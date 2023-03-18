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Челсі - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 березня 2023, 19:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
29' Gueye, Idrissa
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
32%
Евертон
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Everton FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 20 times, there have been 13 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 67-25 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 70 meetings, Chelsea FC have won 32 times, there have been 24 draws while Everton FC have won 14 times. The goal difference is 109-70 in favour of Chelsea FC.
  • Everton FC's last away win against Chelsea FC was in 1994.
  • Last season's matches: 1-1 (Chelsea FC at home) and 1-0 (Everton FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Everton FC haven't won any of their last 11 away matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Everton FC in their last 12 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 4 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 7 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 1-5-7.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 6 goals. Demarai Gray has scored 4 times for Everton FC.
  • Conor Gallagher has more yellow cards (5) than any other player at Chelsea FC. Amadou Onana has collected 7 for Everton FC.
  • Chelsea FC wins 1st half in 33% of their matches, Everton FC in 29% of their matches.
  • Chelsea FC wins 33% of halftimes, Everton FC wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Everton FC won 2, 1 draws.
  • Chelsea FC scores 0.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Everton FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Everton FC is 0.6.
  • Chelsea FC scores 1.36 goals when playing at home and Everton FC scores 0.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
12
Перемог
24
Ігор
8
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Евертон 1 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.12.2021 - 21:45 Челсі 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челсі 2 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.03.2023 - 22:10 Челсі 2 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.02.2023 - 15:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
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Новини команд
Головні події
29'
Gueye, Idrissa
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
36%
Нічия
32%
Евертон
32%
Склади команд
13
Кепа Аррiзабалага
4
Badiashile, Benoit
26
Koulibaly, Kalidou
33
Fofana, Wesley
21
Chilwell, Ben
8
Матео Ковачіч
24
Fernandez, Enzo
24
James, Reece
11
Felix, Joao
29
Havertz, Kai
10
Крістіан Пулішич
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
5
Майкл Кін
2
Tarkowski, James
22
Godfrey, Ben
21
Абдулайе Дукуре
27
Gueye, Idrissa
18
Onana, Amadou
18
Iwobi, Alex
7
McNeil, Dwight
11
Gray, Demarai
Стартовий склад
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 13
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 18
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
    29
  • 18
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Шон Дайч
Статистика матчу
75%
Володіння м'ячем
25%
2
Блоковано ударів
2
6
Штрафні
6
Офсайди
1
6
Фоли
5
2
Удари повз
1
2
Кутові
ЖК
1
2
Удари в отвір
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Челсі - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
44'
Тарковські в підкаті на правому фланзі захисту перехопив пас на хід Гравеца.
42'
Є пошкодження в Чілвелла за підсумком зіткнення на лівому фланзі атаки.
40'
Кулібалі бездоганно зіграв на правому фланзі власного штрафного проти Макніла, який пішов у дриблінг.
37'
Ледь поставили на ноги Пулішича. Ото прилетіло.
35'
Постріл із правого флангу зі штрафного від Грея влучив у стінку та вибив із гри Пулішича.
33'
До рук Пікфорду спрямував постріл низом Феліш із правого флангу штрафного.
30'
Гаверц штовхнув у спину перед чужим штрафним Тарковські, який закрив від нього м'яч.
28'
Жовта картка
Пулішич у центрі поля отримав підкат у ноги від Гує.
27'
Простріл від Феліша з лівого флангу на ближній перехопив Годфрі.
25'
Грей дістав удар по ногах зі спини від Фофана на власній половині.
23'
Феліш накидав із правого флангу м'яко на ближню, але спрямував м'яч узагалі над воротами.
21'
Чілвелл із лівого флангу стріляв на ближню стійку, але там Гаверц невдало підставив ногу для завершення.
20'
Небезпечний момент
Пікфорд біля дальньої стійки забрав до рук спробу пробити здалеку з правого флангу від Гаверца.
19'
Евертон будує блок на власній половині від розіграшу суперників.
17'
Потужний постріл від Макніла з центральної зони перед штрафним пролетів над воротами.
16'
Передачу від Чілвелла з лівого флангу Феліш зупиняв у центрі штрафного, але з відскоку не пробив Гаверц.
14'
Затримується з м'ячем Челсі на власній половині.
12'
Кутовий
Подача кутового з правого флангу до межі воротарського на Гаверца завершилась ударом головою над воротами.
11'
Феліш пробивав із центрального входу до штрафного, але влучив у блок.
9'
Підкат від Тарковські на правому фланзі штрафного зупинив просування з м'ячем від Пулішича.
8'
Евертон намагається вийти з-під пресингу, проте суперники не дають.
6'
Макніл зі штрафного на лівому фланзі виконав подачу на голову суперникам.
5'
Небезпечний момент
Ковачич перебував на центральному вході до штрафного під час відскоку від подачі кутового з правого флангу, але зльоту пробив повз ближню стійку.
4'
Чілвелл зі штрафного з лівого флангу подав на голову Кіну перед воротарським, а той зняв м'яч на кутовий.
3'
Енцо на силу пробив із правого флангу з-за меж штрафного, але поцілив у Макніла.
2'
Фофана завантажив м'яч до лівого флангу, але Пулішич не втримав м'яч на нозі.
1'
Перше закидання до лівого флангу атаки від Челсі виявилось невдалим.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Евертон іде сімнадцятим із 6 перемогами, 7 нічиїми та 14 поразками — 25 очок.
Інфо
Челсі йде одинадцятим із 10 перемогами, 7 нічиїми та 9 поразками — 37 очок.
Запасні: Бегович, Голгейт, Міна, Миколенко, Коуді, Девіс, Гарнер, Мопе, Сіммс.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує, Онана — Івобі, Макніл — Грей.
Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Кукурелья, Канте, Чуквуемека, Лофтус-Чік, Мудрик, Галлагер, Мадуеке.
Челсі: Аррісабалага — В. Фофана, Кулібалі, Бадяьшиль — Р. Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чілвелл — Феліш, Гаверц, Пулішич.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даррен Інгленд (Йоркшир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Стемфорд Бридж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Челсі та Евертон.
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Анонс матчу Челсі - Евертон 18.03.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Челсі (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Челсі (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Челсі, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Челсі у попередньому футбольному матчі 06.08.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Евертон можна подивитися 18.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший матч команди Челсі був зіграний проти Лестер Сіті - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Евертон.

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