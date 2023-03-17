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Верес - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 березня 2023, 15:00 - Авангард
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
12'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
28%
СК Дніпро-1
44%
Цікаві факти
  • Veres Rivne have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-2-5.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 5-2-1.
  • Dmytro Klyots is Veres Rivne's top scorer with 4 goals. Artem Dovbyk has scored 12 times for SC Dnipro-1.
  • Mykola Gayduchyk has assisted the most goals for Veres Rivne with 4. Oleksandr Pikhalyonok is SC Dnipro-1's biggest assister (5).
  • Veres Rivne wins 1st half in 28% of their matches, SC Dnipro-1 in 38% of their matches.
  • Veres Rivne wins 28% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 38%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than Veres Rivne.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1.12 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 haven't won in their last 4 games.
  • Vitaly Olegovich Dakhnovskyi has more yellow cards (5) than any other player at Veres Rivne. Ruslan Babenko has collected 5 for SC Dnipro-1.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 16:15 Верес 2 - 3 Завершено Валмієра П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 18:30 Верес 3 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Ліга конференцій 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено АЕК Н
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 АЕК 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
07.02.2023 - 16:00 СК Дніпро-1 5 - 1 Завершено Ауда В
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Верес
28%
Нічия
28%
СК Дніпро-1
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 39
    Денис Балан
    Захисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Peglow
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
Трансляція
9'
До лівого флангу штрафного Лебеденко закидав на Пасіча, але той не встигав до м'яча.
8'
Кутовий
Подачу кутового з правого флангу Пеглоу скидав із дальнього боку штрафного під удар Каплієнка, але той зльоту не влучив у ближній кут.
6'
Фол від Дахновського на правому фланзі атаки проти Бланко.
5'
Каплієнко не втримав м'яч на лівому фланзі атаки в боротьбі проти Балана.
3'
Шарай не зміг пробити з подачі Дахновьского до центру штрафного від правого його кута.
2'
Закидання з глибини лівого флангу від Гагуна Гайдучик зупиняв перед чужим штрафним, але так і не поладнав із м'ячем.
1'
Бланко через маленький зріст не зачепився належним чином за подачу з лівого флангу в центрі штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Дніпро-1 іде другим із 11 перемогами, 3 нічиїми та 2 поразками — 36 очок.
Інфо
Верес іде одинадцятим із 5 перемогами, 3 нічиїми та 9 поразками — 18 очок.
Запасні: Макс Валеф, Кінарейкін, Хайнер, Федорів, Гомес, Кононов, Підлепенець, Когут, Назаренко, Танковський.
Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч, Сваток, Сарапій, Каплієнко — Рубчинський — Танчик, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.
Запасні: Ющишин, Хондак, Шух, Тишинінов, Блізніченко, В. Шарай, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.
Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Кучеров, Лебеденко — Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та дніпровський Дніпро-1.
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Останні матчі
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Анонс матчу Верес - СК Дніпро-1 18.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Верес у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - СК Дніпро-1 можна подивитися 18.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Ворскла - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Динамо - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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