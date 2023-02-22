Порту - Інтер онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Порту (Порту) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу до Драгау.
Дата проведення матчу: 14.03.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами Порту (Порту) та командою "Інтер" (Милан):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Порту у попередньому футбольному матчі 22.02.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Симоне Индзаги розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий матч команди Порту був зіграний проти Ешторіл - 10.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Порту.
Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команди "Інтер" був зіграний проти Спеція - 10.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Спеція.
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