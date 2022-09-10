Верес - Кривбас онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 14:04
Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Верес у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Карпати - 25.03.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024 та закінчився перемогою команди Карпати.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Львів - 18.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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