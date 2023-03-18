Ворскла - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Металіст 1925 18.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 18.03.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Ворскла у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Верес - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Чорноморець - 11.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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