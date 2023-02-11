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Динамо - Політехніка онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 12 лютого 2023, 10:05
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
9'
Політехніка
Яссы
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
39%
Нічия
28%
Політехніка
33%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 16:02 Динамо 4 - 0 Завершено Сілекс В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершено Шкендія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 10:10 Динамо 2 - 0 Завершено Вайле В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
03.02.2023 - 16:10 Динамо 5 - 1 Завершено Уніря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
31.01.2023 - 15:35 Динамо 2 - 2 Завершено Аустрія Н
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Останні матчі - Політехніка
Клубні товариські матчі 2019/2020
23.01.2020 - 14:30 Політехніка 1 - 0 Завершено Младость В
Клубні товариські матчі 2019/2020
18.01.2020 - 16:00 Політехніка 1 - 1 Завершено Сумгаит Н
Клубні товариські матчі 2019/2020
15.01.2020 - 15:00 Політехніка 0 - 0 Завершено Кукесі Н
Клубні товариські матчі 2019
16.10.2019 - 12:00 Політехніка 6 - 1 Завершено АКС Фореста Сучава В
Клубні товариські матчі 2019
01.08.2019 - 17:45 Політехніка 3 - 2 Завершено АС Стиинта Мирослава В
Показати більше
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
39%
Нічия
28%
Політехніка
33%
Трансляція
8'
6'
Десятий номер Політехніки пробив з-за меж карного, Моргун на місці.
2'
Небезпечний момент
Волошин міг відзначитись уже на другій хвилині, але влучив у воротаря з хорошої позиції.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Моргун — Дубінчак, Дячук, Боль, Гусєв — Андрієвський, Яцик, Царенко — Волошин, Супряга, Беніто.
Інфо
Стартовий склад Політехніки:
Біло-сині продовжують свою серію спарингів. Учора, наприклад, обіграли Сілекс із Македонії з рахунком 4:0.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між київським Динамо та румунською Політехнікою.
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Останні матчі
Завершено 22:49 - Вчора Клермон Клермон 0 Марсель Марсель 2 Завершено 22:30 - Вчора Віторія Віторія 1 Портимоненсе Портимоненсе 0 Завершено 22:00 - Вчора Валенсія Валенсія 1 Атлетік Атлетік 2 Завершено 22:00 - Вчора Эммен Эммен 0 Фортуна Фортуна 1 Завершено 21:45 - Вчора Лаціо Лаціо 0 Аталанта Аталанта 2

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Анонс матчу Динамо - Політехніка 12.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Політехніка (Яссы) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 12.02.2023
Час початку матчу: 10:05

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Політехніка можна подивитися 12.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Політехніка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Сілекс - 11.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Політехніка (Яссы)
Рік заснування Политехника (Яссы): 2010
Країна: Румыния

команди Політехніка був зіграний проти Младость - 23.01.2020, у рамках Клубні товариські матчі 2019/2020 та закінчився перемогою команди Політехніка.

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