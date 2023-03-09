Спортинг - Арсенал онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.
Дата проведення матчу: 09.03.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между клубами "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 08.11.2018 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Прошедший поединок команди "Спортинг" був зіграний проти Портимоненсе - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Спортинг".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Борнмут - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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