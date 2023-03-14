  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сіті - РБ Лейпциг Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Сіті - РБ Лейпциг онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 березня 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
РБ Лейпциг
Лейпциг
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
54%
Нічия
23%
РБ Лейпциг
23%
Цікаві факти
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 8 games.
  • Manchester City have won 6 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • The result of the first leg: RB Leipzig - Manchester City 1-1.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • RB Leipzig have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 47% of their matches, RB Leipzig in 43% of their matches.
  • Manchester City wins 47% of halftimes, RB Leipzig wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When RB Leipzig leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In UEFA Champions League, RB Leipzig has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
  • In the last 3 meetings Manchester City won 1, RB Leipzig won 1, 1 draws.
  • Manchester City scores 2.67 goals in a match against RB Leipzig and RB Leipzig scores 2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and RB Leipzig is 4.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and RB Leipzig is 2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Manchester City scores 3.07 goals when playing at home and RB Leipzig scores 2 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
РБ Лейпциг
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено РБ Лейпциг
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 22:00 Брістоль Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Показати більше
Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.03.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.03.2023 - 21:30 Боруссія 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
25.02.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 16:30 Вольфсбург 0 - 3 Завершено РБ Лейпциг В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
54%
Нічия
23%
РБ Лейпциг
23%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Славко Вінчич (Словенія).
Запасні: Ортега (в), Карсон (в), Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Мартін, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюїс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-1-4-1): Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі, Стоунс — Родрі — Гріліш, Гюндоган (к), де Брюйне, Сілва — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Нюланд (в), Нікіш (в), Сімакан, Ольмо, Поульсен, Клостерманн, Сілва, Гальстенберг.
Інфо
Стартовий склад Лейпцига: Блазвіх — Раум, Гвардіол, Орбан (к), Генрікс — Хайдара, Кампль, Лаймер — Форсберг, Собослай — Вернер. Головний тренер — Марко Розе.
Нагадаємо, що перша зустріч завершилася з рахунком 1-1. Голами відзначилися Марез і Гвардіол.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Лейпциг.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Мілан U19 Мілан U19 2 Атлетіко U19 Атлетіко U19 0 Завершено 15:00 - Сьогодні Спортінг U19 Спортінг U19 1 Ливерпуль U19 Ливерпуль U19 0 Завершено 22:15 - Вчора Famalicao Famalicao 1 Каса Піа Каса Піа 0 Завершено 22:00 - Вчора Жирона Жирона 0 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 21:45 - Вчора Мілан Мілан 1 Салернітана Салернітана 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 1500 грн Грати
2 4500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" 14.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 14.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "РБ Лейпциг" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 22.02.2023 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" можна подивитися 14.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Крістал Пелес - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий матч команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Боруссія - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "РБ Лейпциг".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "РБ Лейпциг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден