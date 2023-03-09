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Бетіс - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 16 березня 2023, 19:45 - Бенито Вильямарин . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Срдян Йованович
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
0 - 0
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перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
26' Vinicius, Abner Вийшов: Miranda, Juan 29' Pellistri, Facundo
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
35%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
36%
Цікаві факти
  • The result of the first leg: Manchester United - Real Betis Seville 4-1.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 27% of their matches, Manchester United in 39% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 27% of halftimes, Manchester United wins 39%.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Betis Seville scores 1.61 goals when playing at home and Manchester United scores 1.37 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Real Betis Seville.
Особисті зустрічі
Бетіс
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Бетіс
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 19:30 Вільярреал 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Ельче 2 - 3 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.02.2023 - 17:15 Бетіс 2 - 1 Завершено Вальядолід В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Головні події
29'
Pellistri, Facundo
Vinicius, Abner
Вийшов: Miranda, Juan
26'
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
35%
Нічия
29%
Манчестер Юнайтед
36%
Склади команд
13
Руї Сілва
20
Vinicius, Abner
3
Gonzalez, Edgar
16
Pezzella, German
23
Юссуф Сабалі
14
Carvalho, William
18
Rodriguez, Guido
7
Хуанмi
17
Joaquin
24
Ruibal, Aitor
21
Perez, Ayoze
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
6
Харрі Магуайр
25
Martinez, Lisandro
16
Malacia, Tyrell
18
Карлос Каземiро
17
Fred
28
Pellistri, Facundo
8
Fernandes, Bruno
11
Rashford, Marcus
27
Weghorst, Wout
Стартовий склад
  • 21
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 7
    Хуанмi
    Форвард
  • 17
    Joaquin
  • 24
    Ruibal, Aitor
    Форвард
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 18
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 20
    Vinicius, Abner
    Захисник
    26
  • 3
    Gonzalez, Edgar
    Захисник
  • 16
    Pezzella, German
    Захисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 13
    Руї Сілва
    Воротар
  • 27
    Weghorst, Wout
    Форвард
  • 28
    Pellistri, Facundo
    Форвард
    29
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 11
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 17
    Fred
    Форвард
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мануэль Пеллегрини
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
37%
Володіння м'ячем
63%
10
Штрафні
7
Офсайди
4
2
Удари в отвір
3
Удари повз
2
3
Блоковано ударів
1
2
Кутові
2
Сейви
2
7
Фоли
6
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Бетіс - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
42'
Сабалі пролетів правим флангом, скинув у центр партнеру під удар, але той пробив у суперника.
38'
Пельїстрі втратив м'яч у чужому штрафному. Багато бере на себе уругваєць.
35'
Рашфорд не поділив з Сабалі м'яч на лівому фланзі після офсайду. Підняли градус гри, але арбітр їх розборонив.
31'
Небезпечний момент
Де Хеа рятує гостей! Хуанмі вийшов сам на сам з голкіпером, але іспанський воротар виграв дуель у свого співвітчизника.
29'
Жовта картка
Жовта для Пельїстрі.
26'
Заміна
Вимушена заміна у господарів. Абнера замінив Міранда.
24'
Пельїстрі намагався зіграти в стіночку з Рашфордом біля чужого штрафного, але втратив м'яч.
20'
Фернандеш з метрів 25-ти приклався до м'яча - круглий полетів вище воріт.
17'
Рашфорд намагався один в один обіграти Сабалі у штрафному майданчику, але впав і втратив м'яч.
14'
А Бетіс все ще атакує. Цього разу виніс м'яча гостями зі своєї штрафної завершився кутовим. Хоакін від кутового прапорця навісив у руки де Хеа.
11'
Небезпечний момент
41-річний Хоакін знайшов момент для удару і пробив з-за меж штрафного. М'яч після невеликого рикошету влучив у праву стійку!
10'
Фернандеш навісив зі стандарту, однак до удару не дійшло.
8'
Небезпечний момент
Від Магвайра сьоогодні втечуть ще не раз. Після передачі Переса вінгер Хуанмі побіг на побачення з голкіпером, але не влучив у ворота з меж штрафного.
8'
Кутовий
Після подачі Фернандеша з кутового у Каземіро вийшло пробити, але м'яч полеітв повз ворота. Вегхорст намагався переправити круглого у ворота, але не дістався до нього.
5'
Трішки засильно Рашфорд віддав на хід Пельїстрі. Міг 21-річний уругваєць вибігати на побачення з голкіпером.
4'
Айосе Перес отримав м'яч попереду у штрафному майданчику і відразу ж вирішив пробити. Магвайр удар заблокував.
Свисток
Матч розпочався!
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Магвайр, Мартінес, Маласія - Каземіро, Фред - Пельїстрі, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Бетіс: Сілва - Сабалі, Песселья, Гонсалес, Абнер - Родрігес, Карвалью - Руїбал, Хоакін, Хуанмі - Перес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Свисток
Головний арбітр: Срджан Йованович (Сербія).
Інфо
У першому поєдинку "манкуніанці" на "Олд Траффорд" перемогли з рахунком 4:1.
Вітаємо усіх читачів! UA-Футбол проед для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, у якому Бетіс зіграє проти Манчестер Юнайтед.
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Завершено 22:00 - Вчора Сандерленд Сандерленд 1 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 2 Завершено 22:00 - Вчора Наполі Наполі 3 Айнтрахт Айнтрахт 0 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 1 Ліверпуль Ліверпуль 0 Завершено 21:45 - Вчора Лутон Лутон 1 Брістоль Сіті Брістоль Сіті 0 Завершено 21:45 - Вчора Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 1 Норвіч Сіті Норвіч Сіті 1

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Анонс матчу Бетіс - "Манчестер Юнайтед" 16.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою Бетіс (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 16.03.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Бетіс (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Бетіс залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Бетіс у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось с такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мануэль Пеллегрини и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бетіс - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 16.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бетіс - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команди Бетіс був зіграний проти Вільярреал - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Бетіс - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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