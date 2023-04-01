Чорноморець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 19.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Рух - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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