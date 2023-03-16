Арсенал - Спортинг онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Спортинг" 16.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Спортинг" (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 16.03.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Арсенал (Лондон) та командою "Спортинг" (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Спортинг" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)

Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906

Країна: Португалия

Тренер: Жорже Жезуш



Прошедший поединок команди "Спортинг" був зіграний проти Боавішта - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

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