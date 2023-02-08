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Реал - Аль-Хіляль онлайн трансляція матчу

Клубний чемпіонат світу - 11 лютого 2023, 21:00 - Prince Moulay Abdellah Stadium
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
2 - 1
Оновити
28'
Аль-Хіляль
Эр-Рияд
Хід матчу
13' Junior, Vinicius 18' Федеріко Вальверде
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
27%
Аль-Хіляль
32%
Цікаві факти
  • When AL Hilal (KSA) leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When AL Hilal (KSA) is down 1-0 away, they win 57% of their matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 37% of their matches, AL Hilal (KSA) in 46% of their matches.
  • Real Madrid wins 37% of halftimes, AL Hilal (KSA) wins 46%.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • In FIFA Club World Cup, Real Madrid has better performance than AL Hilal (KSA).
  • AL Hilal (KSA)'s performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid wins 50% of OT, AL Hilal (KSA) wins 33%.
  • Real Madrid scores 1 goals in overtime and AL Hilal (KSA) scores 0.33 goals (on average).
  • In OT Real Madrid scores 1 goals and AL Hilal (KSA) scores 0.33 goals (on average).
  • Real Madrid has better goal statistics for OT. They score 1 goals on average.
  • Real Madrid scores 2.24 goals when playing at home and AL Hilal (KSA) scores 1.91 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Реал
Клубний чемпіонат світу 2023
08.02.2023 - 21:00 Аль-Ахлі 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко В
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Останні матчі - Аль-Хіляль
Клубний чемпіонат світу 2023
07.02.2023 - 21:00 Фламенго 2 - 3 Завершено Аль-Хіляль В
Клубний чемпіонат світу 2023
04.02.2023 - 16:30 Відад 1 - 1 Завершено Аль-Хіляль Н
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Аль-Хіляль 0 - 4 Завершено Аль-Ахлі П
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
09.02.2022 - 18:30 Аль-Хіляль 0 - 1 Завершено Челсі П
Клубний чемпіонат світу 2021/2022
06.02.2022 - 18:30 Аль-Хіляль 6 - 1 Завершено Аль-Джазіра В
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Головні події
ГООЛ! Федеріко Вальверде
18'
ГООЛ! Junior, Vinicius
13'
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
27%
Аль-Хіляль
32%
Склади команд
23
Андрій Лунін
25
Camavinga, Eduardo
8
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
20
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
20
Junior, Vinicius
19
Карім Бензема
15
Федеріко Вальверде
1
Al Muaiouf, Abdullah Ibrahim
66
Abdulhamid, Saud
20
Hyun-soo, Jang
5
Al Bulayhi, Ali
16
Aldawsari, Khalifah
28
Kanno, Mohamed
6
Cuellar Gallego, Gustavo Leonardo
19
Андре Каррільо
10
Лусіано В'єтто
17
Мусса Марега
29
Al Dawsari, Salem
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
    13
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
    18
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 10
    Лусіано В'єтто
    Форвард
  • 17
    Мусса Марега
    Форвард
  • 29
    Al Dawsari, Salem
    Форвард
  • 28
    Kanno, Mohamed
  • 6
    Cuellar Gallego, Gustavo Leonardo
    Півзахисник
  • 19
    Андре Каррільо
    Форвард
  • 66
    Abdulhamid, Saud
    Захисник
  • 20
    Hyun-soo, Jang
    Захисник
  • 5
    Al Bulayhi, Ali
    Захисник
  • 16
    Aldawsari, Khalifah
    Захисник
  • 1
    Al Muaiouf, Abdullah Ibrahim
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Диас, Рамон
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
Штрафні
1
1
Кутові
1
Фоли
Трансляція
26'
Гоооол!!!
19'
Аль-Маюфу довелося попрацювати, щоб відбити удар Бензема з дальної відстані.
18'
Гоооол!!!
Другий гол не змусив довго чекати на себе! Вальверде ляпнув із середньої дистанції і м'яч після декількох рикошетів опинився у сітці. Курйозний епізод.
17'
Потужно заряджений на сьогоднішній матч Реал. Навіть після швидкого голу не відпускають вони суперника.
15'
Вієтто наважився на дальній удар, м'яч пройшов поруч зі стійкою.
13'
Гоооол!!!
Реал швидко відкриває рахунок! Бензема вивів Вінісіуса віч-на-віч, а той запустив м'яч під ногой воротаря. Ідеальний початок для «вершкових»!
9'
Офсайд
5'
Потихеньку розпочинають обидві команди. Є підходи до воріт, але захист поки сильніший за напад.
3'
Вальверде прострілював до воротарського майданчика, аль-Болеахі перехопив м'яч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Камавінга, Алаба, Рюдігер, Карвахаль — Кроос, Чуамені, Модрич — Вінісіус, Бензема (к), Вальверде. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Каньїсарес (в), Лопес (в), Аррібас, Асенсіо, Вальєхо, Діас, Мартін, Мілітан, Начо, Одріосола, Родріго, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Аль-Хіляля: аль-Маюф (к) — Халіфа аль-Давсарі, аль-Болеахі, Чжанг, Абдулхамід — Куельяр, Канно, Вієтто — Салем аль-Давсарі, Марега, Каррільйо. Головний тренер — Рамон Діас.
Запасні: аль-Вотайан (в), аль-Овейс (в), аль-Хамдан, аль-Увайр, аль-Хайбарі, Факіхі, Джахфалі, Мішаел, Нассер аль-Давсарі, аль-Шехрі, Ігало, Отайф.
Аль-Хіляль на шляху до фіналу обіграв марокканський Відад і бразильський Фламенго. Реал стартував із полуфіналу, де переміг Аль-Ахлі з Єгипта.
Чемпіони Європи й Азії з'ясують, хто сильніший. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фіналу Клубного чемпіонату світу Реал Мадрид – Аль-Хіляль.
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Анонс матчу Реал - Аль-Хіляль 11.02.2023, Клубний чемпіонат світу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Клубний чемпіонат світу 2023 , матч начнется на стадіоні Prince Moulay Abdellah Stadium.

Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диас, Рамон розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Аль-Хіляль можна подивитися 11.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Клубний чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Реал - Аль-Хіляль, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Аль-Ахлі - 08.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Аль-Хіляль (Эр-Рияд)
Рік заснування Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957
Країна: Саудовская Аравия

Предыдущий матч команди Аль-Хіляль був зіграний проти Фламенго - 07.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Аль-Хіляль.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Аль-Хіляль онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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