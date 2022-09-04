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ФК Львів - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 березня 2023, 14:02 - Skif Stadium
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
0 - 1
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55'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
16' Tatarkov, Mykyta 19' Олексій Дитятьєв 20' Kapic, Rifet 27' Gabriel, Higor 31' Prykhodko, Klim 38' В'ячеслав Рябов 43' Tatarkov, Mykyta
46' Guilherme 46' Prykhodko, Klim Вийшов: Євген Банада
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
36%
Нічия
24%
Кривбас
40%
Цікаві факти
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Lviv scores 36% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 42% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 4 games.
  • FC Lviv haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 4 goals. Roman Debelko has scored 4 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Lviv wins 1st half in 6% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 13% of their matches.
  • FC Lviv wins 6% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 13%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Lviv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • In the last 3 meetings FC Lviv won 1, FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, 1 draws.
  • FC Lviv scores 0.33 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.67 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.
  • FC Lviv scores 1 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
ФК Львів
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів
Кубок України 2018
31.10.2018 - 14:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 12:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 14:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено ФК Львів П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Кривбас 1 - 2 Завершено Петрокуб П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 16:30 Кривбас 2 - 1 Завершено Нефтчі В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 14:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Шериф В
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Головні події
Guilherme
46'
46'
Prykhodko, Klim
Вийшов: Євген Банада
43'
Tatarkov, Mykyta
38'
В'ячеслав Рябов
31'
Prykhodko, Klim
Gabriel, Higor
27'
20'
Kapic, Rifet ГООЛ!
Олексій Дитятьєв
19'
16'
Tatarkov, Mykyta
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
36%
Нічия
24%
Кривбас
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 54
    Олексій Дитятьєв
    Захисник
    19
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
    27
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 14
    Antonio, Leonardo
    Захисник
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 30
    Guilherme
    Захисник
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 2
    В'ячеслав Рябов
    Півзахисник
    38
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 6
    Prykhodko, Klim
    Захисник
    31
  • 8
    Kapic, Rifet
    20
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
    43 16
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 18
    Ustymenko, Denys
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
16
Штрафні
4
4
Фоли
12
6
Удари повз
1
2
ЖК
3
Удари в отвір
1
3
Блоковано ударів
Офсайди
4
Трансляція
49'
Володіють ініціативою підопічні Дулуба, але поки без ударів. Роботи у Сарнавського немає.
47'
Нагадаємо, що у першому таймі у господарів не було жодного удару у площину.
46'
Заміна
Три заміни у перерві. На полі з'явилися Богунов, Банада та Задерака.
Свисток
Другий тайм розпочався.
У першому таймі був лише один удар у площину воріт - з пенальті. Команди не вразили грою в атаці, але господарі мають заграти активніше після перерви, але гратимуть у більшості.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:1!
45+2'
Небезпечний момент
Після передачі Бугая пробивав Беляєв, але повз ворота.
Інфо
Арбітр компенсував 4 хвилини.
43'
Друга жовта
Догрався Микита Татарков. Другу жовту за фол проти Рибки отримує гравець "Кривбасу".
41'
Перший тайм не дарує нам яскравих моментів. Роботи у голкіперів немає, а темп дуже повільний.
38'
Жовта картка
Попередження отримує Рябов за фол проти Бугая.
36'
Алібеков віддавав на Бєляєва, але помилився. Перспективна атака завершилася нічим.
34'
Якщо господарі не зможуть додати в атаці, то розраховувати на позитивний результат їм не варто.
31'
Жовта картка
Попередження отримує Клім Приходько. Багато у нас жовтих карток.
31'
Підопічні Вернидуба віддали ініціативу і розраховують на контратаки. Проте, моментів окрім епізоду з пенальті немає.
28'
Жовта картка
Попередження за зрив атаки отримує Фернандес. Відзначаємо активну гру Микитишина.
26'
Роботи у Сарнавського у першій половині тайму не було. Львів'яни не можуть вийти із захисту в атаку. Аутсайдери відверто не вражають.
23'
Намагаються грати активніше після пропущеного м'яча господарі, але у них нічого не виходить в атаці.
20'
Гоооол!!!
Одинадцятиметровий реалізував Капіч. М'яч від стійки залетів у ворота.
19'
Небезпечний момент
У нас пенальті. Дитятьєв збиває Устименка.
17'
Жовта картка
Попередження за грубу гру в центрі поля отримає Татарков.
15'
Гості контролюють м'яч, але що з ним роботи в атаці вони не знають.
13'
Вся основна боротьба зараз йде в центрі поля. Роботи у голкіперів поки що немає. Темп гри прогнозовано досить повільний.
10'
Поки що у команд суттєві проблеми з конструктивом. У перехідній фазі футболісти багато помиляються.
7'
Микитишин наважився на удар з-за меж штрафної, але дуже неточно. Намагаються гості нав'язати свою гру.
6'
Татарков зіграв рукою у центрі поля, але поки що без попередження.
4'
Багато боротьби на початку зустрічі. Команди по черзі володіють м'ячем, але без ударів.
1'
Уже на перших секундах Хомченовський віддавав у штрафну на Устименка, але Рибка вчасно вийшов з воріт.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Кривбас" (запасні): Кліщук, Хома, Опанасенко, Понєдєльнік, Стецьков, Шевченко, Семотюк, Кораблін, Банада, Карпусь, Задерака
Інфо
"Кривбас" (стартовий склад):Сарнавський - Якімець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго, Приходько, Капіч, Микитишин, Татарков, Хомченовський, Устименко
Інфо
"Львів" (запасні): Юрчук, Ольховський, Сасовський, Траоре, Вовкун, Есеола, Богунов, Де Соуза, Мильченко, В.Михайлів, Р.Михайлів
Інфо
"Львів" (стартовий склад): Рибка - Дитятьєв, Фернандес, Сілва, Кузик, Грисьо, Алібеков, Антоніо, Свржняк, Бєляєв, Бугай
Команди у минулому турі не набирали залікових пунктів, але варто зважати на рівень суперників. "Львів" поступився "Зорі" (1:3), а "Кривбас" - "Шахтарю" - (0:3).
Добрий день, друзі. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 18-го туру УПЛ між "Львовом" та "Кривбасом". Гра розпочнеться в 14:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Львів - Кривбас 18.03.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 14:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 04.09.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Кривбас можна подивитися 18.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Зоря - 11.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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