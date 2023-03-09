Бетіс - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Бетіс (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Бенито Вильямарин.
Дата проведення матчу: 16.03.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между клубами Бетіс (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Бетіс у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Вільярреал - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023 та закінчився нічиєю.
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