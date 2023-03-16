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Феєноорд - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 16 березня 2023, 19:45 - Де Куип . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Феєноорд
Роттердам
3 - 0
Оновити
перерыв
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
9' Gimenez, Santiago 20' Bondarenko, Artem 24' Kokcu, Orkun 38' Kokcu, Orkun
Хто переможе?
88 Користувачів зробило свій вибір
Феєноорд
22%
Нічия
28%
Шахтар
50%
Цікаві факти
  • Feyenoord Rotterdam haven't lost in their last 22 games.
  • Feyenoord Rotterdam have won 4 home matches in a row.
  • Feyenoord Rotterdam haven't lost in any of their last 20 home matches.
  • The result of the first leg: FC Shakhtar Donetsk - Feyenoord Rotterdam 1-1.
  • Feyenoord Rotterdam have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Feyenoord Rotterdam wins 1st half in 37% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 30% of their matches.
  • Feyenoord Rotterdam wins 37% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 30%.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Feyenoord Rotterdam scores 2.25 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • In UEFA Europa League, Feyenoord Rotterdam has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 3 games against Feyenoord Rotterdam (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Feyenoord Rotterdam won 0, FC Shakhtar Donetsk won 2, 1 draws.
  • Feyenoord Rotterdam scores 1 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals against Feyenoord Rotterdam (on average).
  • Average number of goals in meetings between Feyenoord Rotterdam and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Feyenoord Rotterdam and FC Shakhtar Donetsk is 1.67.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches away from home.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Феєноорд
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Шахтар
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Феєноорд
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
01.11.2017 - 21:45 Шахтар 3 - 1 Завершено Феєноорд
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
17.10.2017 - 21:45 Феєноорд 1 - 2 Завершено Шахтар
Останні матчі - Феєноорд
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
12.03.2023 - 21:00 Феєноорд 2 - 1 Завершено Волендам В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
04.03.2023 - 21:00 Гронінген 1 - 0 Завершено Феєноорд П
Кубок Нідерландів 2022/2023
01.03.2023 - 21:00 Херенвеен 0 - 1 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
26.02.2023 - 13:15 Фортуна 2 - 4 Завершено Феєноорд В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Ренн 2 - 2 Завершено Шахтар Н
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Головні події
ГООЛ! Kokcu, Orkun
38'
ГООЛ! Kokcu, Orkun
24'
20'
Bondarenko, Artem
ГООЛ! Gimenez, Santiago
9'
Хто переможе?
88 Користувачів зробило свій вибір
Феєноорд
22%
Нічия
28%
Шахтар
50%
Склади команд
22
Тімон Велленройтер
15
Lopez, Marcos
33
Hancko, David
23
Trauner, Gernot
4
Geertruida, Lutsharel
10
Kokcu, Orkun
19
Szymanski, Sebastian
20
Wieffer, Mats
26
Idrissi, Oussama
29
Gimenez, Santiago
7
Jahanbakhsh, Alireza
81
Trubin, Anatolii
26
Konoplya, Yukhym
77
Bondar, Valerii
22
Микола Матвієнко
15
Богдан Михайличенко
6
Тарас Степаненко
20
Олександр Зубков
21
Bondarenko, Artem
10
Sudakov, Georgiy
18
Kryskiv, Dmytro
2
Traore, Lassina Franck
Стартовий склад
  • 26
    Idrissi, Oussama
    Форвард
  • 29
    Gimenez, Santiago
    Форвард
    9
  • 7
    Jahanbakhsh, Alireza
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
    24
  • 19
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 20
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
  • 15
    Lopez, Marcos
    Захисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 23
    Trauner, Gernot
  • 4
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 22
    Тімон Велленройтер
    Воротар
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
    20
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
2
Штрафні
8
8
Фоли
1
6
Удари в отвір
4
Удари повз
1
ЖК
1
34%
Володіння м'ячем
66%
Блоковано ударів
2
1
Кутові
1
Сейви
3
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Феєноорд - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
44'
Небезпечний момент
Запустив у два дотики дальній постріл із лівого флангу Джаханбахш над дальньою дев'яткою.
42'
Офсайд
Офсайд у Траоре під час передачі за спини захисників від Судакова з центрального кола.
41'
Небезпечний момент
Джаханбахш із помилки Бондаря на правому фланзі оборони пробив до рук Трубіна.
40'
Небезпечний момент
Шиманські зіграв до центрального входу до штрафного на Хіменеса, а той у два дотики пробив над воротами.
38'
Гоооол!!!
Гол. Удар трохи лівіше від центру з пенальті від Кекчю низом.
37'
Небезпечний момент
Пенальті! Конопля в підкаті рукою зіграв проти подачі Лопеса з лівого флангу штрафного.
34'
Феєнорд майже зупинився наразі, але все одно стримує суперників.
32'
Небезпечний момент
Конопля кілька разів стріляв із правого флангу до штрафного, але партнери так і не пробили належним чином.
30'
Небезпечний момент
Поперечина! Шаленої силу пострілу з лівого флангу від Судакова врізався у верхній каркас біля дальньої дев'ятки!
29'
Траоре нарешті зім'яв суперника корпусом на лівому фланзі штрафного, після чого Криськів заробив кутовий.
27'
Зубков не втримав м'яч у ногах, після отримання передачі до правого флангу штрафного.
26'
На правому фланзі захисту Траунер сфолив проти Криськіва.
24'
Гоооол!!!
Гол. Чергова помилка Криськіва на лівому фланзі захисту завершилась пасом Шиманські на Кекчю, який із далеку пробив у дальній кут низом.
23'
Небезпечний момент
Трубін під собою відбив біля ближньої стійки потужний удар Ідріссі на завершення дриблінгу повз Коноплю.
22'
Небезпечний момент
Віффер під час контратаки отримав передачу до лівого флангу штрафного, де залишив м'яч Лопесу, а той прострілив у дальній, але Трубін відбив ногами.
20'
Жовта картка
Кекчю отримав підкат у ноги від Бондаренка біля технічної зони.
18'
Ноги Бондаренка на лівому фланзі атаки заплів фолом Ідріссі.
16'
Господарі сіли в глибокий захист, тоді як Шахтар комбінує на чужій половині.
14'
Шиманські з центральної зони перед штрафним пробив кудись повз праву стійку.
13'
Дальній постріл від Джаханбахша з правого флангу пройшов повз дальню стійку.
12'
Із власного штрафного Трубін віддав переведення до правого флангу в аут.
11'
Навіс від Михайліченка з лівого флангу на дальній бік штрафного пішов у спину Траоре.
11'
Шахтар намагається не форсувати події.
9'
Гоооол!!!
Гол. Безглузда втрата м'яча Криськівим на лівому фланзі захисту завершилась передачею Джаханбахша до штрафного на Хіменеса, який обіграв двох суперників, і пробив у правий кут.
7'
Обережні спроби Шахтаря нав'язати пресинг за центральною лінією.
6'
Зубков із правого флангу вирізав подачу на Траоре до штрафного, але той не дотягнувся.
5'
На божевільних нервах грає Шахтар у пас на власній половині.
4'
Із центральної зони перед штрафним Хіменес пробив повз праву стійку, після помилки Степаненка.
3'
Господарі тримають м'яч на власній половині поля.
2'
Феєнорд увімкнув пресинг біля штрафного Шахтаря.
1'
Завантажили м'яч до ауту гості на правому фланзі атакою невдалою передачею на Зубкова.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі команди зіграли внічию з рахунком 1:1.
Запасні: Шевченко, Пятов, Сікан, Джурасек, Келсі, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фарина, Назарина, Петряк, Ракицький.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.
Запасні: Марсіано, Троост, Педерсен, Расмуссен, Данило, Ділросун, Пайшан, Таабуні, Касанвірджо, Бульяуде, Міламбо.
Феєнорд: Велленройтер — Гертрейда, Траунер, Ганцко, Лопес — Віффер, Шиманські, Кекчю — Джаханбахш, Хіменес, Ідріссі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Де Кейп (Роттердам, Нідерланди) зіграють ротердамський Феєнорд та донецький Шахтар.
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Коментарі(1)
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BleiK61 (Київ)
16.03.2023 о 20:17
Тупо пасажири, не повинні вони там бути. В центрі 2 передачі і втрата, весь центр (не)грає стоячи. Основний плеймейкер Трубін.
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Анонс матчу Феєноорд - Шахтар 16.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Феєноорд (Роттердам) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Де Куип.

Дата проведення матчу: 16.03.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Феєноорд (Роттердам) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Феєноорд - Шахтар можна подивитися 16.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Феєноорд - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Феєноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Предыдущий поединок команди Феєноорд був зіграний проти Волендам - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Кривбас - 12.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Феєноорд - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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