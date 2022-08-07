Реймс - Марсель онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Реймс (Реймс) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стад Огюст Делон.
Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между клубами Реймс (Реймс) та командою Марсель (Марсель):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Реймс залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Реймс у попередньому футбольному матчі 07.08.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Still, William и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реймс (Реймс)
Рік заснування Реймс (Реймс): 1931
Країна: Франция
Тренер: Уильям Стилл
Прошедший матч команди Реймс був зіграний проти Монако - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реймс.
Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Страсбур - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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