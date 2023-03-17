Металіст - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

У харків'ян, за даними ЗМІ, зараз серйозні проблеми. Нібито від керівництва командою було усунуто тренера Періцу Огненовича. Усі з фінансових проблем – джерела пишуть, що гравці вже 2-3 місяці не отримують зарплати. Втім, у клубі все це спростовують