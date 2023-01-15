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Парі Сен-Жермен - Ренн онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 19 березня 2023, 18:05 - Парк-де-Пренс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Жером Брисар
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
Оновити
7'
Ренн
Ренн
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
27%
Нічия
36%
Ренн
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and Stade Rennes when Paris Saint-Germain is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 16 times, there have been 5 draws while Stade Rennes have won 6 times. The goal difference is 43-18 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 61 meetings, Paris Saint-Germain have won 30 times, there have been 12 draws while Stade Rennes have won 19 times. The goal difference is 92-58 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Stade Rennes's last away win against Paris Saint-Germain was in 2018.
  • Last season's matches: 1-0 (Paris Saint-Germain at home) and 2-0 (Stade Rennes at home).
  • Paris Saint-Germain have a winning streak of 4 matches in Ligue 1.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain have 3 successive home wins.
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Stade Rennes scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Paris Saint-Germain have not lost to Stade Rennes in their last 3 encounters.
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 0 of their 13 home matches in Ligue 1 this season.
  • Stade Rennes haven't scored in 1 of their 13 away matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain's home record this season: 11-2-0.
  • Lionel Messi has assisted the most goals for Paris Saint-Germain with 13. Adrien Truffert is Stade Rennes's biggest assister (6).
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 60% of their matches, Stade Rennes in 41% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 60% of halftimes, Stade Rennes wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Stade Rennes.
  • On their last meeting Stade Rennes won by 1 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Stade Rennes leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Stade Rennes is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain has better performance than Stade Rennes.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than Stade Rennes's.
  • Stade Rennes has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 2, Stade Rennes won 2, 1 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 1 goals in a match against Stade Rennes and Stade Rennes scores 0.8 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and Stade Rennes is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and Stade Rennes is 0.8.
  • Paris Saint-Germain scores 2.69 goals when playing at home and Stade Rennes scores 1.36 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
15
Перемог
23
Ігор
6
Перемог
Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Ренн 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2021/2022
11.02.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Ренн
Чемпіонат Франції 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Ренн 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Ренн 1 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.03.2023 - 22:00 Брест 1 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
08.03.2023 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
04.03.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 4 - 2 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 14:00 Парі Сен-Жермен 4 - 3 Завершено Лілль В
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Останні матчі - Ренн
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.03.2023 - 18:00 Осер 0 - 0 Завершено Ренн Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Ренн 0 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 16:00 Нант 0 - 1 Завершено Ренн В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Ренн 2 - 0 Завершено Клермон В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
27%
Нічия
36%
Ренн
36%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
25
Mendes, Nuno
14
Bernat, Juan
31
Bitshiabu, El Chadaille
15
Pereira, Danilo
29
Pembele, Timothee
17
Vitinha
17
Ruiz, Fabian
6
Марко Верратті
10
Кіліан Мбаппе
30
Лiонель Мессi
30
Стів Манданда
90
Spence, Djed
15
Wooh, Christopher
5
Theate, Arthur
23
Omari, Warmed
3
Truffert, Adrien
33
Doue, Desire
8
Ugochukwu, Lesley
14
Bourigeaud, Benjamin
17
Карл Токо Екамбі
18
Kalimuendo, Arnaud
Стартовий склад
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 30
    Лiонель Мессi
    Форвард
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 17
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 14
    Bernat, Juan
  • 31
    Bitshiabu, El Chadaille
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 29
    Pembele, Timothee
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 18
    Kalimuendo, Arnaud
    Форвард
  • 33
    Doue, Desire
    Півзахисник
  • 8
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 14
    Bourigeaud, Benjamin
    Півзахисник
  • 17
    Карл Токо Екамбі
    Форвард
  • 90
    Spence, Djed
    Захисник
  • 15
    Wooh, Christopher
    Захисник
  • 5
    Theate, Arthur
    Захисник
  • 23
    Omari, Warmed
    Захисник
  • 3
    Truffert, Adrien
    Захисник
  • 30
    Стів Манданда
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кристоф Гальтье
  • Бруно Генезио
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Парі Сен-Жермен" - Ренн
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток. Матч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. ПСЖ: Доннарума, Бернат, Бічіабу, Вератті, Вітінья, Данілу, Мбаппе, Мендеш, Мессі, Пембеле, Руїс. Ренн: Манданда, Буріжо, Бу, Дуе, Калімуендо, Умарі, Спенс, Теат, Токо Екамбі, Трюффер, Угочукву.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 ПСЖ - Ренн.
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Останні матчі
Завершено 16:15 - Сьогодні Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 4 Грімсбі Таун Грімсбі Таун 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Істра Істра 0 Локомотіва Локомотіва 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Медзь Медзь 0 Пяст Пяст 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Страсбур Страсбур 2 Осер Осер 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Труа Труа 2 Брест Брест 2

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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Ренн 19.03.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 18:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Ренн (Ренн):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ренн, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Ренн та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Бруно Генезио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Ренн можна подивитися 19.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Ренн, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Предыдущий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Брест - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Ренн (Ренн)
Рік заснування Ренн (Ренн): 1901
Країна: Франция
Тренер: Бруно Женезио

Предыдущий поединок команди Ренн був зіграний проти Осер - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Ренн онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Франції та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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