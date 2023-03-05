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Манчестер Юнайтед - Бетіс онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 09 березня 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
2'
Бетіс
Севилья
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Хід матчу
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
31%
Бетіс
31%
Цікаві факти
  • Manchester United have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 11 games.
  • Manchester United have won 3 home matches in a row.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Real Betis Seville have a winning streak of 3 matches.
  • Real Betis Seville have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester United have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Real Betis Seville have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Real Betis Seville have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 40% of their matches, Real Betis Seville in 27% of their matches.
  • Manchester United wins 40% of halftimes, Real Betis Seville wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Real Betis Seville.
  • On their last meeting Real Betis Seville won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Manchester United scores 2.09 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.03 goals when playing away (on average).
  • Real Betis Seville haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't score on their last match.
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Ельче 2 - 3 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 17:15 Бетіс 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.02.2023 - 17:15 Альмерія 2 - 3 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.02.2023 - 22:00 Бетіс 3 - 4 Завершено Сельта П
Показати більше
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
31%
Бетіс
31%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Бетіс
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Бетіс: Браво - Сабалі, Песселья, Луїз Феліпе, Абнер - Карвалью, Родрігес - Енріке, Хоакін, Хуанмі - Перес.
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Варан, Мартінес, Шоу – Каземіро, Фред – Антоні, Фернандеш, Рашфорд – Вегхорст.
Інфо
Стали відомі склад команд:
Свисток
Головний арбітр зустрічі: Даніель Зіберт (Німеччина).
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи, у якому Манчестер Юнйтед зіграє проти Бетіса.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Бетіс 09.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 09.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Бетіс можна подивитися 09.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Бетіс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Предыдущий матч команди Бетіс був зіграний проти Реал - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Бетіс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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