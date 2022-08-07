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Реймс - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 19 березня 2023, 21:45 - Стад Огюст Делон . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Реймс
Реймс
1 - 2
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перерыв
Марсель
Марсель
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Хід матчу
13' Balogun, Folarin 14' De Smet, Thibault 14' Guendouzi, Matteo 16' Алексіс Санчес 19' Руслан Малиновський 29' Алексіс Санчес
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реймс
31%
Нічия
31%
Марсель
38%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Stade Reims playing at home, Stade Reims have won 2 times, there have been 1 draws while Olympique Marseille have won 4 times. The goal difference is 12-5 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 17 meetings, Stade Reims have won 4 times, there have been 7 draws while Olympique Marseille have won 6 times. The goal difference is 23-15 in favour of Olympique Marseille.
  • Last season's matches: 0-1 (Stade Reims at home) and 1-1 (Olympique Marseille at home).
  • Stade Reims have a winning streak of 3 matches in Ligue 1.
  • In Ligue 1, Stade Reims have 4 successive home wins.
  • Did you know that Stade Reims scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Olympique Marseille scores 31% of their goals between the minutes 46-60?
  • Stade Reims have a winning streak of 3 matches.
  • Stade Reims haven't lost in their last 5 games.
  • Stade Reims have won 4 home matches in a row.
  • Stade Reims haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Stade Reims have received 8 red cards this season. This is the highest number in Ligue 1.
  • Stade Reims haven't scored in 3 of their 13 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 13 away matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille's away record this season: 10-2-1.
  • Folarin Balogun is Stade Reims's top scorer with 16 goals. Alexis Sanchez has scored 9 times for Olympique Marseille.
  • Alexis Flips has assisted the most goals for Stade Reims with 6. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (8).
  • A year ago, Stade Reims were number 13 in the table with 32 points. Now they are number 8 with 43 points.
  • Stade Reims have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Stade Reims wins 1st half in 35% of their matches, Olympique Marseille in 37% of their matches.
  • Stade Reims wins 35% of halftimes, Olympique Marseille wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 3 goals.
  • When Stade Reims leads 1-0 at home, they win in 58% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Stade Reims is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Ligue 1, Stade Reims has better performance than Olympique Marseille.
  • Stade Reims's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against Stade Reims (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Stade Reims won 0, Olympique Marseille won 3, 2 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Stade Reims.
  • Stade Reims have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Stade Reims scores 0.8 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 2 goals against Stade Reims (on average).
  • Average number of goals in meetings between Stade Reims and Olympique Marseille is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Stade Reims and Olympique Marseille is 1.4.
  • Stade Reims scores 1.52 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.7 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Реймс
4
Перемог
16
Ігор
6
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
07.08.2022 - 21:45 Марсель 4 - 1 Завершено Реймс
Чемпіонат Франції 2021/2022
24.04.2022 - 21:45 Реймс 0 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Реймс
Чемпіонат Франції 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Реймс 1 - 3 Завершено Марсель
Останні матчі - Реймс
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 18:05 Монако 0 - 1 Завершено Реймс В
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Реймс 1 - 0 Завершено Аяччо В
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 16:00 Реймс 3 - 0 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2022/2023
18.02.2023 - 18:00 Ніцца 0 - 0 Завершено Реймс Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.02.2023 - 16:00 Реймс 4 - 0 Завершено Труа В
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Марсель 2 - 2 Завершено Страсбур Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Ренн 0 - 1 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Марсель 2 - 3 Завершено Аннесі П
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 21:45 Тулуза 2 - 3 Завершено Марсель В
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Новини команд
Головні події
29'
Алексіс Санчес ГООЛ!
19'
Руслан Малиновський
16'
Алексіс Санчес ГООЛ!
De Smet, Thibault
14'
14'
Guendouzi, Matteo
ГООЛ! Balogun, Folarin
13'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Реймс
31%
Нічия
31%
Марсель
38%
Склади команд
94
Diouf, Yehvann
25
De Smet, Thibault
5
Abdelhamid, Yunis
43
Keita, Cheick
32
Foket, Thomas
17
Lopy, Dion
21
Matusiwa, Azor
70
Flips, Alexis
15
Munetsi, Marshall
39
Ito, Junya
29
Balogun, Folarin
16
Пау Лопес
99
Mbemba, Chancel
21
Валентін Ронжьє
4
Gigot, Samuel
7
Clauss, Jonathan
6
Guendouzi, Matteo
27
Жордан Верету
30
Tavares, Nuno
17
Under, Cengiz
70
Алексіс Санчес
18
Руслан Малиновський
Стартовий склад
  • 29
    Balogun, Folarin
    Форвард
    13
  • 70
    Flips, Alexis
    Форвард
  • 15
    Munetsi, Marshall
    Півзахисник
  • 39
    Ito, Junya
    Півзахисник
  • 17
    Lopy, Dion
    Півзахисник
  • 21
    Matusiwa, Azor
  • 25
    De Smet, Thibault
    Захисник
    14
  • 5
    Abdelhamid, Yunis
    Захисник
  • 43
    Keita, Cheick
    Захисник
  • 32
    Foket, Thomas
  • 94
    Diouf, Yehvann
    Воротар
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
    29 16
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
    19
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 6
    Guendouzi, Matteo
    14
  • 27
    Жордан Верету
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Still, William
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
2
Удари в отвір
4
1
Удари повз
2
3
Блоковано ударів
9
Штрафні
2
Офсайди
4
2
Сейви
1
54%
Володіння м'ячем
46%
2
Кутові
3
2
Фоли
5
1
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Реймс - Марсель
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45+1'
Свисток
А ось і свисток судді! Після першої 45-хвилинки Марсель перемагає Реймс з рахунком 2:1.
43'
Дуже в'ялу гру ми зараз спостерігаємо. Команди воліють пошвидше завершити перший тайм та піти в підтрибунку.
40'
Зараз Марсель повернув собі контроль над м'ячем. Однак команда Тудора не надто рветься в атаку - завдання на перший тайм, здається, виконане.
37'
Маліновський потрапляє в офсайд на рівному місці. Класний розрізний пас на нього слідував, але не витримав лінію українець.
34'
Реймс зараз контролює гру, але підійти до воріт суперника не вдається. Марсель, здається, виконав завдання забити, а тепер виконує план з оборони.
30'
Гоооол!!!
А ось і відіграється Марсель! І знову всюдисущий Санчес! Цього разу чилієць забиває, отримавши класну передачу з глибини поля. Не зміг нічого вдіяти голкіпер.
28'
Балогун на дриблінгу пройшов у штрафний майданчик, але Пау Лопес швидко вийшов з лінії воріт і зупинив його.
24'
Де Смет виконав непоганий простріл, але захист впорався - круглого вибито просто подалі.
20'
Жовта картка
А от і для Маліновського штраф. Отримує він попередження за затримку суперника в одному з епізодів.
16'
Гоооол!!!
Алексіс Санчес ідеально виконує штрафний! Він пробиває чітко в кут, і круглий залітає в сітку від лівої стійки. Яка ж краса все-таки!
15'
Жовта картка
Де Смет отримує гірчичник за підкат, а Гендузі слідом за ним - за неспортивну поведінку. Буде перспективний штрафний для Марселя.
14'
Гоооол!!!
Забиває Реймс! Балогун відзначився! Фоларін відгукнувся на ідеальну передачу та не менш бездоганно пробив під праву стійку - голкіпер не дотягнувся.
11'
Жиго пробивав з недалекої відстані зльоту, але для воротаря це не було складно - круглий не летів сильно.
7'
Санчес класно забігав вперед, але пас він отримав вже перебуваючи в офсайді. Суддя дає свисток.
3'
Небезпечний момент
Одразу небезпека! Балогун отримав передачу неподалік штрафного, обробив та закидав під поперечку. Голкіпер парирує!
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочався!
З перших хвилин на полі з'явиться український півзахисник Руслан Маліновський!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Реймс: Діуф, Де Смет, Абдельхамід, Кейта, Фокет, Лопі, Матусіва, Фліпс, Мунетсі, Іто, Балогун. Марсель: Лопес, Жиго, Ронж'є, Мбемба, Тавареш, Гендузі, Верету, Клаусс, Маліновський, Санчес, Ундер.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Реймс - Марсель.
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Анонс матчу Реймс - Марсель 19.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Реймс (Реймс) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стад Огюст Делон.

Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реймс (Реймс) та командою Марсель (Марсель):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Реймс залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Реймс у попередньому футбольному матчі 07.08.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Still, William и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реймс - Марсель можна подивитися 19.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Реймс - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реймс (Реймс)
Рік заснування Реймс (Реймс): 1931
Країна: Франция
Тренер: Уильям Стилл

Прошедший матч команди Реймс був зіграний проти Монако - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реймс.

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Страсбур - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реймс - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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