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Верес - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 квітня 2023, 14:04 - Авангард . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
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53'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
25' Максим Задерака 41' Dakhnovskyi, Vitaliy 43' Kucherov, Valery Вийшов: Олександр Лебеденко
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Верес
29%
Нічия
37%
Кривбас
34%
Цікаві факти
  • Did you know that Veres Rivne scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Veres Rivne haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-2-6.
  • Dmytro Klyots is Veres Rivne's top scorer with 4 goals. Roman Debelko has scored 4 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Veres Rivne wins 1st half in 27% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 17% of their matches.
  • Veres Rivne wins 27% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 17%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than Veres Rivne.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Veres Rivne scores 1 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.18 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Верес
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024
25.03.2023 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 16:15 Верес 2 - 3 Завершено Валмієра П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Кривбас 1 - 2 Завершено Петрокуб П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
09.02.2023 - 16:30 Кривбас 2 - 1 Завершено Нефтчі В
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Головні події
Kucherov, Valery
Вийшов: Олександр Лебеденко
43'
Dakhnovskyi, Vitaliy
41'
25'
Максим Задерака
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Верес
29%
Нічия
37%
Кривбас
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
    43
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
    41
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 2
    В'ячеслав Рябов
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 6
    Prykhodko, Klim
    Захисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
    25
  • 18
    Ustymenko, Denys
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вирт, Юрий
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
4
Удари повз
4
9
Штрафні
5
1
Офсайди
3
4
Фоли
6
4
Кутові
2
1
ЖК
1
3
Удари в отвір
Сейви
3
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Верес - Кривбас
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
50'
Офсайд
Устименко зіграв не уважно і опинився поза грою. Перспективна атака завершилася нічим.
48'
Господарі продовжують грати активно в атаці. Стас Шарай пробивав з-за меж штрафної, але повз ворота.
46'
У перерві тренери замін не робили.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже хороший перший тайм у виконанні господарів. Футболісти "Вереса" активно пресингували у центрі поля і це створювало суттєві проблеми супернику. Підопічні Вернидуба грали дуже пасивно, м'яч у заключну третину поля рідко доставлявся.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
45+2'
Микитишин пробивав з-за меж штрафної, але повз ворота.
Інфо
Арбітр компенсував три хвилини.
43'
Заміна
Вимушена заміна. Замість травмованого Кучерова виходить Лебеденко. Серйозна втрата для господарів.
41'
Жовта картка
Попередження за відмашку отримав Дахновський. Для нього це шоста жовта картка в сезоні.
40'
Кучеров отримав пошкодження. Пауза у нашій грі.
39'
Станіслав Шарай пробивав з-за меж штрафної, але в руки голкіпера. Знову пресинг "Вереса" спрацював.
37'
Микитишин подавав з правого флангу, але Задерака до м'яча не дотягнувся.
35'
Небезпечний момент
Кльоц зі штрафного пробивав потужно, але м'яч з рикошетом пролетів повз ворота. Дуже перспективний стандарт.
32'
Дуже солідно грають футболісти "Вереса". Гості не можуть вийти із захисту в атаку.
30'
Небезпечний момент
Станіслав Шарай з-за меж штрафної пробивав у ближній кут, але Кліщук парирував його удар.
27'
Кльоц зі штрафного подав, а Даховський пробив головою повз дальню стійку.
25'
Жовта картка
Задерака у підкаті грубо зіграв проти Пасіча і отримав попередження.
23'
Гайдучик не зміг віддати точну передачу на Шарая. Перспективна атака завершилася нічим.
20'
Небезпечний момент
А ось і відповідь гостей. Після прострілу Банади з декілької метрів не зміг переправити м'яч у ворота Хомченовський.
18'
У підопічних Вернидуба суттєві проблеми з конструктивом у заключній третині поля. Все таки відсутність Капіча не могла не позначитися на солідності "Кривбаса" у центрі поля. 
15'
Вовченко наважився на удар з-за меж штрафної, але набагато вище воріт. Господарі дуже добре розпочали цю гру.
13'
Небезпечний момент
Після прострілу Кучерова пробивав Владислав Шарай, але прямо в руки голкіперу.
10'
Банада тримається за ногу після зіткнення з Кльоцом. Сподіваємося, що все обійдеться.
8'
Поки що гості грають пасивно. М'яч до заключної третини поля доходить рідко.
5'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Після подачі з флангу по власним воротам пробивав Безкоровайний, але м'яч полетів повз ворота.
4'
Багато боротьби у центрі поля, але поки що без ударів по воротам. Гості не намагаються високо пресингувати.
2'
Активно розпочали гру господарі, але передачам з флангів не вистачило точності.
Інфо
"Кривбас" (запасні): Хома, Опанасенко, Понєдєльнік, Стецьков, Семотюк, Луньов, Карпусь, Кораблін
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Кривбас" (стартовий склад): Кліщук - Якімець, Безкоровайний, Дібанго, Рябов, Банада, Приходько, Хомченовський, Микитишин, Задерака, Устименко
Інфо
"Верес" (запасні): Ющишин, Хондак, Квасний, Шух, Блізніченко, Поворознюк, Лебеденко, Шестаков, Коркодим, Савчук, Протасевич, Вадовський
Інфо
"Верес" (стартовий склад): Когут - Пасіч, Курко, Вовченко, Гагун, Кльоц, Кучеров, Дахновський, С.Шарай, В.Шарай, Гайдучик
Кривбас навесні цілком впевнено почувається - на даний момент 7-е місце в таблиці і 22 очки
Верес перед звітним туром знаходиться на 12 місці (18 очок). Команда зараз у явній кризі, і в ЗМІ навіть ходять чутки про можливу відставку головного тренера Юрія Вірта.
Інфо
Матч розпочнеться о 14:00, головний суддя поєдинку – Дмитро Бондаренко. На матчі буде ВАР, за яким спостерігатиме Микола Балакін!
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 19-го туру УПЛ, в якому Верес прийме Кривбас!
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Анонс матчу Верес - Кривбас 01.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 14:04

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Верес (Ровно) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Верес у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вирт, Юрий и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Кривбас можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Карпати - 25.03.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Львів - 18.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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