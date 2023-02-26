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Марсель - Аннесі онлайн трансляція матчу

Кубок Франції - 01 березня 2023, 22:00
Головний суддя: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
1 - 2
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68'
Аннесі
Анненси
Хід матчу
29' Жордан Верету
46' Rocchi, Jean-Jacques 53' Dion, Moise Sahi 56' Payet, Dimitri Вийшов: Валентін Ронжьє 56' Сеад Колашінац Вийшов: Tavares, Nuno 56' Kabore, Issa Вийшов: Ounahi, Azzedine 59' Mouanga, Kevin
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
41%
Нічия
27%
Аннесі
33%
Цікаві факти
  • Olympique Marseille have a winning streak of 3 matches.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • FC Annecy have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 38% of their matches, FC Annecy in 31% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 38% of halftimes, FC Annecy wins 31%.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Annecy leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When FC Annecy is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Coupe de France, FC Annecy has better performance than Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than FC Annecy's.
  • Olympique Marseille scores 1.59 goals when playing at home and FC Annecy scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Тулуза 2 - 3 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 22:49 Клермон 0 - 2 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.02.2023 - 21:45 Марсель 1 - 3 Завершено Ніцца П
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Останні матчі - Аннесі
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 19:15 Париж 1 - 1 Завершено Аннесі Н
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Головні події
59'
Mouanga, Kevin ГООЛ!
Payet, Dimitri
Вийшов: Валентін Ронжьє
56'
Сеад Колашінац
Вийшов: Tavares, Nuno
56'
Kabore, Issa
Вийшов: Ounahi, Azzedine
56'
53'
Dion, Moise Sahi ГООЛ!
46'
Rocchi, Jean-Jacques
ГООЛ! Жордан Верету
29'
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
41%
Нічия
27%
Аннесі
33%
Склади команд
16
Пау Лопес
23
Сеад Колашінац
5
Balerdi, Leonardo
99
Mbemba, Chancel
29
Kabore, Issa
27
Жордан Верету
10
Payet, Dimitri
7
Clauss, Jonathan
6
Guendouzi, Matteo
18
Руслан Малиновський
70
Алексіс Санчес
16
Callens, Thomas
6
Lajugie, Francois
13
Jean, Gaby
14
Mouanga, Kevin
3
Temanfo, Arnold
29
Bastian, Maxime
17
Венсан Пажо
5
Ахмед Каші
24
Demoncy, Yohan
11
Rocchi, Jean-Jacques
20
Dion, Moise Sahi
Стартовий склад
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 6
    Guendouzi, Matteo
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 29
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 27
    Жордан Верету
    29
  • 10
    Payet, Dimitri
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 11
    Rocchi, Jean-Jacques
    Півзахисник
    46
  • 20
    Dion, Moise Sahi
    Форвард
    53
  • 17
    Венсан Пажо
    Півзахисник
  • 5
    Ахмед Каші
    Півзахисник
  • 24
    Demoncy, Yohan
  • 6
    Lajugie, Francois
    Півзахисник
  • 13
    Jean, Gaby
    Захисник
  • 14
    Mouanga, Kevin
    Півзахисник
  • 3
    Temanfo, Arnold
    Захисник
  • 29
    Bastian, Maxime
    Захисник
  • 16
    Callens, Thomas
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Лорен Гуйо
Статистика матчу
8
Штрафні
10
6
Офсайди
2
65%
Володіння м'ячем
35%
4
Удари в отвір
2
3
Кутові
1
1
Сейви
3
4
Фоли
6
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
Трансляція
62'
Кутовий
Маліновський з кутового не зміг підняти м'яч, тому той став легкою здобиччю для захисників на ближній стійці.
59'
Гоооол!!!
Аннесі забиває другий! Неймовірний розворот на 180 градусів! Муанга замкнув подачу з кутового та з лінії воротарського головою переправляє снаряд в рамку!
56'
Заміна
Потрійна заміна від Ігора Тудора. Пайє, Колашинац та Каборе завершили для себе сьогоднішній матч. Ронж'є, Тавареш і Унахі вийшли замість них відповідно.
55'
Маліновський послизнувся в центрі поля. Проте партнери тут же відібрали м'яч та організували швидку контратаку. Санчес отримав м'яч на правому напівфланзі і по діагоналі низом пробив поруч зі стійкою воріт!
52'
Гоооол!!!
Воу! Аннесі відігрується! Діон змістився з правого краю до центру та майже з лінії штрафного з лівої без супротиву здорово поклав м'яч у ліву "шістку" воріт!
51'
Каборе не зміг зробити передачу від правої лицьової лінії під удар на Маліновського: хавбек випустив м'яч за межі поля.
48'
Пайє віддав передачу з лівого флангу на Санчеса, той заплутався у власних ногах та не зміг віддати пас з ближньої стійки на лінію воротарського.
46'
Заміна
Заміна у гостей в перерві. Шамаль вийшов замість Роккі.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався. Перед свистком Гендузі дав декілька порад Маліновському, Руслан, схоже, погодився з усім, що йому сказав партнер.
Жвавий перший тайм з невеличкою перевагою господарів. Рахунок на табло в цілому відображає хід зустрічі. Аннесі, хоч і очевидно слабший, але дуже старається. Руслан Маліновський, якщо судити за оцінками, один з найгірших у складі своєї команди. Українця ми сьогодні насправді бачили мало: декілька активних дій на початку та удар в поперечину під завісу тайму. Хотілося б побачити від українця більше активності.
45+2'
Свисток
На останніх секундах арбітр ще дав Марселю виконати кутовий, від якого гості відбилися. Підбирання за гравцями Олімпіка, Маліновський віддав пас праворуч на Пайє, який не встиг вийти з офсайду. На цьому перший тайм все.
45+1'
Санчес хитав одразу двох захисників на лінії штрафного, проте його удар заблокували.
45+1'
Інфо
Одна хвилина додана до першого тайму.
44'
Схоже, вже дограють команди тайм.
41'
Небезпечний момент
Марсель заробив стандарт біля правої бокової лінії штрафного. Маліновський щось довго розповідав Пайє та переконав легенду відійти від м'яча. Не даремно: Руслан прямом ударом вгатив у поперечину! Підбирання було за господарями, м'яч знову доставили українцеві, який з гострого кута пробив у сітку з зовнішнього боку.
37'
Ех. Нападник Аннесі Діон ледь не вискочив сам-на-сам, проте задалеко прокинув собі м'яч на лінії штрафного повз захисника. Перспективний шанс для гостей.
35'
Марсель продовжує тримати м'яч. Іншої картини ми сьогодні і не очікували. Все ж клас господарів набагато вищий за Аннесі.
32'
Стандарт для Аннесі. Пішла подача до штрафного, там швидше зорієнтувалися гравці господарів та м'яч вибили.
29'
Гоооол!!!
Марсель все ж відкриває рахунок! Одразу два гравці господарів вивалилися на побачення з голкіпером, Верету опинився першим на м'ячі та пробив повз голкіпера!
28'
Марсель тримає м'яч, проте в ці хвилини більше на своїй половині. Можемо назвати це тактичною паузою від господарів.
25'
Офсайд
Аннесі відповідає своїм офсайдом. Діон не витримав лінію на правому напівфланзі, хоча закручував над Лопесом дуже перспективно.
24'
Санчес відкрився под передачу зі своєї половини та стріляв з меж штрафного, дотягуючись до м'яча, проте пробив майже в голкіпера.
21'
Офсайд
Знову офсайд. Тепер вже у Маліновського. Руслан отримав передачу з правого флангу та вже в підкаті пробивав. І голкіпера не переграв, і до воріт суперника був трішки ближче, аніж захисники.
18'
Офсайд
Марсель відкриває рахунок, проте гол скасовується через офсайд. Маліновський розрізав оборону та вивів Клосса віч-на-віч з голкіпером, а той епізод реалізував. "Поза грою" без заперечень. У нас сьогодні працює ВАР, тому навіть в разі помилки хлопці зі спеціальної кімнати зможуть намалювати лінію та перевірити детальніше.
15'
Кутовий
Кутовий для Аннесі. Пау Лопес невпевнено зіграв на виході, але арбітр вгледів порушення проти голкіпера, тому розвиток цей момент не отримав.
13'
Гарний простріл з лівого краю до воротарського від Маліновського, Кальєн забрав м'яч до своїх рук.
11'
Пайє здалеку пристрілювався, але Кальєн без проблем м'яч забрав до своїх рук.
9'
Аннесі все ще тримає швидкість, яку пропонує Марсель. Хоча фаворит м'ячем володіє все ж більше.
6'
Кутовий
Пайє з кутового подавав на ближню стійку, але акцентовано пробити ніхто з господарів не зміг. Втім, підбирання за Марселем, тому продовжується атака другою хвилею, вже позиційна.
4'
Офсайд
Який шанс у Маліновського був! Простріл з лівого флангу знайшов на правому краю штрафного Гендузі, той відкотив під удар Руслану, а українець з восьми метрів запустив м'яч вище рамки! Втім, гол все одно був би скасований, адже у початковій фазі цієї атаки лайнсмен вгледів офсайд, про що й сигналізував вже після завершення епізоду.
4'
Бадьорий за швидкостями початок зустрічі. Гості, попри статус андердога, також вже встигли провести непогану вилазку лівим краєм з подачею до штрафного. Вона, щоправда, успіху не досягла.
1'
Свисток
Матч стартував.
Інфо
Аннесі (старт): Кальєн - Бастіан, Теманфо, Муанга, Жан, Лаж'є - Демонсі, Каші, Пажо - Сахі, Роккі.
Інфо
Марсель (старт): Лопес - Колашинац, Балерді, Мбемба - Каборе, Верету, Пайє, Клосс - Гендузі, Маліновський - Санчес.
Марсель наразі йде другим у Лізі 1. На вихідних команда, по суті, втратила останні шанси на чемпіонство, поступившись ПСЖ. Тепер головне втримати за собою другий рядок. Аннесі про такі амбіційні цілі може лише мріяти: на даний момент команда скромно йде в середині таблиці Ліги 2.
Це чвертьфінальна стадія турніру, і складається вона з одного матчу. Поєдинок на Велодромі закриватиме програму 1/4 фіналу, тож після фінального свистка у Марселі ми дізнаємося четвірку команд, які продовжать боротьбу за трофей.
Усім привіт та ласкаво просимо до Матч-центру UA-Футбол! Сьогодні ми з вами будемо слідкувати за Кубком Франції: Марсель Руслана Маліновського приймає скромний Аннесі.
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Анонс матчу Марсель - Аннесі 01.03.2023, Кубок Франції

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Аннесі (Анненси) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Франції 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 01.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Лорен Гуйо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Аннесі можна подивитися 01.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Аннесі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Аннесі (Анненси)
Рік заснування Аннеси (Анненси): 1927
Країна: Франция

Прошедший поединок команди Аннесі був зіграний проти Париж - 08.02.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Аннесі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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