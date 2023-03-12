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Атлетік - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 12 березня 2023, 22:00 - Сан-Мамес
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Атлетік
Бильбао
0 - 0
Оновити
32'
Барселона
Барселона
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
42%
Нічия
21%
Барселона
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Athletic Bilbao and FC Barcelona when Athletic Bilbao is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Athletic Bilbao playing at home, Athletic Bilbao have won 9 times, there have been 11 draws while FC Barcelona have won 17 times. The goal difference is 56-40 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 76 meetings, Athletic Bilbao have won 11 times, there have been 17 draws while FC Barcelona have won 48 times. The goal difference is 162-66 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 1-1 (Athletic Bilbao at home) and 4-0 (FC Barcelona at home).
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Barcelona scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Athletic Bilbao haven't won in their last 4 games.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 5 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 12 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 10-0-2.
  • Oihan Sancet is Athletic Bilbao's top scorer with 8 goals. Robert Lewandowski has scored 15 times for FC Barcelona.
  • A year ago, FC Barcelona were number 5 in the table with 39 points. Now they are number 1 with 62 points.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 46% of their matches, FC Barcelona in 54% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 46% of halftimes, FC Barcelona wins 54%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Athletic Bilbao.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • Athletic Bilbao has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 1, FC Barcelona won 3, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Athletic Bilbao scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 3 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and FC Barcelona is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Athletic Bilbao scores 1.41 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.03 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
6
Перемог
33
Ігор
22
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершено Атлетік
Кубок Іспанії 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетік 3 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.08.2021 - 23:00 Атлетік 1 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 19:30 Райо Вальєкано 0 - 0 Завершено Атлетік Н
Кубок Іспанії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 19:30 Атлетіко 1 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.02.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 2 Завершено Атлетік В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія В
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 19:30 Альмерія 1 - 0 Завершено Барселона П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Кадіс В
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Новини команд
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
42%
Нічия
21%
Барселона
37%
Склади команд
13
Agirrezabala, Julen
24
Balenziaga, Mikel
4
Martinez, Inigo
3
Vivian, Dani
18
Оскар де Маркос
6
Vesga, Mikel
14
Данi Гарсiя
7
Berenguer, Alex
22
Рауль Гарсiя
12
Williams, Nico
19
Iньякi Вiльямс
22
Ter Stegen, Marc-Andre
20
Серхi Роберто
23
Kounde, Jules
15
Андреас Крістенсен
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
9
Gavi
22
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
11
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 19
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 22
    Рауль Гарсiя
    Півзахисник
  • 12
    Williams, Nico
    Форвард
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
  • 14
    Данi Гарсiя
    Півзахисник
  • 24
    Balenziaga, Mikel
  • 4
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Vivian, Dani
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 13
    Agirrezabala, Julen
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 9
    Gavi
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Xavi
Статистика матчу
33%
Володіння м'ячем
67%
3
Удари повз
3
5
Штрафні
4
1
Офсайди
1
3
Фоли
4
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
Сейви
1
ЖК
Кутові
1
Трансляція
30'
Жовта картка
26'
Де Йонг навішував під дальню штангу, Крістенсен не встиг зіграти у м'яч.
25'
Кунде та тер Штеген ледь не наварили, пощастило, що Беренгер не скористався своїм шансом забити.
21'
Крістенсен пробивав після подачі зі штрафного, ніякої загрози воротам цей удар не становив.
17'
Левандовський задалеко відпустив м'яч, Агірресабала вийшов і накрив його.
15'
Беренгер з-за меж карного бив через себе, спрямувати м'яч у площину не вийшло.
9'
Бускетс виграв підбір і сильно пробив злету. Трохи нижче і міг бути гол.
6'
Ніко Вільямс приклався з-за меж карного, над воротами пройшов м'яч.
4'
Тер Штеген спокійно перехопив простріл Іньякі Вільямса.
2'
Небезпечний момент
Торрес злету пробивав у ближній кут, не вистачило лічених сантиметрів!
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Іруаррісага (в), Альварес, Муньяїн, Гурусета, Венседор, Берчіче, Саррага, Капа, Паредес.
Інфо
Стартовий склад Атлетіка (4-2-3-1): Агірресабала — Баленсіага, Мартінес, Вівіан, де Маркос — Весга, Дані Гарсія — Беренгер, Рауль Гарсія, Ніко Вільямс — Іньякі Вільямс. Головний тренер — Ернесто Вальверде.
Запасні: Пенья (в), Тенас (в), Фаті, Алонсо, Альба, Кессьє, Ерік Гарсія, Торре, Аларкон.
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген — Бальде, Крістенсен, Кунде, Араухо — Гаві, Бускетс (к), де Йонг — Торрес, Левандовський, Рафінья. Головний тренер — Хаві Ернандес.
На Сан-Мамесі легко не буває. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го раунду Ла Ліги між Атлетіком і Барселоною.
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Анонс матчу Атлетік - "Барселона" 12.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Атлетік (Бильбао) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Атлетік (Бильбао) та командою "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Атлетік у попередньому футбольному матчі 23.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - "Барселона" можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команди Атлетік був зіграний проти Райо Вальєкано - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти "Валенсія" - 05.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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