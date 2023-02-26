Марсель - Аннесі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Марсель (Марсель) та командою Аннесі (Анненси) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Кубок Франції 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 01.03.2023
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Лорен Гуйо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
Назва: Аннесі (Анненси)
Рік заснування Аннеси (Анненси): 1927
Країна: Франция
Прошедший поединок команди Аннесі був зіграний проти Париж - 08.02.2023, у рамках чемпионата Кубок Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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