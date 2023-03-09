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Спортинг - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 09 березня 2023, 19:45 - Эштадиу Жозе Алваладе . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Спортинг
Лиссабон
1 - 1
Оновити
37'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
22' Saliba, William 23' Олександр Зінченко 23' Coates, Sebastian
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
23%
Нічия
33%
Арсенал
43%
Цікаві факти
  • Sporting Lisbon have a winning streak of 4 matches.
  • Sporting Lisbon haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Sporting Lisbon have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Sporting Lisbon wins 1st half in 46% of their matches, Arsenal FC in 44% of their matches.
  • Sporting Lisbon wins 46% of halftimes, Arsenal FC wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Sporting Lisbon leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Sporting Lisbon scores 2.36 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Sporting Lisbon have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Sporting Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Спортинг
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2018
08.11.2018 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Спортинг
Ліга Європи УЄФА 2018
25.10.2018 - 19:55 Спортинг 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2022/2023
04.03.2023 - 20:00 Портимоненсе 0 - 1 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
27.02.2023 - 21:00 Спортинг 2 - 0 Завершено Ешторіл В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Мідтьюлланн 0 - 4 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
20.02.2023 - 21:00 Chaves 2 - 3 Завершено Спортинг В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Спортинг 1 - 1 Завершено Мідтьюлланн Н
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.02.2023 - 21:30 Арсенал 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
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Новини команд
Головні події
23'
Олександр Зінченко
Coates, Sebastian
23'
22'
Saliba, William ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
23%
Нічия
33%
Арсенал
43%
Склади команд
1
Антонiо Адан
25
Goncalo Inacio
19
Coates, Sebastian
3
St. Juste, Jeremiah
2
Reis, Matheus
13
Morita, Hidemasa
28
Goncalves, Pedro
47
Esgaio, Ricardo
17
Trincao, Francisco
20
Жозе Пауліньо
10
Edwards, Marcus
30
Turner, Matt
21
White, Ben
17
Saliba, William
15
Kiwior, Jakub
35
Олександр Зінченко
21
Vieira, Fabio
20
Жоржиньйо
34
Ґраніт Джака
17
Saka, Bukayo
26
Martinelli, Gabriel
24
Nelson, Reiss
Стартовий склад
  • 17
    Trincao, Francisco
    Форвард
  • 20
    Жозе Пауліньо
    Півзахисник
  • 10
    Edwards, Marcus
  • 2
    Reis, Matheus
  • 13
    Morita, Hidemasa
    Півзахисник
  • 28
    Goncalves, Pedro
    Півзахисник
  • 47
    Esgaio, Ricardo
    Захисник
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
  • 19
    Coates, Sebastian
    Захисник
    23
  • 3
    St. Juste, Jeremiah
    Захисник
  • 1
    Антонiо Адан
    Воротар
  • 17
    Saka, Bukayo
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 24
    Nelson, Reiss
    Форвард
  • 21
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 21
    White, Ben
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
    22
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
    23
  • 30
    Turner, Matt
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Удари повз
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
5
2
Кутові
3
5
Фоли
3
1
ЖК
1
38%
Володіння м'ячем
62%
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Спортинг" - Арсенал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
35'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Спортінг! Інасіу забив з кутового, який сам же і заробив. Гол-близнюк точного удару Саліба.
34'
Інасіу пробив здалеку, Тернеру довелося вступати у гру. Буде кутовий.
29'
Едвардс небезпечно закидав до воротарської, але ніхто з партнерів не відгукнувся на його передачу.
27'
Зінченко взявся виконувати штрафний і влучив в обличчя все тому ж Коатесу, який стояв у стінці. Добивання українця парирував Адан.
24'
Жовта картка
Зінченко та Коатес поштовхалися. Обидва отримали по жовтій, капітан Спортінга пропустить матч-відповідь.
22'
Гоооол!!!
Арсенал відкриває рахунок з кутового! Саліба без перешкод відправив м'яч у сітку, скориставшись подачею Вієйра.
20'
Продовжують обережно грати обидві команди, кожна намагається забрати контроль собі.
13'
Нельсон пробивав з меж карного, одразу два захисники кинулися блокувати удар.
10'
Пауза у грі, Паулінью отримав удар ліктем по голові.
6'
Небезпечний момент
Гонсалвеш увійшов до карного, прибрав м'яч під себе та крутив у дальній кут. Позиція була відмінна, але удар не вийшов.
5'
Нельсон розібрався на фланзі, але навісив надто високо для Мартінеллі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Тобіас Штілер.
Запасні: Ісраель (в), Сантуш, Нету, Рошінья, Іссааку, Діоманде, Танлонго, Гомес, Кабрал, Шерміті, Фернандеш, Ессугу.
Інфо
Стартовий склад Спортінгу: Адан — Інасіу, Коатес (к), Сен Жюст — Рейс, Гонсалвеш, Моріта, Есгаю — Едвардс, Паулінью, Трінкан. Головний тренер — Рубен Аморім.
Запасні: Рамсдейл (в), Хіллсон (в), Партей, Габріел, Сміт-Роу, Холдінг, Томіясу, Бандейра, Саго, Сміт, Волтерс.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Тернер — Зінченко, Ківьор, Саліба, Вайт — Джака (к), Жоржиньо, Вієйра — Мартінеллі, Нельсон, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
Арсенал виграв групу Ліги Європи з ПСВ, Буде-Глімт і Цюріхом. Спортінг посів третє місце у квартеті Ліги чемпіонів, де також були Тоттенгем, Айнтрахт і Марсель.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Спортінгом і Арсеналом.
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Останні матчі
Завершено 22:10 - Вчора Тоттенхем Тоттенхем 0 Мілан Мілан 0 Завершено 22:00 - Вчора Баварія Баварія 2 Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен 0 Завершено 21:45 - Вчора Ливингстон Ливингстон 1 Данді Юнайтед Данді Юнайтед 1 Завершено 21:45 - Вчора Гіберніан Гіберніан 1 Рейнджерс Рейнджерс 4 Завершено 21:45 - Вчора Селтік Селтік 3 Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 1

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Анонс матчу "Спортинг" - Арсенал 09.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведення матчу: 09.03.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 08.11.2018 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Спортинг" - Арсенал можна подивитися 09.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Спортинг" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Прошедший поединок команди "Спортинг" був зіграний проти Портимоненсе - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команди Арсенал був зіграний проти Борнмут - 04.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Спортинг" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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