Феєноорд - Шахтар онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Феєноорд (Роттердам) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Де Куип.
Дата проведення матчу: 16.03.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между командами Феєноорд (Роттердам) та командою Шахтар (Донецк):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Феєноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст
Предыдущий поединок команди Феєноорд був зіграний проти Волендам - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Феєноорд .
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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