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Порту - Інтер онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 14 березня 2023, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
0 - 0
Оновити
57'
Інтер
Милан
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Хід матчу
33' Маттео Дарміан
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Порту
39%
Нічия
32%
Інтер
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Porto have won 1 times, there have been 1 draws while Inter Milano have won 4 times. The goal difference is 10-7 in favour of Inter Milano.
  • FC Porto haven't won any of their last 3 games against Inter Milano.
  • The result of the first leg: Inter Milano - FC Porto 1-0.
  • FC Porto wins 1st half in 61% of their matches, Inter Milano in 46% of their matches.
  • FC Porto wins 61% of halftimes, Inter Milano wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than Inter Milano.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against FC Porto (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Porto won 1, Inter Milano won 4, 0 draws.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against FC Porto.
  • FC Porto have won just 0 of their last 3 UEFA Champions League games against Inter Milano.
  • FC Porto scores 1.2 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 1.8 goals against FC Porto (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Porto and Inter Milano is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Porto and Inter Milano is 1.4.
  • FC Porto scores 2.82 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.79 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Порту
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Порту
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2022/2023
10.03.2023 - 22:15 Порту 3 - 2 Завершено Ешторіл В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
04.03.2023 - 22:30 Chaves 1 - 3 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
26.02.2023 - 22:30 Порту 1 - 2 Завершено Жил Вісенте П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
18.02.2023 - 22:30 Порту 1 - 0 Завершено Rio Ave В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.03.2023 - 21:45 Спеція 2 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 19:00 Інтер 2 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.02.2023 - 13:30 Болонья 1 - 0 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
22.02.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Порту В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.02.2023 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Удінезе В
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Головні події
33'
Маттео Дарміан
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Порту
39%
Нічия
32%
Інтер
29%
Склади команд
99
Costa, Diogo
12
Sanusi, Zaidu
5
Marcano, Ivan
2
Cardoso, Fabio
11
Aquino Cossa, Pepe
13
Galeno, Wenderson
16
Марко Ґруїч
8
Uribe, Mateus
46
Eustaquio, Stephen
9
Taremi, Mehdi
30
Evanilson
24
Андре Онана
36
Маттео Дарміан
15
Франческо Ачербі
95
Алессандро Бастоні
22
Dumfries, Denzel
23
Ніколо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
22
Генріх Мхітарян
32
Федеріко Дімарко
22
Martinez, Lautaro
11
Едін Джеко
Стартовий склад
  • 9
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 30
    Evanilson
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 16
    Марко Ґруїч
    Півзахисник
  • 8
    Uribe, Mateus
  • 46
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 12
    Sanusi, Zaidu
    Захисник
  • 5
    Marcano, Ivan
    Захисник
  • 2
    Cardoso, Fabio
  • 11
    Aquino Cossa, Pepe
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 22
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 11
    Едін Джеко
    Форвард
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 36
    Маттео Дарміан
    Захисник
    33
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Симоне Индзаги
Статистика матчу
67%
Володіння м'ячем
33%
2
Удари повз
2
Кутові
11
Штрафні
4
3
Фоли
11
1
Удари в отвір
4
1
Офсайди
4
Сейви
1
ЖК
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Порту - "Інтер"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
51'
Можемо очікувати на вихід Лукаку незабаром, адже в атаці гості взагалі не вражають.
49'
Галено зі штрафного влучив у захисника. Перспективний стандарт завершився нічим.
48'
Португальці продовжують грати першим номером, але їм все ще не вистачає нестандартних дій.
Свисток
Другий тайм розпочався! Поки що у нас без замін.
В першому таймі цікавіше грали господарі, але їм не вистачало останньої передачі. "Інтер" розраховував на контратаки, але з швидких атак пройшла лише одна, коли міг забивати Джеко.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Інфо
Арбітр компенсував 3 хвилини.
43'
В останні хвилини активізувалися господарі. Зараз захисникам "Інтера" непросто.
Інфо
Володіння м'ячем - 68% на 32%. Показова статистика.
40'
Небезпечний момент
Удар Еванілсона в останній момент заблокував Дімарко. Варто відзначити передачу Груїча.
39'
Наприкінці тайму ніхто не хоче ризикувати, адже ціна помилки дуже висока.
36'
Дуже пасивно в першій половині зустрічі грають підопічні Індзагі. "Інтер" поки що відверто не вражає, але результат на їх користь.
34'
Жовта картка
Попередження за грубу гру у центрі поля отримує Дарміан.
32'
У ці хвилини тотальна домінація господарів у володінні м'ячем. З виходом із захисту суттєві проблеми в "Інтера".
29'
Таремі пробивав з меж штрафної, але в площину воріт не влучив. Помилилися захисника італійської команди.
27'
Здається, що футболісти "Інтера" вийшли грати на нічию. Це з ними може зіграти злий жарт.
24'
Урібе віддавав у штрафну на Таремі, але Онана вчасно вийшов з воріт і забрав м'яч.
22'
Небезпечний момент
Джеко після швидкої атаки пробивав у дальній кут, але Кошта парирував цей удар ногою.
20'
Еуштакіу пробивав у ближній кут, але Онана забрав м'яч до рук. Уважно зіграв голкіпер.
19'
У заключній третині поля португальцям не вистачає швидкості. М'яч до Таремі майже не доходить.
16'
На жаль, після активного початку гра дещо заспокоїлася. Основна боротьба йде в центрі поля.
13'
Італійці віддали ініціативу і розраховують на контратаки. Проте, поки що моментів підопічні Індзагі не створили.
10'
Португальці поки що не можуть якісно вийти із захисту в атаку. Помилки у перехідній фазі не дозволяють цього зробити.
7'
Пауза у нашій грі. Пошкодження отримав Еванілсон.
5'
Команди з перших хвилин націлені на ворота. М'яч у центрі поля не затримується і це не може не радувати.
3'
Небезпечний момент
А ось і перший момент. Урібе пробивав з-за меж штрафної, але м'яч пролетів повз дальню стійку. Чудова відповідь господарів.
2'
Гості активно розпочали гру. Дімарко прострілював з флангу, але Кардозу вибив м'яч за бокову лінію.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Інтер" (запасні): Хандановіч, Кордац, Гальярдіні, де Врей, Корреа, Белланова, Аслані, Д'Амброзіо, Шкріньяр, Карбоні, Брозовіч, Лукаку
Інфо
"Інтер" (склад): Онана - Думфріс, Ачербі, Джеко, Мартінес, Чалханоглу, Мхітарян, Барелла, Дімарко, Дарміан, Бастоні
Інфо
"Порту" (запасні): Рамуш, Португал, Карму, Верон, Консейсау, Намасо, Франку, Венделл, Мартінес, Соуза, Боржеш, Фолья
Інфо
"Порту" (склад): Кошта - Кардозу, Маркано, Урібе, Пепе, Таремі, Зайду, Галено, Груїч, Еванілсон, Еуштакіу
Інфо
У португальців суттєві втрати напередодні матчу. Не зможуть зіграти: Марсело, Маріу, Мейшеду та Отавіо. У гостей травмований Госенс.
Добрий вечір. На "Драгау" пройде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому "Порту" зустрінеться з "Інтером". Старт поєдинку заплановано на 22:00. Запрошуємо вас на текстову трансляцію цього протистояння. Нагадаємо, що перший матч виграли італійці (1:0).
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Анонс матчу Порту - "Інтер" 14.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Порту (Порту) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 14.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Порту (Порту) та командою "Інтер" (Милан):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Порту у попередньому футбольному матчі 22.02.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - "Інтер" можна подивитися 14.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - "Інтер", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команди Порту був зіграний проти Ешторіл - 10.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Спеція - 10.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Спеція.

Слідкуйте за результатами матчу Порту - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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