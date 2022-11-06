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Лаціо - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 19 березня 2023, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Лаціо
Рим
1 - 0
Оновити
73'
Рома
Рим
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Хід матчу
8' Рожер Ібаньєс 25' Луїс Альберто 32' Рожер Ібаньєс
46' Пауло Дібала Вийшов: Дiего Льоренте 59' Алессіо Романьйолі
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
32%
Нічия
41%
Рома
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Lazio Rome and AS Roma is 0-2. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Lazio Rome playing at home, Lazio Rome have won 14 times, there have been 7 draws while AS Roma have won 10 times. The goal difference is 47-43 in favour of Lazio Rome.
  • During the last 65 meetings, Lazio Rome have won 20 times, there have been 18 draws while AS Roma have won 27 times. The goal difference is 94-78 in favour of AS Roma.
  • AS Roma's last away win against Lazio Rome was in 2016.
  • Last season's matches: 3-2 (Lazio Rome at home) and 3-0 (AS Roma at home).
  • Did you know that Lazio Rome scores 22% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Lazio Rome scores 7% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AS Roma scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • When playing at home, Lazio Rome have not lost to AS Roma in their last 6 encounters.
  • Lazio Rome haven't scored in 2 of their 13 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 1 of their 13 away matches in Serie A this season.
  • Ciro Immobile is Lazio Rome's top scorer with 9 goals. Paulo Dybala has scored 9 times for AS Roma.
  • Sergej Milinkovic-Savic has assisted the most goals for Lazio Rome with 8. Paulo Dybala is AS Roma's biggest assister (6).
  • Sergej Milinkovic-Savic has more yellow cards (7) than any other player at Lazio Rome. Roger Ibanez has collected 8 for AS Roma.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Lazio Rome wins 1st half in 43% of their matches, AS Roma in 38% of their matches.
  • Lazio Rome wins 43% of halftimes, AS Roma wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Lazio Rome.
  • On their last meeting Lazio Rome won by 1 goals.
  • When Lazio Rome leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • In the last 5 meetings Lazio Rome won 3, AS Roma won 2, 0 draws.
  • Lazio Rome scores 1.4 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.4 goals against Lazio Rome (on average).
  • Average number of goals in meetings between Lazio Rome and AS Roma is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Lazio Rome and AS Roma is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Lazio Rome scores 1.75 goals when playing at home and AS Roma scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • In Serie A, Lazio Rome has better performance than AS Roma.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • AS Roma haven't won any of their last 5 away matches.
Особисті зустрічі
Лаціо
8
Перемог
24
Ігор
10
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.11.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.03.2022 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Лаціо 3 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2020/2021
15.05.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Лаціо
Останні матчі - Лаціо
Ліга конференцій 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 АЗ 2 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.03.2023 - 21:45 Болонья 0 - 0 Завершено Лаціо Н
Ліга конференцій 2022/2023
07.03.2023 - 19:45 Лаціо 1 - 2 Завершено АЗ П
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.03.2023 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.02.2023 - 21:45 Лаціо 1 - 0 Завершено Сампдорія В
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Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.03.2023 - 19:00 Рома 3 - 4 Завершено Сассуоло П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Рома 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.02.2023 - 19:30 Кремонезе 2 - 1 Завершено Рома П
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Головні події
Алессіо Романьйолі
59'
46'
Пауло Дібала
Вийшов: Дiего Льоренте
32'
Рожер Ібаньєс
Луїс Альберто
25'
8'
Рожер Ібаньєс
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лаціо
32%
Нічия
41%
Рома
27%
Склади команд
94
Іван Проведель
23
Ельсеїд Хюсай
13
Алессіо Романьйолі
15
Casale, Nicolo
77
Адам Марушич
10
Луїс Альберто
32
Даніло Катальді
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
20
Маттіа Дзакканьї
7
Феліпе Андерсон
9
Педро Родрiгес
1
Руй Патрісіу
23
Mancini, Gianluca
6
Smalling, Chris
3
Рожер Ібаньєс
59
Нікола Залевський
4
Cristante, Bryan
25
Wijnaldum, Georginio
37
Леонардо Спінаццола
21
Пауло Дібала
7
Лоренцо Пеллегріні
11
Андреа Белотті
Стартовий склад
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 7
    Феліпе Андерсон
  • 9
    Педро Родрiгес
    Півзахисник
  • 10
    Луїс Альберто
    Півзахисник
    25
  • 32
    Даніло Катальді
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 23
    Ельсеїд Хюсай
    Захисник
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
    59
  • 15
    Casale, Nicolo
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
  • 11
    Андреа Белотті
    Форвард
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
    46
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 25
    Wijnaldum, Georginio
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 3
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
    32 8
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурицио Сарри
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
57%
Володіння м'ячем
43%
8
Штрафні
14
14
Фоли
8
2
ЖК
1
3
Удари повз
1
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
3
Блоковано ударів
1
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Лаціо - Рома
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
67'
Небезпечний момент
Гоооол! 1:1! Ось так! Навіс зі штрафного, метушня, спроба двох ударів від Роми, і м'яч рикошетом від Казале опиняється у воротах!
65'
Гоооол!!!
Гоооол! Дзаккання! Яка краса! З кута вивалився у штрафну та більярдний удар під дальню штангу, під рукою Патрісіу! Яка краса! 1:0 для Лаціо!
63'
Небезпечний момент
Луїс Альберто після знижки після кутового мало не впритул пробивав, але знову Патрісіу тягне! Який момент! І суворе рішення судді, який офсайд побачив там десь!
62'
Небезпечний момент
Охохо! Педро під кутом вивалився на Патрісіу, але кіпер рятує в ближньому бою!
60'
Жовта картка
Белотті красень! Сам потягнув м'яч в атаку, ще й жовту для суперника заробив – зніс його Романьолі
58'
Цікава ситуація. Перевага Лаціо не піддається сумніву, але й Рома у меншості без провалів обороняється
55'
Штрафний для Лаціо на фланзі. Навіс від Луїса Альберто наче й непоганий, але трохи засильний - полетів за лицьову м'яч.
53'
Небезпечний момент
Ох, який! Луїс Альберто дав метрів із 30-ти! І як - на силу під поперечину, і це сейв Патрісіу!
50'
Джаллороссі навіть в атаку збігали. Після проходу флангом пішов навіс, але нічого небезпечного в результаті
48'
Лаціо намагається піддавлювати. Рома обороняється. Не солодко буде вовкам у другому таймі у меншості
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Льоренте замість Дібали вийшов у перерві у Роми.
Ігри, як такої, у нас у першому таймі було небагато. Невелика перевага Лаціо, багато боротьби, фоли, і навіть невеликі бійки. Головний підсумок тайму – Рома вже у меншості. Ібаньєс догрався до двох жовтих за півгодини.
45+4'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 0:0 у нас після першого тайму
45+2'
Ух, Педро дав на силу, влучив у Смоллінга, та так, що фактично вирубав суперника!
45+1'
Кутовий
Кутовий для Роми – впевнено лаціалі зняли повітря після навісу
45'
Інфо
3 хвилини компенсовано до першого тайму
43'
Червона картка
І знову нерви у нас. На лавках запасних. Арбітр, не довго думаючи, показав комусь із запасних Роми та Лаціо по червоній. Так ось
41'
Ух Белотті дуже невдало приземлився на ногу. Як би до травми не дійшло
39'
Руй Патрісіу мало не наварив - побіг далеко на вихід, до м'яча не дістався, добре що боковий суддя таки побачив, що м'яч вийшов за лицьову в моменті
37'
Лаціале катають м'яч, але поки що без загострень. Ось Мілінкович-Савич пробив, але в площину не влучив
34'
Пеллегріні знову висловлює судді щось. Даремно він це
32'
Друга жовта
Ібаньєс отримав другу жовту, зачепив Мілінковіча-Савіча! У меншості Рома вже у першому таймі!
31'
Маса заспокоює футболістів. Не стільки футбол, скільки розбірки ми бачимо поки що
29'
Небезпечний момент
А це небезпечний удар! Дзакканьї у стилі Коноплянки змістився з флангу, пробив, але Руй Патрісіу виловлює м'яч!
27'
Начебто нічого цікавого на полі не відбувається, а Саррі все одно незадоволений. Хоча, може, цим і незадоволений
25'
Жовта картка
Луїс Альберто в'їхав по ногах Залевського шипами. Жовта картка
24'
Рома організувала атаку. Удар Дібали заблокований, а потім Белотті головою намагався додати другим темпом – нічого небезпечного.
22'
Таке відчуття, що важкуваті сьогодні команди – обидві грали на тижні матчі єврокубків.
19'
Феліпе Андерсон отримав м'яч у штрафній Роми, розвернувся, але ось пробив не дуже сильно
18'
А ось Вейналдум приклався метрів із 25-ти. Удар непоганий, але мимо. А якби влучив, хто знає?
17'
Руй Патрісіо грає далеко на виході, причому головою по високому м'ячу. Порадував публіку кіпер Роми
15'
Спокійно все. Нерв гри звичайно є, але небезпечних моментів він не додає. Обережно грають обидві команди
12'
Рома відтиснула гру до центру поля. Поки що там і бідять команди
11'
Поки що моментів у нас не густо. Тобто їх взагалі немає у стартові хвилини
8'
Жовта картка
Ібаньєс зіграв по ногах Андерсену - перша жовта у матчі
7'
Вовки поки що на чужу половину поля не потикаються. Обороняються хлопці Моуріньйо
5'
Поки що Лаціо активніший. Але поки що без особливих загострень
3'
Лаціо в атаці. Пройшов простріл із флангу, але спокійно справляються захисники Роми
2'
Мілінкович-Савич відразу ж заштовхав Ібаньєса
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі команди все готово!
Інфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Спінаццола, Крістанте, Вейналдум, Пеллегріні, Залевський, Дібала, Белотті
Інфо
Стартовий склад Лаціо: Проведель, Марушич, Казале, Романьолі, Хюсай, Мілінкович-Савіч, Катальді, Луїс Альберто, Цаканьї, Педро Родрігес, Феліпе Андерсон
Команди є сусідами у турнірній таблиці. 3 місце у Лаціо, 5-е у Роми при розриві 2 очки
Інфо
Розпочнеться матч о 19:00, судитиме Давид Масса!
Добрий вечір! Сьогодні в Італії топовий матч – вогняне римське дербі, Лаціо проти Роми!
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Останні матчі
Завершено 18:30 - Сьогодні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Фулгем Фулгем 1 Завершено 18:30 - Сьогодні Динамо Динамо 1 Рієка Рієка 0 Завершено 18:30 - Сьогодні Відзев Відзев 1 Лех Лех 2 Завершено 18:30 - Сьогодні Байєр Байєр 2 Баварія Баварія 1 Завершено 18:05 - Сьогодні Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 0 Ренн Ренн 2

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Анонс матчу Лаціо - Рома 19.03.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Лаціо (Рим) та командою Рома (Рим):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Лаціо, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Лаціо у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лаціо - Рома можна подивитися 19.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Лаціо - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лаціо (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команди Лаціо був зіграний проти АЗ - 16.03.2023, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команди Рома був зіграний проти Реал Сосьєдад - 16.03.2023, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лаціо - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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