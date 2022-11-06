Лаціо - Рома онлайн трансляція матчу

Ігри, як такої, у нас у першому таймі було небагато. Невелика перевага Лаціо, багато боротьби, фоли, і навіть невеликі бійки. Головний підсумок тайму – Рома вже у меншості. Ібаньєс догрався до двох жовтих за півгодини.