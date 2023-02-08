Реал - Аль-Хіляль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Аль-Хіляль 11.02.2023, Клубний чемпіонат світу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Аль-Хіляль (Эр-Рияд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Клубний чемпіонат світу 2023 , матч начнется на стадіоні Prince Moulay Abdellah Stadium.

Дата проведення матчу: 11.02.2023

Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Диас, Рамон розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Аль-Ахлі - 08.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Аль-Хіляль (Эр-Рияд)

Рік заснування Аль-Хиляль (Эр-Рияд): 1957

Країна: Саудовская Аравия



Предыдущий матч команди Аль-Хіляль був зіграний проти Фламенго - 07.02.2023, у рамках турнира Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди Аль-Хіляль.

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