Верес - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - СК Дніпро-1 18.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 18.03.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Верес у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий матч команди Верес був зіграний проти Ворскла - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Динамо - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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