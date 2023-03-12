Фулгем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - Арсенал 12.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 12.03.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Арсенал - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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