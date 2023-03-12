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Фулгем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 березня 2023, 16:00 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
0 - 3
Матч завершено
Арсенал
Лондон
Хід матчу
21' Magalhaes, Gabriel 26' Martinelli, Gabriel 45' Odegaard, Martin
71' Saka, Bukayo Вийшов: Nelson, Reiss 72' Олександр Зінченко Вийшов: Tierney, Kieran 74' Odegaard, Martin 76' Solomon, Manor Вийшов: Wilson, Harry 76' Андреас Перейра Вийшов: James, Daniel 77' Trossard, Leandro Вийшов: Jesus, Gabriel 77' Martinelli, Gabriel Вийшов: Vieira, Fabio 80' White, Ben Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
27%
Нічия
27%
Арсенал
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Arsenal FC when Fulham FC is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 3 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 32-10 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 31 meetings, Fulham FC have won 3 times, there have been 6 draws while Arsenal FC have won 22 times. The goal difference is 68-23 in favour of Arsenal FC.
  • Fulham FC's last home win against Arsenal FC was in 2012.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Fulham FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Fulham FC haven't lost in their last 7 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Fulham FC haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Aleksandar Mitrovic is Fulham FC's top scorer with 11 goals. Gabriel Martinelli has scored 11 times for Arsenal FC.
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 6. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (9).
  • Joao Palhinha has more yellow cards (10) than any other player at Fulham FC. Bukayo Saka has collected 5 for Arsenal FC.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 39% of their matches, Arsenal FC in 43% of their matches.
  • Fulham FC wins 39% of halftimes, Arsenal FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Fulham FC.
  • Fulham FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Arsenal FC won 4, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Fulham FC scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 3 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Arsenal FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Arsenal FC is 0.8.
  • Fulham FC scores 1.77 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
1
Перемог
12
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2019/2020
12.09.2020 - 14:15 Фулгем 0 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.03.2023 - 22:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Фулгем 2 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Фулгем В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Головні події
80'
White, Ben
Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
77'
Trossard, Leandro
Вийшов: Jesus, Gabriel
77'
Martinelli, Gabriel
Вийшов: Vieira, Fabio
Solomon, Manor
Вийшов: Wilson, Harry
76'
Андреас Перейра
Вийшов: James, Daniel
76'
74'
Odegaard, Martin
72'
Олександр Зінченко
Вийшов: Tierney, Kieran
71'
Saka, Bukayo
Вийшов: Nelson, Reiss
45'
Odegaard, Martin ГООЛ!
26'
Martinelli, Gabriel ГООЛ!
21'
Magalhaes, Gabriel ГООЛ!
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
27%
Нічия
27%
Арсенал
46%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
13
Ream, Tim
4
Adarabioyo, Tosin
2
Кенні Тете
28
Lukic, Sasa
6
Харрісон Рід
11
Solomon, Manor
18
Андреас Перейра
14
Reid, Bobby
9
Mitrovic, Aleksandar
1
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
12
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
7
Saka, Bukayo
19
Trossard, Leandro
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 9
    Mitrovic, Aleksandar
  • 11
    Solomon, Manor
    Форвард
    76
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    76
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 28
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
    71
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
    77
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    77 26
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    74 45
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
    80
  • 12
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    21
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
    72
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
48%
Володіння м'ячем
52%
9
Штрафні
15
13
Фоли
7
1
Удари в отвір
8
3
Кутові
7
2
Офсайди
2
5
Сейви
2
6
Удари повз
3
2
Блоковано ударів
5
ЖК
1
Трансляція
На другий тайм гості вийшли з ціллю довести матч до перемоги, і вони її досягли. Навіть дали трохи пограти супернику. Однак Фулгем сам не хотів цього робити.
Свисток
Завершився матч стандартом Арсеналу. Фінальний свисток!
90'
Інфо
Три хвилини додав арбітр до другого тайму.
88'
Небезпечний момент
Едегор з дуже хорошої позиції зарядчив вище воріт. А міг робити рахунок 0:4.
87'
Вілсон пробив вище воріт.
85'
Небезпечний момент
Після проходу Вієйри і пасу на Жезуса бразилець пробив у площину, але Лено потягнув!
80'
Заміна
Продовжує збивати темп Артета. Томіясу замінив Вайта.
Інфо
Перший матч Габріеля Жезуса а АПЛ з 12 листопада минулого року. Повернувся після травми нападник.
77'
Заміна
Жезус і Вієйра замінили Троссарда і Мартінеллі.
76'
Заміна
Джеймс і Вілсон поміняли Соломона і Перейру.
75'
Тете пробив з далекої відстані, але Рамсдейл потягнув.
74'
Едегор отримав жовту карточку. Зірвав атаку.
72'
Заміна
Подвійна заміна від гостей. Тірні і Нелсон замінили Зінченко і Сака.
69'
Небезпечний момент
Після подачі з кутового Адарабіойо пробив головою і влучив у поперечку.
69'
Небезпечний момент
Ремсдейл тягне потужний удар Боббі Ріда з меж штрафного! Помилився Габріель в обороні.
66'
Швидку атаку розіграли гості, вона навіть завершилася ударом Мартінеллі, але вчасно кинувся під м'яч Тете.
63'
Перейра з середньої відстані пробив значно вище воріт.
62'
Сака впав у чужому штрафному на газон після єдиноборства з Робінсоном, але навіть не вимагав призначення пенальті.
59'
Сака прострілив з кутового низом на Мартінеллі, а той низом пробив у суперників.
57'
Мітрович спробував пробити з-за меж штрафного. М'яч після рикошету полетів у напрямку голкіпера.
54'
Мітрович не надто сильно пробив з меж штрафного - Рамсдейл забрав м'яч до рук.
50'
Саліба і Ремсдейл по черзі отримали ушкодження. Футболістиуже в грі у зможуть продовжити матч.
46'
Після прострілу з правого флангу Перейра в дотик пробив повз ліву стійку. Був невеликий рикошет.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Повна перевага Арсеналу на полі. Важко сказати, за рахунок чого Фулгем зможе забити бодай один гол. Поки господарі здатні лише пропускати: в обороні грають жахливо.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+2'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Знову Троссард асистує. Бельгієць з лівої бровки віддав пас на Едегора, тому дали вагон часу і норвежець не схибив - розстріляв голкіпера.
45'
Інфо
Дві хвилини додано до першого тайму.
44'
Небезпечний момент
Лено рятує господарів! Вайт з правого флангу віддав прекрасний пас на дальню стійку на Мартінеллі, той в дотик пробив, але рука німецького голкіпера стала на шляху м'яча.
42'
Небезпечний момент
Ледь не привіз Рамсдейл. Віддав англієць пас на суперника, Перейра отримав м'яч і з гострого кута відразу ж пробив по воротах верхом. Круглий полетів повз ціль.
38'
Небезпечний момент
Троссард отримав пас у штрафному, класно його обробив, але ударом лівою не влучив у площину. На виконання пробивав бельгієць.
36'
Небезпечний момент
Джака не вирішив, що має робити. Півзахисник зіграв у стіночку з Троссардом, котрий вивів швейцарця сам на сам з голкіпером. Граніт просто відпустив м'яч і втратив гольову нагоду.
33'
Соломон чи то пробив, чи то навісив у штрафну, але підсумок один: м'яч покинув меж поля.
30'
Троссард намагався віддати пас Мартінеллі у штрафний майданчик, але господарі перехопили передачу.
Інфо
12-й гол Мартінеллі у цьому сезоні. Він увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів АПЛ.
26'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Троссард накрутив суперника, подав у воротарський майданчик і Мартінеллі головою пробив у ворота. Дуже погана гра в обороні від господарів.
25'
Саліба високо піднявся до чужого штрафного і вирішив пробити. М'яч полетів вище воріт.
Інфо
Третій гол Габріеля у цьому чемпіонаті, у в усіх випадках він забивав у ворота лондонських команд (двічі "Фулгем", одного разу "Челсі").
21'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Недовго треба було чекати до легального голу Арсеналу. Троссард навісив з кутового, а Габріель головою пробив повз голкіпера.
18'
Небезпечний момент
Після перегляду VAR арбітри зафіксували офсайд у Мартінеллі! Скасований автогол гравця Фулгема.
16'
Офсайд
Джака віддав чудовий пас на забігання Мартінеллі, той увійшов у штрафну і пробив у площину. Лено відбив, однак м'яч полетів у ногу Робінсону, а від того у ворота.
14'
Перейра віддав пас на Мітровича у штрафну, але серб допоміг собі руками у боротьбі за м'яч. Штовхнув опонента.
12'
Арсенал розіграв комбінацію поблизу чужого штрафного. У її завершенні Мартінеллі віддав на хід Джаці, а той у підкаті ледь уже не з лицьової лінії прострілив у руки голкіперу.
9'
Мартінеллі навісив зі стандарту у штрафний майданчик, але м'яч покинув межі поля.
7'
Соломон грубо пішов в суперника, арбітр зафіксував фол.
3'
Сака відібрав м'яч на правому фланзі, протягнув м'яч і прострілив на Троссарда - той до м'яча не дістався.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Арсенал лідирує в АПЛ, а Фулгем іде на восьмому місці.
Інфо
Головний арбітр: Девід Кут.
Арсенал: Ремсдейл - Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко - Едегор, Партей, Джака - Сака, Троссард, Мартінеллі.
Фулгем: Лено - Тете, Адарабіойо, Рім, Робінсон - Рід, Лукич - Рід, Перейра, Соломон - Мітрович.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол провед для вас текстову онлайн трансляцію матчу 27-го туру АПЛ, у якому Фулгем зіграє проти Арсеналу.
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Анонс матчу Фулгем - Арсенал 12.03.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Фулгем (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення Фулгем та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - Арсенал можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти Арсенал - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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