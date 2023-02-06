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Динамо - Сілекс онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 11 лютого 2023, 16:02
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
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0'
Сілекс
Кратово
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
30%
Сілекс
30%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершено Шкендія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 10:10 Динамо 2 - 0 Завершено Вайле В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:10 Динамо 5 - 1 Завершено Уніря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 15:35 Динамо 2 - 2 Завершено Аустрія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
28.01.2023 - 16:00 Динамо 0 - 2 Завершено Марібор П
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Останні матчі - Сілекс
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 15:30 ФК Маріуполь (розформований 2022) 2 - 0 Завершено Сілекс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Сілекс П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
41%
Нічия
30%
Сілекс
30%
Трансляція
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): Нещерет - Вівчаренко, Попов, Сирота, Малиш, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк, Караваєв, Кабаєв, Гармаш
Інфо
Минулий сезон "Сілекс" провів у Другій лізі, проте, здобувши перемогу в своєму дивізіоні, повернувся до Першої македонської ліги. Першу частину поточного сезону команда завершила на п'ятому рядку турнірної таблиці.
Друзі, всім привіт. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Динамо" та "Сілексом". Гра роззпочнеться в 16:00.
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 1 Бухара Бухара 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Металіст Металіст 0 Кайсар Кайсар 1 Завершено 22:15 - Вчора Візела Візела 0 Chaves Chaves 0 Завершено 22:00 - Вчора Кадіс Кадіс 2 Жирона Жирона 0 Завершено 22:00 - Вчора Ніцца Ніцца 3 Аяччо Аяччо 0

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Анонс матчу Динамо - Сілекс 11.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Сілекс (Кратово) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 11.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Сілекс можна подивитися 11.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Сілекс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Шкендія - 06.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Сілекс (Кратово)
Країна: Македония

команди Сілекс був зіграний проти ФК Маріуполь (розформований 2022) - 06.02.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди ФК Маріуполь (розформований 2022).

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