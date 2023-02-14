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Динамо - Лієпая онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 17 лютого 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Лієпая
Лиепая
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
38%
Нічия
31%
Лієпая
31%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 16:09 Динамо 0 - 1 Завершено Пахтакор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 10:05 Динамо 2 - 0 Завершено Політехніка В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 16:02 Динамо 4 - 0 Завершено Сілекс В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершено Шкендія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 10:10 Динамо 2 - 0 Завершено Вайле В
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Останні матчі - Лієпая
Ліга конференцій 2022/2023
28.07.2022 - 21:00 Янг Бойз 3 - 0 Завершено Лієпая П
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 17:00 Лієпая 0 - 1 Завершено Янг Бойз П
Ліга конференцій 2022/2023
14.07.2022 - 17:00 Лієпая 3 - 1 Завершено Г'їлані В
Ліга конференцій 2022/2023
07.07.2022 - 21:00 Г'їлані 1 - 0 Завершено Лієпая П
Ліга конференцій 2021/2022
29.07.2021 - 17:00 Лієпая 0 - 0 Завершено ЦСКА Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
38%
Нічия
31%
Лієпая
31%
Трансляція
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): Нещерет - Вівчаренко, Дячук, Попов, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв, Перріс, Ванат
Інфо
Минулий чемпіонат Латвії "Лієпая" завершила на четвертому місці. Відзначимо, що 1 лютого команда прибула на навчально-тренувальний збір до Туреччини, де також провела ряд контрольних матчів – із "Динамо" Батумі (0:3), казахстанськими "Каспій Актау" (1:2) та "Аксу" (2:1).
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між "Динамо" та "Лієпая". Стартовий свисток прозвучить в 16:00.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Інгулець Інгулець 1 Вєчиста Вєчиста 2 Завершено 10:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 0 Алай Алай 1 Завершено 22:00 - Вчора Лудогорець Лудогорець 1 Андерлехт Андерлехт 0 Завершено 22:00 - Вчора АЕК АЕК 1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 0 Завершено 22:00 - Вчора Лаціо Лаціо 1 Клуж Клуж 0

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Анонс матчу Динамо - Лієпая 17.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Лієпая (Лиепая) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 17.02.2023
Час початку матчу: 16:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Лієпая можна подивитися 17.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Лієпая, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Пахтакор - 14.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Пахтакор.

Команда гостей

Назва: Лієпая (Лиепая)
Країна: Латвия

команди Лієпая був зіграний проти Янг Бойз - 28.07.2022, у рамках Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди Янг Бойз.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Лієпая онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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