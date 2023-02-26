Марсель - Аннесі онлайн трансляція матчу

Жвавий перший тайм з невеличкою перевагою господарів. Рахунок на табло в цілому відображає хід зустрічі. Аннесі, хоч і очевидно слабший, але дуже старається. Руслан Маліновський, якщо судити за оцінками, один з найгірших у складі своєї команди. Українця ми сьогодні насправді бачили мало: декілька активних дій на початку та удар в поперечину під завісу тайму. Хотілося б побачити від українця більше активності.