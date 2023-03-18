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Ворскла - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 березня 2023, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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23'
Металіст 1925
Харьков
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Хід матчу
10' Dmytrenko, Vladyslav
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
35%
Нічия
35%
Металіст 1925
30%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 4 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-6-1.
  • Taulant Seferi Sulejmanov is FC Vorskla Poltava's top scorer with 8 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Ruslan Yuriiovych Stepanyuk has assisted the most goals for FC Vorskla Poltava with 2. Igor Kurylo is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (3).
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 33% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 25% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 33% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.36 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.89 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 5 in the table with 32 points. Now they are number 9 with 19 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
10.02.2023 - 18:30 Ворскла 3 - 2 Завершено ФКІ Левадія В
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено АГМК В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Лишень П
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Головні події
10'
Dmytrenko, Vladyslav
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
35%
Нічия
35%
Металіст 1925
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Ramires, Lucas
    Захисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Металіст 1925
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
18'
Павлюк спробував метрів із 30-ти пробити. За спробу – 5, за виконання – 2
17'
Інфо
3:0 за кутовими для Ворскли. Але поки що небезпеки ці стандарти не несуть
15'
Офсайд
Спокійно все. Ось Феліпе наче й непогано забіг під пас Чеснакова, але в офсайд
12'
Кутовий
Пара кутових від Ворскли - нічого небезпечного
10'
Жовта картка
А ось Дмитренко першу жовту отримав. Не встиг вчасно зупинитися, але тут більше нога поїхала газоном
9'
Романюк висловлює Шершню, що треба грати акуратніше. Фол на користь господарів
8'
Пердута фолить в атаці. Поки що в атаці у Полтави нічого особливо цікавого
7'
Бацула та Олійник не зрозуміли один одного. Пас в атаці пішов не туди
5'
Газон, здається, важкуватий на стадіоні Ворскла
4'
Поки що Ворскла контролює гру та більше грає на атаку
3'
А ось Павлюк залишив ногу і вдало завалився у штрафній гостей. Але Романюк каже, то нічого не було
2'
Ременюк одразу на газоні. Романюк каже, що так не можна грати
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Матч, нагадаємо, вперше у поточному сезоні проходить у Полтаві
Інфо
Запас Ворскли: Домолега, Крупський, Хрипчук, Яворський, Нестеренко, Черниш, Кулаковський, Кане, Скляр
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Пердута, Рамірес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін, Олійник, Сефері, Степанюк, Феліпе
Запасні Металіста 1925: Потімков І., Іванніков, Капінус, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Русин, Абдулаєв, Кравченко, Ігор, Чирук, Островський
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Дмитренко, Габелок, Вачіберадзе, Ременюк, Бичек
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, головна суддя – Анастасія Романюк!
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 18-го туру УПЛ, в якому Ворскла прийме Металіст 1925
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Анонс матчу Ворскла - Металіст 1925 18.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Ворскла у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Металіст 1925 можна подивитися 18.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Верес - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Чорноморець - 11.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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