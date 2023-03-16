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Арсенал - Спортинг онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 16 березня 2023, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
15'
Спортинг
Лиссабон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
9' Tomiyasu, Takehiro Вийшов: White, Ben
Хто переможе?
81 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
37%
Нічия
33%
Спортинг
30%
Цікаві факти
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Sporting Lisbon haven't lost in their last 7 games.
  • Sporting Lisbon have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Sporting Lisbon have lost none of their last 6 away matches.
  • The result of the first leg: Sporting Lisbon - Arsenal FC 2-2.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Sporting Lisbon have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 43% of their matches, Sporting Lisbon in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 43% of halftimes, Sporting Lisbon wins 46%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Sporting Lisbon leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Arsenal FC has better performance than Sporting Lisbon.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 3 games against Sporting Lisbon (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Arsenal FC won 1, Sporting Lisbon won 0, 2 draws.
  • Arsenal FC scores 1 goals in a match against Sporting Lisbon and Sporting Lisbon scores 0.67 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Sporting Lisbon is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Sporting Lisbon is 0.67.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Arsenal FC scores 2.43 goals when playing at home and Sporting Lisbon scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
1
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Спортинг
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2018
08.11.2018 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Спортинг
Ліга Європи УЄФА 2018
25.10.2018 - 19:55 Спортинг 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2022/2023
12.03.2023 - 22:30 Спортинг 3 - 0 Завершено Боавішта В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
04.03.2023 - 20:00 Портимоненсе 0 - 1 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
27.02.2023 - 21:00 Спортинг 2 - 0 Завершено Ешторіл В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Мідтьюлланн 0 - 4 Завершено Спортинг В
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Новини команд
Головні події
Tomiyasu, Takehiro
Вийшов: White, Ben
9'
Хто переможе?
81 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
37%
Нічия
33%
Спортинг
30%
Склади команд
23
Ramsdale, Aaron
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
17
Saliba, William
18
Tomiyasu, Takehiro
21
Vieira, Fabio
34
Ґраніт Джака
20
Жоржиньйо
24
Nelson, Reiss
18
Jesus, Gabriel
26
Martinelli, Gabriel
1
Антонiо Адан
3
St. Juste, Jeremiah
26
Diomande, Ousmane
25
Goncalo Inacio
47
Esgaio, Ricardo
28
Goncalves, Pedro
25
Ugarte, Manuel
2
Reis, Matheus
10
Edwards, Marcus
20
Жозе Пауліньо
17
Trincao, Francisco
Стартовий склад
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 26
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 21
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 24
    Nelson, Reiss
    Форвард
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 17
    Saliba, William
    Захисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
    9
  • 23
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 10
    Edwards, Marcus
  • 20
    Жозе Пауліньо
    Півзахисник
  • 17
    Trincao, Francisco
    Форвард
  • 47
    Esgaio, Ricardo
    Захисник
  • 28
    Goncalves, Pedro
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 2
    Reis, Matheus
  • 3
    St. Juste, Jeremiah
    Захисник
  • 26
    Diomande, Ousmane
    Захисник
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
  • 1
    Антонiо Адан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
46%
Володіння м'ячем
54%
Штрафні
1
1
Фоли
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Спортинг"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
13'
9'
Заміна
Вимушена заміна відбулася. Вайт вийшов на поле замість Томіясу.
8'
Томіясу присів на газон, схоже потягнув м'яз. Вайт готується вийти на поле.
6'
Розіграли стандарт португальці, Едвардс загубив м'яч після того, як увійшов до карного.
5'
Перші кілька хвилин були за Арсеналом, зараз Спортінг забрав ініціативу собі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Антоніо Матеу Лаос (Іспанія).
Запасні: Тернер (в), Хіллсон (в), Тірні, Вайт, Партей, Сака, Едегор, Сміт-Роу, Ківьор, Холдінг, Троссард.
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рамсдейл — Зінченко, Габріел, Саліба, Томіясу — Джака (к), Жоржиньо, Вієйра — Мартінеллі, Жезус, Нельсон. Головний тренер — Мікель Артета.
Запасні: Ісраель (в), Александропулос, Сантуш, Нету, Рошінья, Іссааку, Танлонго, Артур, Кабрал, Шерміті, Фернандеш, Ессугу.
Інфо
Стартовий склад Спортінга (3-4-3): Адан (к) — Інасіу, Діоманде, Сен Жюст — Рейс, Угарте, Гонсалвеш, Есгаю — Трінкан, Паулінью, Едвардс. Головний тренер — Рубен Аморім.
Нагадаємо, що перший поєдинок завершився з рахунком 2:2. За «левів» забили Інасіу та Паулінью, за «канонірів» — Саліба та Моріта у свої ворота.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Арсеналом і Спортінгом.
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Анонс матчу Арсенал - "Спортинг" 16.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Спортинг" (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 16.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Спортинг" (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Спортинг" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Спортинг" можна подивитися 16.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Спортинг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Прошедший поединок команди "Спортинг" був зіграний проти Боавішта - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Спортинг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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