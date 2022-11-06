Лаціо - Рома онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Лаціо, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лаціо у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лаціо (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команди Лаціо був зіграний проти АЗ - 16.03.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти Реал Сосьєдад - 16.03.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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