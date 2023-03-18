Челсі - Евертон онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Челсі (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Челсі у попередньому футбольному матчі 06.08.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти Лестер Сіті - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.
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