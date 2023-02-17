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Динамо - Адана Демирспор онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 19 лютого 2023, 16:07
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
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83'
Адана Демирспор
Адана
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
33%
Адана Демирспор
24%
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:07 Динамо 2 - 0 Завершено Лієпая В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 16:09 Динамо 0 - 1 Завершено Пахтакор П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 10:05 Динамо 2 - 0 Завершено Політехніка В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
11.02.2023 - 16:02 Динамо 4 - 0 Завершено Сілекс В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершено Шкендія В
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Останні матчі - Адана Демирспор
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
02.02.2023 - 19:00 Адана Демирспор 1 - 1 Завершено Фенербахче Н
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
28.01.2023 - 12:30 Сівасспор 1 - 2 Завершено Адана Демирспор В
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
20.01.2023 - 19:00 Адана Демирспор 1 - 1 Завершено Гиресунспор Н
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
14.01.2023 - 15:00 Адана Демирспор 3 - 1 Завершено Анкарагюджю В
Чемпіонат Туреччини 2022/2023
09.01.2023 - 16:00 Істанбул ББ 2 - 1 Завершено Адана Демирспор П
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Новини команд
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
33%
Адана Демирспор
24%
Трансляція
Станом на 72 хвилину рахунок - 0:0!
Інфо
Рахунок поки що так і залишається - 0:0!
Інфо
На жаль, шанси на відновлення трансляції дуже невисокі. Проте, будемо сподіватися на краще.
Інфо
Станом на цю хвилину рахунок не змінився - 0:0!
Інфо
Є шанси, що все ж частину другого тайму ми зможемо побачити.
Інфо
Вимога турецького клубу: або другий тайм йде без трансляції або матч зупиняється.
Інфо
Відомо, що трансляція перервана за вимогою команди суперника
47'
На жаль ,у нас технічні проблеми. Зникла трансляція.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Кияни активно розпочали гру, але до гольових моментів справа не доходила. Турецькій команді з часом вдалося вирівняти гру, але всеж виходити вперед мали динамівці. Гармаш та Волошин в одній атаці не змогли переграти голкіпера. Наприкінці тайму активізувалися підопічні Луческу, але без голів.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
44'
Після розіграшу стандарта і рикошета м'яч опинився в Нещерета.
41'
Жовта картка
Попередження отримує Сидорчук.
40'
Сутичка у нас між Ванатом та Гюлером.
37'
Активно грають кияни в ці хвилини. Високий пресинг застосовують підопічні Луческу.
35'
Жовта картка
Гармаш отримує попередження.
33'
Заміна
Гюлер виходить на поле. Перша заміна.
33'
Волошин прострілив на Караваєва, але його удар заблокував захисник.
29'
Команди по черзі володіють м'ячем. Проте, роботи у першій половині тайму більше у голкіпера турецької команди.
26'
Небезпечний момент
Гармаш та Волошин пробивали по черзі з меж штрафної, але не переграли голкіпера. Гольовий момент.
25'
Підопічні Монтелли контролюють м'яч, але без просування вперед.
22'
Ванат на швидкості увірвався в центр, але віддати передачу не зміг і врізався в воротаря. Пауза у нашій грі.
19'
Жовта картка
Попередження отримує Караваєв.
18'
Темп матчу у нас поки що повільний. Багато помиляються футболісти в центрі поля.
15'
Зараз у динамівців проблеми з виходом із захисту в атаку.
12'
У ці хвилини футболісти турецької команди більше контролюють м'яч.
10'
Перший удар для турецької команди. Беланда пробив вище воріт.
9'
Футболісти "Адани" не можуть перейти навіть центр поля. Хороший початок для "Динамо".
7'
Волошин прострілював з флангу, але Попов до м'яча не дотягнувся.
5'
Підопічні Луческу контролюють гру. Суперники не можуть спокійно вийти із захисту в атаку.
Інфо
Відзначимо, що у складі турецької команди грає екс-гравець "Динамо" Беланда.
2'
Небезпечний момент
Кияни активно розпочали гру. Гармаш пробивав у ближній кут, але голкіпер зреагував на цей удар.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Динамо" (старт): Нещерет - Дубінчак, Попов, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Гармаш, Буяльський, Волошин, Перріс, Ванат
Інфо
"Адана Демірспор" у нинішньому чемпіонаті Туреччини посідає п'яте місце.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матча між "Динамо" та "Адана Демірспор". Гра розпочнеться в 16:00.
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Анонс матчу Динамо - Адана Демирспор 19.02.2023, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Динамо (Киев) та командою Адана Демирспор (Адана) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 .

Дата проведення матчу: 19.02.2023
Час початку матчу: 16:07

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Адана Демирспор можна подивитися 19.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Динамо - Адана Демирспор, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

команди Динамо був зіграний проти Лієпая - 17.02.2023, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Адана Демирспор (Адана)
Країна: Турция

команди Адана Демирспор був зіграний проти Фенербахче - 02.02.2023, у рамках Чемпіонат Туреччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Адана Демирспор онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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