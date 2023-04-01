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Металіст - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 квітня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
0 - 0
Матч завершено
Колос
Ковалевка
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Хід матчу
25' Олександр Чорноморець 33' Korkishko, Dmytro Yuriyovych Вийшов: Naumets, Vladyslav
62' Андрій Богданов Вийшов: Myakushko, Sergiy 63' Денис Безбородько Вийшов: Володимир Лисенко 71' Сергій Панасенко Вийшов: Bagachanskyi, Maksym 83' Богдан Бойчук Вийшов: Ryazantsev, Eugeniy 83' Ігор Чайковський Вийшов: Michels Valencio, Samuel 85' Олег Ільїн Вийшов: Veleten, Vladyslav 90' Veleten, Vladyslav
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
34%
Нічия
34%
Колос
31%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 6% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 40% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 15 games.
  • FC Metalist Kharkiv have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist Kharkiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv's home record this season: 1-3-4.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 6 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 5 times for Kolos Kovalivka.
  • Maksym Pryadun has assisted the most goals for FC Metalist Kharkiv with 3. Andrii Bogdanov is Kolos Kovalivka's biggest assister (2).
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 17% of their matches, Kolos Kovalivka in 15% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 17% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 15%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.58 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.6 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст
Кубок України 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металіст 1 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.02.2023 - 11:30 Металіст 3 - 1 Завершено Дордой В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Актобе Н
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Головні події
90'
Veleten, Vladyslav
85'
Олег Ільїн
Вийшов: Veleten, Vladyslav
Богдан Бойчук
Вийшов: Ryazantsev, Eugeniy
83'
Ігор Чайковський
Вийшов: Michels Valencio, Samuel
83'
Сергій Панасенко
Вийшов: Bagachanskyi, Maksym
71'
63'
Денис Безбородько
Вийшов: Володимир Лисенко
62'
Андрій Богданов
Вийшов: Myakushko, Sergiy
Korkishko, Dmytro Yuriyovych
Вийшов: Naumets, Vladyslav
33'
25'
Олександр Чорноморець
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
34%
Нічия
34%
Колос
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
    83
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
    71
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 7
    Korkishko, Dmytro Yuriyovych
    Форвард
    33
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
    83
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
    25
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
    62
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
    85
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
    63
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
4
Кутові
8
ЖК
1
2
Штрафні
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу Металіст - Колос
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
Цікаво, що Металіст у першому таймі виглядав краще за Колос, мав пару-трійку непоганих моментів, які не реалізував. Одразу після перерви харків'яни пробивали пенальті, який також не реалізували. Після такої невдачі господарі чи то впали духом, чи то просто видихнулися – Колос відсунув гру від своїх воріт, а наприкінці матчу і зовсім виглядав активніше. Втім, також без дивідендів – 0:0 у нас.
90+5'
Свисток
Та й усе, фінальний свисток. 0:0 у матчі Металіст - Колос!
90+4'
Штрафний для Металіста. Останній шанс у матчі. Але Наумець максимально невдало навісив – у нікуди
90+3'
Жовта картка
А ось Велетень жовту заробив – зірвав потенційно небезпечну контру. Ну також активність
90+1'
Великан активний після виходу на заміну. Ось фол на собі заробив
90'
Інфо
4 хвилини докинув Дердо до другого тайму
89'
В останні хвилини Колос навіть активніше виглядає. А чому б і ні? Чи не спробувати вирвати перемогу?
87'
Ах, Лисенко непогано вирізав на Кравченка. Той на швидкості проскочив одного захисника, але другого пройти таки не зумів
85'
Офсайд
Ох як Веолетень небезпечно випав на діагональний пас... Але ні, офсайд все-таки. А ситуація була цікава
84'
Заміна
Велетень замість Ільїна вийшов у Колоса
83'
Заміна
Рязанцев та Самуель вийшли у харків'ян замість Бойчука та Чайковського
82'
І знову Волинець забирає м'яч на другому поверсі після навісу з флангу від Металіста
80'
Дердо вступив у гру під час атаки Колоса. Застряг м'яч у ногах у судді випадково. Зупинена гра звичайно ж
79'
Черговий навіс із флангу від харків'ян, але тут Волинець на виході кулаками спокійно закриває питання
76'
Якось скотився зараз Металіст на подачі з флангів. Сумнівно така тактика виглядає. Там і захисники на голову вищі, і подачі часто йдуть у нікуди.
72'
Огненович зараз не дуже задоволений тим, що відбувається на полі. При цьому, Металіст сьогодні виглядав краще за Колос
70'
Заміна
Заміна у Металіста. Багачанський замість Панасенка
68'
А ось Смирний потужно так приклався метрів із 20-ти. Мимо, та й Смирний, здається, контролював ситуацію
65'
Зажурилася у нас гра після активного початку тайму. Більше у центрі поля зараз пораються команди
62'
Заміна
Богданов та Безбородько пішли, М'якушко та Лисенко вийшли. Подвійна заміна у Колоса
60'
Колос у другому таймі поки що не має підходів. Ось Ільїн наче й простягнув по флангу, а увійти у штрафну харків'ян не зумів - не пройшов захисника
57'
А ось штрафний для Харкова. Метрів 18-19 до воріт. Демченко сильно пробив, але у стінку
56'
Заспокоїлася у ці хвилини гра. Може втомилися команди
52'
Чергова атака харків'ян - Наумець класно прокинув захисника, пробив, але Мілько встигає заблокувати постріл
51'
Порох проїхався шипами по стегну Оріховського. Фол є, жовтої немає чомусь
48'
Незабитий пенальті
І Прядун б'є на силу пенальті, Волинець тягне! Не змінюється рахунок, 0:0!
47'
Небезпечний момент
Кравченко підштовхнув у спину Демченка, і це пенальті для Металіста!
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Загалом досить активний перший тайм команди видали. І навіть із деякою перевагою Металіста. У харків'ян було кілька непоганих моментів, тоді як Колос більше відповідав далекими, але також часом небезпечними ударами. Пара спірних суддівських рішень було не на користь Металіста, як здалося. Але загалом поки що 0:0.
45+2'
Свисток
Все, свисток на перерву! 0:0 у нас!
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Смирний настав на ногу Романюку. У штрафній. Було схоже на пенальті, але Дердо не свистить
42'
Небезпечний момент
Ой ой! Як класно Кравченко викрутив на Безбородька, той у боротьбі із захисниками таки пробив, але трохи мимо ближнього кута! Хоча було небезпечно!
39'
Затяжна атака Металіста з ударом Панасенка метрів із 30-ти. Ні, вище. Без нервів для кіпера Колоса
36'
Небезпечний момент
Ух, Богданов метрів із 30-ти дуже потужно зарядив! Єрмолов не ризикує накривати удар, кулаками виносить! Непоганий момент!
34'
Контратака Колоса. Пройшов пас Оріховського на Смирного, той пробив... Ну ні, це не удар... Несильно й неточно
33'
Заміна
Навумець виходить замість Коркішка
32'
Невелика пауза у грі. Коринець на газоні. Це може бути проблема. Іде у підтрибунку лідер харків'ян, готується заміна!
28'
Панасенко й Коркішко сьогодні в ударі. Удвох розганяють фактично всі атаки харків'ян
27'
А ось ковалівці б'ють із будь-якої ударної позиції. Не розтягують атаки, не шукають кращого продовження
25'
Жовта картка
Ще й жовту Чорноморець отримав
24'
Демченко отримав по ногах від Чорноморця. Не спеціально так зіграв гравець Колоса, але штрафного удару це не скасовує
22'
Харків'яни непогано виглядають. Ні в чому не поступаються Колосу, а може навіть і виглядають краще за суперника
20'
М'яч влучив у руку Панасенка після рикошету, але Дердо пенальті не дає, хоч гравці Металіста і активно протестують
16'
І майже ідентичний штрафний для Колоса, і Богданов дуже непогано закручував у дев'ятку, але трохи мимо!
14'
Небезпечний штрафний для харків'ян - метрів 25 до воріт, але Демченко пробив не найкраще - застряг м'яч у ногах обороняючихся
12'
Небезпечний момент
Що робить кіпер харків'ян? Вибивав, влучив у Мізюка, м'яч полетів у бік воріт, але трохи мимо! Це був би справді першоквітневий гол!
10'
Непогано команди розпочали тайм. Активно. І спроби ударів є, і воротарі вже грають
8'
Небезпечний момент
А ось відповідь Колоса – Богданов метрів із 20-ти цілив у нижній кут, але Єрмолов тягне! Гарний теж момент!
6'
Коркішко зрізав кут, увійшов у штрафну, але уткнувся у захисників. Скинув на Панасенка, атака застопорилася, але зрештою вичавили кутовий харків'яни
4'
Небезпечний момент
Ох ох! А ось і момент! У Металіста! Після обрізки гостей Панасенко не поскупився, скинув на Коркішка, який дав на силу вище! Але ж небезпечно було!
2'
Богданов стрільнув метрів із 30-ти. Прямо до рук кіперу Металіста. Така собі пристрілка
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Харків'яни перебувають у глибокій кризі – на даний момент 15-те місце у таблиці. Колос розташувався перед цим матчем на 6-й позиції
Інфо
Колос: Євгеній Волинець — Олександр Чорноморець, Роман Гончаренко, Сергій Чоботенко, Микита Кравченко, Вадим Мілько, Андрій Богданов, Євгеній Смирний, Павло Оріховський, Олег Ільїн, Денис Безбородько Запасні: Володимир Маханьков, Кірілл Фесюн, Євгеній Новак, Миколай Золотов, Олексій Зозуля, Олег Криворучко, Сергій Мякушко, Владислав Велетень, Володимир Лисенко, Кірілл Попов
Інфо
Металіст: Даніїл Єрмолов — Юрій Романюк, Олександр Мизюк, Богдан Порох, Єгор Картушов — Ігор Чайковський, Сергій Панасенко, Єгор Демченко, Богдан Бойко, Дмитро Коркішко — Максим Прядун Запасні: Орест Костик, Олександр Ніколишин, Сумуель, Максим Багачанський, Євген Рязанцев, Владислав Наумець, Паті, Дмитро Шамич, Роберто Коррал, Алекс Чідомере
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00. Головний суддя поєдинку – Олександр Дердо!
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 19-го туру УПЛ, в якому Металіст прийме Колос.
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Останні матчі
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Анонс матчу Металіст - Колос 01.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст та Колос у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Колос можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Колос - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Металіст - 01.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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