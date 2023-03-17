Металіст - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 17.03.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между командами Металіст (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Металіст у попередньому футбольному матчі 05.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Інгулець - 11.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ФК Минай - 11.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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