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Металіст - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 17 березня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
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26'
ФК Олександрія
Александрия
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Хід матчу
13' Korkishko, Dmytro Yuriyovych
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
29%
Нічия
29%
ФК Олександрія
43%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Metalist Kharkiv have won 3 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 1 times. The goal difference is 10-7 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist Kharkiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 14 games.
  • FC Metalist Kharkiv have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Metalist Kharkiv have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Oleksandriya haven't won in their last 6 games.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 2-3-2.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 6 goals. Maksym Tretyakov has scored 7 times for FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 18% of their matches, FC Oleksandriya in 27% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 18% of halftimes, FC Oleksandriya wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist Kharkiv won by 2 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist Kharkiv won 3, FC Oleksandriya won 1, 1 draws.
  • FC Metalist Kharkiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv scores 2.2 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.2 goals against FC Metalist Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Oleksandriya is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist Kharkiv and FC Oleksandriya is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.64 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.22 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.02.2023 - 11:30 Металіст 3 - 1 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.02.2023 - 15:30 Металіст 3 - 3 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.02.2023 - 10:00 Металіст 1 - 3 Завершено Абдиш-Ата П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 10:00 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Алай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
16.02.2023 - 16:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено РФШ Н
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Головні події
Korkishko, Dmytro Yuriyovych
13'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
29%
Нічия
29%
ФК Олександрія
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 7
    Korkishko, Dmytro Yuriyovych
    Форвард
    13
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
Блоковано ударів
1
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Металіст - ФК Олександрія
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
20'
Інфо
1:1 за ударами у нас. Така ось гра
19'
Жовта картка
А ось і Мірошниченко у Олександрії заробив жовту – зірвав потенційну контратаку суперника
17'
Жовта картка
Мізюк наступив на ногу Кулакову - вже два гірчичники у харків'ян
16'
Ось начебто непогана швидка флангова атака Олександрії пройшла з непоганим прострілом, але Романюк встиг повернутися і підставити ногу
16'
15 хвилин – небезпечних моментів ми ще не бачили
13'
Жовта картка
Коркішко притримав руками суперника, і ще, мабуть, суддя промовив зайвого, за що й отримав жовту
11'
Катають м'яч містяни у центрі поля. Металіст не пресингує
9'
Прядун вирішив протягнути м'яч, прокинув повз Логінова і вирішив впасти. Але рефері ніяк на це не реагує
6'
Штрафний для Олександрії. Метрів 25 до воріт, але Калітвінцев дав у стінку
5'
Олександрія в перші хвилини більше володіє м'ячем, але поки що без загострень
3'
Бойчук протягнув по флангу непогано, але подав не дуже
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Олександрії: Горох, Савченко, Бабогло, Сігєєв, Волошин, Кожушко, Шулянський, Скорко, Копина, Рибалка, Кобзар, Єрмаков
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Шевченко, Ковалець, Кулаков, Калітвінцев, Третьяков, Мірошниченко, Логінов, Цуріков, Бондаренко, Михайленко, Мустафаєв
Інфо
Запасні Металіста: Костик, Шумілов, Наумець, Панасенко, Рязанцев, Самуел, Багачанський, Ніколишин, Влага,
Інфо
Стартовий склад Металіста: Єрмолов, Романюк, Мізюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чайковський, Демченко, Коркішко, Бойчук, Прядун
У Олександрії інші проблеми – навесні під керівництвом Ротаня команда у трьох матчах УПЛ тричі зіграла внічию. Це явно не ті результати, які б дозволяли команді боротися за місце в ервокубках.
У харків'ян, за даними ЗМІ, зараз серйозні проблеми. Нібито від керівництва командою було усунуто тренера Періцу Огненовича. Усі з фінансових проблем – джерела пишуть, що гравці вже 2-3 місяці не отримують зарплати. Втім, у клубі все це спростовують
На даний момент Металіст знаходиться на 13 місці в таблиці, маючи в активі 16 очок. Олександрія на 5-му місці – 27 балів
Інфо
Поєдинок пройде в Ужгороді
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Юрій Іванов
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! Сьогодні стартує 18-й тур УПЛ й UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн поєдинку Металіст - Олександрія.
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Анонс матчу Металіст - ФК Олександрія 17.03.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 17.03.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Металіст (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Металіст у попередньому футбольному матчі 05.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - ФК Олександрія можна подивитися 17.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Інгулець - 11.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ФК Минай - 11.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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