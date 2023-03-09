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Шахтар - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 09 березня 2023, 22:00 - Пепси Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Иван Крузляк
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
2'
Феєноорд
Роттердам
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Хід матчу
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
53%
Нічия
28%
Феєноорд
19%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have won 3 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Feyenoord Rotterdam have a winning streak of 6 matches.
  • Feyenoord Rotterdam haven't lost in their last 20 games.
  • Feyenoord Rotterdam have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Feyenoord Rotterdam have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Feyenoord Rotterdam have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 32% of their matches, Feyenoord Rotterdam in 37% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 32% of halftimes, Feyenoord Rotterdam wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 1-0 away, they win 63% of their matches.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing at home and Feyenoord Rotterdam scores 2.15 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Феєноорд
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
01.11.2017 - 21:45 Шахтар 3 - 1 Завершено Феєноорд
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
17.10.2017 - 21:45 Феєноорд 1 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Ренн В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
08.02.2023 - 16:34 Шахтар 4 - 0 Завершено Сараєво В
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Останні матчі - Феєноорд
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
04.03.2023 - 21:00 Гронінген 1 - 0 Завершено Феєноорд П
Кубок Нідерландів 2022/2023
01.03.2023 - 21:00 Херенвеен 0 - 1 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
26.02.2023 - 13:15 Фортуна 2 - 4 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
18.02.2023 - 22:00 Феєноорд 2 - 1 Завершено АЗ В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
12.02.2023 - 15:30 Херенвеен 1 - 2 Завершено Феєноорд В
Показати більше
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
53%
Нічия
28%
Феєноорд
19%
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Феєноорд
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
На Траоре закидали з власної половини, але того випередив воротар.
1'
Інфо
Хіменеса замінили на Даніло перед початком матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
На попередньому етапі Шахтар здолав французький Ренн у серії післяматчевих пенальті.
Запасні: Марсіано, Троост, Расмуссен, Данило, Ділросун, Пайшан, Лопес, Траунер, Таабуні, Касанвірджо, Бульяуде, Міламбо.
Феєнорд: Велленройтер — Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Кекчю, Шиманські — Джаханбахш, Хіменес, Ідріссі.
Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Швед, Сікан, Джурасек, Келсі, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк.
Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький,Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іван Кружляк (Братислава, Словаччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону ім. маршала Юзефа Пілсудського (Варшава, Польща) зіграють донецький Шахтар та ротердамський Феєнорд.
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Анонс матчу Шахтар - Феєноорд 09.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 09.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Феєноорд (Роттердам):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Феєноорд залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 01.11.2017 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Феєноорд можна подивитися 09.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Феєноорд , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Металіст 1925 - 05.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Предыдущий поединок команди Феєноорд був зіграний проти Гронінген - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Гронінген.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Феєноорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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