліверпуль.
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Останні матчі
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Анонс матчу Борнмут - "Ліверпуль" 11.03.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Борнмут (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Борнмут (Борнмут) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Борнмут залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Борнмут у попередньому футбольному матчі 27.08.2022 закінчилось с таким счетом: 9:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Борнмут - "Ліверпуль" можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Борнмут - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий матч команди Борнмут був зіграний проти Арсенал - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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