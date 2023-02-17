Динамо - Адана Демирспор онлайн трансляція матчу

Кияни активно розпочали гру, але до гольових моментів справа не доходила. Турецькій команді з часом вдалося вирівняти гру, але всеж виходити вперед мали динамівці. Гармаш та Волошин в одній атаці не змогли переграти голкіпера. Наприкінці тайму активізувалися підопічні Луческу, але без голів.