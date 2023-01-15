Парі Сен-Жермен - Ренн онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Ренн 19.03.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Ренн (Ренн) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 19.03.2023

Час початку матчу: 18:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Ренн (Ренн):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ренн, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Ренн та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 15.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кристоф Гальтье и Бруно Генезио розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Предыдущий матч команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Брест - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Ренн (Ренн)

Рік заснування Ренн (Ренн): 1901

Країна: Франция

Тренер: Бруно Женезио



Предыдущий поединок команди Ренн був зіграний проти Осер - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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