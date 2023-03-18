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Динамо - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 березня 2023, 14:05 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
52'
Зоря
Луганск
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Хід матчу
9' Rusyn, Nazary 30' Денис Антюх 31' Tymchyk, Oleksandr 40' Guerrero, Eduardo
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
37%
Нічия
21%
Зоря
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Zorya Lugansk when FC Dynamo Kiev is playing at home is 2-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 15 times, there have been 6 draws while FC Zorya Lugansk have won 3 times. The goal difference is 55-17 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 46 meetings, FC Dynamo Kiev have won 29 times, there have been 12 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 96-40 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Dynamo Kiev at home) and 1-2 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to FC Zorya Lugansk in their last 4 encounters.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 4 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat has assisted the most goals for FC Dynamo Kiev with 2. Igor Kyryukhantsev is FC Zorya Lugansk's biggest assister (3).
  • Serhiy Sydorchuk has more yellow cards (6) than any other player at FC Dynamo Kiev. Maksym Imerekov has collected 6 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 40% of their matches, FC Zorya Lugansk in 25% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 40% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 3, FC Zorya Lugansk won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Zorya Lugansk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Zorya Lugansk is 0.8.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.29 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
21
Перемог
36
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 2 Завершено Динамо
Кубок України 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Зоря
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
26.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
23.02.2023 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершено Ауда В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
20.02.2023 - 16:04 Динамо 1 - 1 Завершено Рига Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:30 Зоря 2 - 4 Завершено Рига П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 10:00 Зоря 1 - 4 Завершено Норшелланн П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
01.02.2023 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Горсенс Н
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Головні події
40'
Guerrero, Eduardo
Tymchyk, Oleksandr
31'
30'
Денис Антюх
9'
Rusyn, Nazary
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
37%
Нічия
21%
Зоря
42%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
    31
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 37
    Tsarenko, Anton
    Півзахисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 5
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
    30
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
    9
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
    40
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
1
ЖК
3
10
Штрафні
7
6
Фоли
8
1
Офсайди
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Зоря
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В ефірі
2+2
Трансляція
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Перший тайм нічим не запам'ятався. Чекаємо на активізацію команд у другому таймі, все-таки боротьба за Лігу конференцій повинна бути більш видовищною.
45+1'
Свисток
Нічого не додав Козик. Перерва.
42'
Антюх хитнув захисника та пробив у ближній кут, над поперечкою пройшов м'яч. Ось і перший повноцінний удар на дві команди.
40'
Жовта картка
Герреро зірвав контратаку суперника, заслужене попередження.
37'
На подачу Вівчаренка ніхто не відгукнувся, Сапутіну навіть не довелося вступати у гру.
34'
Офсайд
Царенко пройшов флангом і прострілив в нікуди. До того ж, у вінгера Динамо було положення поза грою.
32'
Бражко на силу бив з лінії карного, захисники заблокували.
31'
Жовта картка
Дивна жовта Тимчику, він зіграв чисто в м'яч.
30'
Жовта картка
Антюх грубо зустрів на прийомі Вівчаренка.
30'
Мало подій на полі. Динамо контролює хід поєдинку, але нічого змістовного в атаці не показує. У Зорі майже не було успішних контратак.
26'
Гармаш міг вискакувати на побачення з голкіпером, але Батагов не дав себе обікрасти.
24'
Нещерет упевнено вийшов із воріт і перехопив навіс Русина.
21'
Офсайд
Русин заліз в офсайд на фланзі.
20'
Гармаш двічі намагався відправити м'яч до карного, от тільки партнерів у тих зонах не було.
18'
Антюх майже вирвався віч-на-віч із воротарем, в останній момент Попов виконав чистий підкат.
14'
Непогано закинув до карного Русин, Мишньов трохи не встиг за м'ячем.
9'
Жовта картка
Русин не бачив суперника та вдарив того ногою по голові.
8'
Намагалися оригінально розіграти штрафний динамівці, але переграли самі себе.
4'
Початок за киянами, ініціатива в них. Зоря сконцентрована виключно на обороні поки що.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Діти фаната Динамо Олексія Рубцова, що загинув у боях за Україну, розіграли м'яч із центра поля.
Інфо
Суддя в полі — Ярослав Козик.
Запасні: Моргун (в), Боль, Шепєлєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Супряга, Андрієвський, Сирота, Дубінчак, Волошин, Рамадані.
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-1-4-1): Нещерет — Вівчаренко, Дячук, Попов, Тимчик — Сидорчук (к) — Кабаєв, Лонвейк, Царенко, Гармаш — Ванат. Головний тренер — Мірча Луческу.
Запасні: Кучерук (в), Жилкін (в), Мороховець, Вантух, Полегенько, Гулько, Хахльов, Хлань, Нагнойний, Погорілий, Почапський.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Імереков (к), Бутко — Бражко, Дришлюк, Мишньов — Антюх, Русин, Герреро. Головний тренер — Патрік ван Леувен.
Динамо заборонило грати орендованим Булеці та Бурді, а от Бражко зможе вийти на поле.
Зустріч першого кола завершилася з рахунком 3:2 на користь луганців.
Поєдинок туру пройде сьогодні в Києві. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 18-го раунду УПЛ Динамо – Зоря.
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Зоря 18.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 14:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Динамо у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Зоря можна подивитися 18.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти СК Дніпро-1 - 12.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти ФК Львів - 11.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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