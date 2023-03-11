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Крістал Пелес - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 11 березня 2023, 19:30 - Селхерст Парк
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 1
Матч завершено
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
30' Лука Мілівоєвіч
59' Foden, Phil Вийшов: Alvarez, Julian 59' Рубен Діаш 61' Лука Мілівоєвіч Вийшов: Ahamada, Naouirou 65' Натан Аке 71' Clyne, Nathaniel Вийшов: Ward, Joel 78' Haaland, Erling 79' Silva, Bernardo Вийшов: De Bruyne, Kevin 80' Джордан Айю Вийшов: Edouard, Odsonne 80' Schlupp, Jeffrey Вийшов: Eze, Eberechi 89' Джон Стоунз Вийшов: Кайл Уокер 90' Andersen, Joachim
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
38%
Нічия
24%
Манчестер Сіті
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester City when Crystal Palace is playing at home is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester City is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 4 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 24-13 in favour of Manchester City.
  • During the last 32 meetings, Crystal Palace have won 6 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 20 times. The goal difference is 67-27 in favour of Manchester City.
  • Crystal Palace's last home win against Manchester City was in 2015.
  • Last season's matches: 0-0 (Crystal Palace at home) and 0-2 (Manchester City at home).
  • Did you know that Crystal Palace scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Crystal Palace haven't won in their last 10 games.
  • Crystal Palace have played 7 home matches in a row without winning.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester City have lost none of their last 5 away matches.
  • Crystal Palace haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace's home record this season: 4-5-4.
  • Wilfried Zaha is Crystal Palace's top scorer with 6 goals. Erling Haaland has scored 27 times for Manchester City.
  • Michael Olise has assisted the most goals for Crystal Palace with 5. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (12).
  • Cheick Oumar Doucoure has more yellow cards (8) than any other player at Crystal Palace. Erling Haaland has collected 4 for Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 22% of their matches, Manchester City in 48% of their matches.
  • Crystal Palace wins 22% of halftimes, Manchester City wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Crystal Palace.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Crystal Palace has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Crystal Palace scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Manchester City is 0.8.
  • Crystal Palace scores 1.21 goals when playing at home and Manchester City scores 1.8 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
3
Перемог
21
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 0 - 2 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.02.2023 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 22:00 Брістоль Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Головні події
Andersen, Joachim
90'
89'
Джон Стоунз
Вийшов: Кайл Уокер
Джордан Айю
Вийшов: Edouard, Odsonne
80'
Schlupp, Jeffrey
Вийшов: Eze, Eberechi
80'
79'
Silva, Bernardo
Вийшов: De Bruyne, Kevin
78'
Haaland, Erling ГООЛ!
Clyne, Nathaniel
Вийшов: Ward, Joel
71'
65'
Натан Аке
Лука Мілівоєвіч
Вийшов: Ahamada, Naouirou
61'
59'
Foden, Phil
Вийшов: Alvarez, Julian
59'
Рубен Діаш
Лука Мілівоєвіч
30'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
38%
Нічия
24%
Манчестер Сіті
38%
Склади команд
13
Вiсенте Гуаїта
3
Mitchell, Tyrick
6
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
17
Clyne, Nathaniel
8
Sambi Lokonga, Albert
4
Лука Мілівоєвіч
11
Zaha, Wilfried
7
Olise, Michael
15
Schlupp, Jeffrey
9
Джордан Айю
31
Едерсон
5
Джон Стоунз
25
Мануель Аканджі
4
Рубен Діаш
6
Натан Аке
16
Родрi
21
Ілкай Гюндоган
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
    80
  • 11
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 7
    Olise, Michael
    Півзахисник
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
    80
  • 8
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 4
    Лука Мілівоєвіч
    Півзахисник
    61 30
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
    90
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
    71
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    78
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    59
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    79
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
    89
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
    59
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
    65
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Патрик Виейра
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
30%
Володіння м'ячем
70%
Удари в отвір
4
Удари повз
5
4
Блоковано ударів
4
16
Штрафні
12
2
Кутові
6
3
Сейви
9
Фоли
14
3
Офсайди
2
2
ЖК
2
Трансляція
Дуже важка перемога для Манчестер Сіті. Долю поєдинку вирішив пенальті наприкінці матчу, а більше майже нічого створено і не було.
90+5'
Свисток
Матч завершився.
90+4'
Жовта картка
Жовта Андерсену за фол на де Брюйне.
90+1'
Інфо
Компенсовано чотири хвилини.
90'
Заа розхитав захисника та віддав на одинадцять метрів, але нікого з партнерів там не опинилося.
89'
Заміна
Вокер замість Стоунса вийшов.
83'
Голанд бив головою у протихід голкіперу. Трохи опустити м'яч і був би гол.
82'
У Заа трохи здали нерви у боротьбі зі Стоунсом, але арбітр обійшовся без картки.
80'
Заміна
Едуар і Езе на полі. Аю та Шлупп пішли відпочивати.
79'
Офсайд
Чудовий момент мав Голанд, щоб оформити дубль, але гру зупииили через офсайд.
79'
Заміна
Де Брюйне вийшов на поле замість Сілви.
78'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Голанд пробив у лівий кут, Гвайта впав у протилежний.
76'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Кристал Пелас! Олісе навіть не сперечається, він порушив правила проти Гюндогана.
71'
Заміна
Клайна замінив Ворд.
68'
Альварес перевірив Гвайту ударом здалеку, кіпер Пелас на місці.
65'
Жовта картка
Аке зупинив Олісе в підкаті, але гри у м'яч не було.
60'
Небезпечний момент
Альварес блискуче розібрався із захисником і з близької відстані бив по воротах. Це міг бути шедевр, але не вистачило точності.
60'
Жовта картка
Діаш прийняв Заа на стегно.
59'
Заміна
Фоден поступився місцем на полі Альваресу.
57'
Небезпечний момент
Гвайта потягнув надпотужний удар Фодена у воротарський кут! Браво!
55'
Гріліш заробив штрафний з дуже перспективної точки. Гюндоган і Фоден біля м'яча.
50'
Сіті починає з тиску, але поки нічого краще за сліпі навіси до карного підопічні Гвардіоли не вигадали.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Початок був багатообіцяючим, але потім команди просто зупинилися. Перерва потрібна і тим, і іншим.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
42'
Непоганий навіс зі штрафного пішов від Фодена, але повітря знову за Гуехі.
32'
Небезпечний момент
Родрі впритул пробивав головою, Гвайта за рахунок правильного вибору позиції парирував удар.
31'
Жовта картка
Мілівоєвич у підкаті влетів у ноги Родрі та отримав жовту.
30'
На силу прострілив Голанд і створив захисникам і воротарю Пелас проблеми. Після декількох рикошетів м'яч усе-таки вилетів з карного.
28'
Небезпечний момент
Голанд не забив із убивчої позиції! Аке зробив усе для свого партнера, але форвард Сіті запустив м'яч над воротами.
26'
Аканджі наважився на дальній удар. Нормальний варіант за такої гри, але бити треба точніше.
26'
Подача йшла прямо на голову Голанду, але Гуехі встиг зняти другий поверх.
20'
Боротьба перемістилася в центр поля, захист поки сильніший за напад з обох сторін.
15'
Вискочили у контратаку «орли», але Стоунс не дав Заа пробити по воротах.
10'
Хороші швидкості на старті поєдинку, жодна з команд не збирається відсиджуватися в обороні.
4'
Гріліш на швидкості обійшов кількох суперників і низом пробив у ближній кут. Поруч зі штангою.
3'
Спекотно було в карному Пелас після подачі з кутового, але захисники у підсумку заблокували всі удари по воротах.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Роберт Джонс.
Запасні: Вітворд (в), Ахамада, Ворд, Едуар, Езе, Матета, Рідевалд, Річардс, Томкінс.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас (4-2-3-1): Гвайта — Мітчелл, Гуехі, Андерсен, Клайн — Локонга, Мілівоєвич (к) — Заа, Олісе, Шлупп — Аю. Головний тренер — Патрік Вієйра.
Запасні: Ортега (в), Альварес, Вокер, де Брюйне, Льюїс, Ляпорт, Марез, Палмер, Філліпс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі, Стоунс — Гюндоган (к), Родрі — Гріліш, Сілва, Фоден — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
«Містяни» займають друге місце, відставання від Арсеналу складає п'ять очок. Підопічні Вієйра, незважаючи на 12-у позицію, не убезпечили себе від боротьби за виживання. До зони вильоту всього чотири пункти.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 27-го раунду АПЛ між Кристал Пелас і Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Крістал Пелес - "Манчестер Сіті" 11.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Крістал Пелес (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Крістал Пелес залишилася з поразкою . Зіткнення Крістал Пелес та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Патрик Виейра и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - "Манчестер Сіті" можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 11.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Крістал Пелес - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Крістал Пелес - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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