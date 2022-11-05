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Наполі - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 11 березня 2023, 19:00 - Stadio Diego Armando Maradona
Головний суддя: Colombo
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
0 - 0
Оновити
58'
Аталанта
Бергамо
Хід матчу
15' Ruggeri, Matteo 18' Osimhen, Victor 30' Scalvini, Giorgio 44' Djimsiti, Berat Вийшов: Demiral, Merih
46' Hojlund, Rasmus Вийшов: Луїс Муріель
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
43%
Нічия
39%
Аталанта
17%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SSC Napoli and Atalanta BC when SSC Napoli is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 11 times, there have been 7 draws while Atalanta BC have won 7 times. The goal difference is 36-23 in favour of SSC Napoli.
  • During the last 49 meetings, SSC Napoli have won 18 times, there have been 14 draws while Atalanta BC have won 17 times. The goal difference is 64-59 in favour of SSC Napoli.
  • Last season's matches: 2-3 (SSC Napoli at home) and 1-3 (Atalanta BC at home).
  • Did you know that SSC Napoli scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Atalanta BC scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 12 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 2 of their 13 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's home record this season: 10-1-1.
  • Victor Osimhen is SSC Napoli's top scorer with 19 goals. Ademola Lookman has scored 12 times for Atalanta BC.
  • Khvicha Kvaratskhelia has assisted the most goals for SSC Napoli with 9. Jeremie Boga is Atalanta BC's biggest assister (5).
  • Kim Min-jae has more yellow cards (4) than any other player at SSC Napoli. Hans Hateboer has collected 7 for Atalanta BC.
  • SSC Napoli wins 1st half in 58% of their matches, Atalanta BC in 30% of their matches.
  • SSC Napoli wins 58% of halftimes, Atalanta BC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 1 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than Atalanta BC.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 2, Atalanta BC won 3, 0 draws.
  • SSC Napoli scores 2 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 2.4 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and Atalanta BC is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and Atalanta BC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • SSC Napoli scores 2.57 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Наполі
12
Перемог
28
Ігор
11
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.11.2022 - 19:00 Аталанта 1 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполі 2 - 3 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
21.02.2021 - 18:45 Аталанта 4 - 2 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.03.2023 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
25.02.2023 - 19:00 Емполі 0 - 2 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Айнтрахт 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.02.2023 - 21:45 Сассуоло 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.02.2023 - 21:45 Наполі 3 - 0 Завершено Кремонезе В
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.03.2023 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 13:30 Аталанта 1 - 2 Завершено Лечче П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.02.2023 - 21:45 Лаціо 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.02.2023 - 21:45 Сассуоло 1 - 0 Завершено Аталанта П
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Головні події
46'
Hojlund, Rasmus
Вийшов: Луїс Муріель
44'
Djimsiti, Berat
Вийшов: Demiral, Merih
30'
Scalvini, Giorgio
Osimhen, Victor
18'
15'
Ruggeri, Matteo
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
43%
Нічия
39%
Аталанта
17%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
    18
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 21
    Meret, Alex
    Воротар
  • 95
    П'єрлуїджі Голліні
    Воротар
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 17
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
    46
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
    15
  • 15
    De Roon, Marten
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
    30
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
    44
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
4
Удари в отвір
3
Удари повз
3
6
Штрафні
8
7
Кутові
2
Сейви
4
7
Фоли
6
1
ЖК
2
3
Блоковано ударів
1
Офсайди
Трансляція
53'
Вище воріт запустив м'яч Хвіча на завершення відскоку в пів колі від заблокованого удару з правого флангу штрафного від Зелінські.
52'
Кутовий
Муссо перед воротарським забрав до рук подачу кутового з правого флангу від Зелінські.
50'
На чужій половині затримується м'яч під контролем Аталанти.
48'
Небезпечний момент
Муссо на лінії воріт забрав удар через себе від Осімгена на завершення подачі з правого флангу до центру штрафного.
47'
Дріботить м'яч у центрі поля.
46'
Заміна
Муріеля випустили замість Гойлунда.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Наполі переважав суперників у плані гри в атаці, але до забитого м'яча так і не дістався. Моменти в господарів є, тоді як суперники більше захищаються й не мають особливих перспектив зламати хід гри.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Меле чисто підкотився проти Хвічі на правому фланзі захисту.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
43'
Заміна
Отримав пошкодження Джимсіті, тож його одразу замінили на Демірала.
41'
Офсайд
Офсайд був у Осімгена на правому куті воротарського, коли до нього відскочив м'яч, після парированного Муссо удару Зелінські з центру штрафного.
40'
Де Рону проїхався по ногах Кім на лівому фланзі атаки.
38'
Осімгена відкривали передачею з глибини в центрі штрафного, але того випередив Муссо.
36'
Ді Лоренцо пошкодився на правому фланзі атаки під час власного ж фолу.
34'
До штрафного з лівого флангу виконував подачу Меле, але занадто сильно спрямував м'яч.
32'
Поступово Аталанта наближається до чужого штрафного.
30'
Ударом головою завершував Осімген у центрі штрафного подачу зі стандарту від Зелінські з правого флангу, але поцілив над воротами.
29'
Жовта картка
Політано заходив до штрафного з правого флангу, але його переїхав Скальвіні.
27'
Небезпечний момент
Хвіча познущався з двох суперників на лівому фланзі штрафного, але з гострого кута не пробив Муссо.
25'
Де Рон руками розвернув Хвічу на правому фланзі захисту.
23'
Хвіча ще раз пробив здалеку зі свого флангу, але цього разу хоча б кутовий заробив.
21'
Навіс із правого флангу на дальній кут воротарського Пашалич завершив неудалим ударом головою.
20'
Хвіча влучив дальнім ударом із лівого флангу в спину Зелінські.
20'
Прискорився лівим флангом Меле, але його підкатом наздогнав Ррахмані.
18'
Жовта картка
Висока нога в центрі поля від Осімгена проти Едерсона.
16'
Жовта картка
Загрозливий для здоровья Зелінські підкат Руджері на лівому фланзі захисту.
15'
У захисника пробив Лоботка на завершення зміщення з лівого флангу.
14'
Невдало Сапата з глибини розганяв Гойлунда передачею на хід до лівого флангу.
12'
Геть не безпомічною виглядає наразі Аталанта. Щось там будує в центрі поля.
10'
Сапата ліктем заїхав у груди Ді Лоренцо в боротьбі на чужій половині.
9'
Політано в підкаті не дав Сапаті побігти до лівого флангу контратаки.
8'
Просування Осімгена до правого флангу штрафного зупинив Джимсіті.
6'
Небезпечний момент
Покотив Зелінські до правого флангу штрафного на Політано, той пробив у ближній, але Муссо потягнув на кутовий.
4'
Сапата подачею з правого флангу спрямував м'яч до ауту на протилежному боці поля.
2'
Наполі вже захопив ініціативу.
1'
Перед чужим штрафним Ангісса не пустив м'яч до Осімгена під час стартового закидання.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Россі, Спорт'єлло, Околі, Паломіно, Муріель, Бога, Дзаппакоста, Лукман, Соппі.
Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні — Руджері, де Рон, Едерсон, Меле — Пашалич — Гойлунд, Сапата.
Запасні: Мерет, Марфелла, Берешинські, Естігор, Жезус, Зедадка, Демме, Ельмас, Гаетано, Ндомбеле, Дзербін, Сімеоне.
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Аталанта йде шостою з 12 перемогами, 6 нічиїми та 7 поразками — 42 очки.
Інфо
Наполі йде першим із 21 перемогою, 2 нічиїми та 2 поразками — 65 очок.
Андреа Коломобо (Комо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 26-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія) зіграють неаполітанський Наполі та бергамаська Аталанта.
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Анонс матчу Наполі - "Аталанта" 11.03.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Наполі (Неаполь) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Наполі (Неаполь) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда "Аталанта" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Наполі у попередньому футбольному матчі 05.11.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - "Аталанта" можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Лаціо - 03.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команди "Аталанта" був зіграний проти Удінезе - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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