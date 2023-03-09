Шахтар - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Феєноорд 09.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Пепси Арена.

Дата проведення матчу: 09.03.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Феєноорд (Роттердам):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Феєноорд залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 01.11.2017 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Металіст 1925 - 05.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)

Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908

Країна: Нидерланды

Тренер: Джованни ван Бронкхорст



Предыдущий поединок команди Феєноорд був зіграний проти Гронінген - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Гронінген.

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