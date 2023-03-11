Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Матч між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Селхерст Парк.
Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра
Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 11.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Крістал Пелес - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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