Металіст - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст - Колос 01.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст (Харьков) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 01.04.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст та Колос у попередньому футбольному матчі 01.04.2023 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металіст (Харьков): 2020

Країна: Украина



Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Колос - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Металіст - 01.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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