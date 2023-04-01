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Чорноморець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 квітня 2023, 15:00 - Черноморец . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
2 - 2
Оновити
89'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
1' Kryskiv, Dmytro 8' Putrya, Ilya 19' Gocholeishvili, Giorgi 41' Salyuk, Volodymyr 43' Bondar, Valerii 45' Hadida, Guy
55' Єгор Назарина 58' Putrya, Ilya 70' Орест Кузик Вийшов: Артур Авагімян 72' Traore, Lassina Franck Вийшов: Sikan, Danylo 72' Gocholeishvili, Giorgi Вийшов: Дмитро Топалов
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
39%
Нічия
20%
Шахтар
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 0-3. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 0 times, there have been 4 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 14 times. The goal difference is 37-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 35 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 4 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 29 times. The goal difference is 79-12 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 31% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 6 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 5 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 1-3-5.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 6-0-1.
  • Daniil Alefirenko is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 3 goals. Danylo Sikan has scored 8 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Sergiy Politylo has assisted the most goals for FC Chernomorets Odessa with 2. Georgiy Sudakov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (5).
  • Volodymyr Salyuk has more yellow cards (5) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Lassina Franck Traore has collected 4 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 30% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 31% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 30% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 0.6.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.5 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.08 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
22
Ігор
18
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець
Кубок України 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2018/2019
23.09.2018 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 14:30 Чорноморець 4 - 2 Завершено Нива В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
05.02.2023 - 15:00 Чорноморець 4 - 2 Завершено Турон В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Феєноорд 7 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар В
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Головні події
72'
Traore, Lassina Franck
Вийшов: Sikan, Danylo
72'
Gocholeishvili, Giorgi
Вийшов: Дмитро Топалов
Орест Кузик
Вийшов: Артур Авагімян
70'
Putrya, Ilya
58'
55'
Єгор Назарина
Hadida, Guy
45'
43'
Bondar, Valerii
ГООЛ! Salyuk, Volodymyr
41'
19'
Gocholeishvili, Giorgi ГООЛ!
ГООЛ! Putrya, Ilya
8'
1'
Kryskiv, Dmytro ГООЛ!
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
39%
Нічия
20%
Шахтар
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
    58 8
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
    41
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 10
    Hadida, Guy
    Півзахисник
    45
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
    70
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 77
    Bondar, Valerii
    43
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 18
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
    19
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
    1
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
    55
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 81
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Йовичевич, Игор
Статистика матчу
3
Удари в отвір
6
Блоковано ударів
8
5
Кутові
2
Удари повз
4
7
Штрафні
7
4
Сейви
1
6
Фоли
7
1
Офсайди
2
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - Шахтар
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
78'
Небезпечний момент
Трубін врятував свою команду у вирішальний момент! Алефіренко вискочив віч-на-віч завдяки передачі Хадіда, але не зміг переграти воротаря.
73'
Жовта картка
Васильєв зрубав у підкаті Топалова, чисте попередження.
73'
Матвієнко виграв підбір і добряче приклався злету, але по центру пішов м'яч, прямо в Нєпогодова.
73'
Заміна
Топалов і Сікан замінили відповідно Гочолейшвілі та Траоре.
72'
Назарина наважився на удар з 45 метрів, влучив у стінку. Буде кутовий.
70'
Заміна
Перша заміна в сьогоднішньому матчі. Кузик поступився місцем на полі Авагімяну.
64'
Хадіда задумав класний пас на Алефіренка, але виконати не вийшло. М'яч у Трубіна.
58'
Жовта картка
Путря заблокував прохід Михайличенка флангом.
57'
Судаков цілив у дальній нижній кут після зручного скидання від Траоре. Нєпогодов потягнув.
55'
Жовта картка
Жовта Назарині за фол проти Салюка в центрі поля.
53'
Контратака Чорноморця розвивалася дуже цікаво, але завершення Алефіренка в цьому епізоді нікуди не годиться.
49'
Криськів завдав неочікуваного удару з розвороту. Нєпогодов навряд зреагував би, але м'яч пройшов над поперечкою.
47'
Невеличка пожежа виникла у карному Шахтаря, але одесити цим не скористалися.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Максимально насичений перший тайм. Сподіваємось, у другій половині зустрічі команди не зменшать обертів.
45+5'
Свисток
Перерва.
45+3'
Сам же Судаков і підійшов до м'яча, щоб виконати штрафний. У площину влучив, але Нєпогодов на місці.
45+2'
Жовта картка
Хадіда у підкаті збив Судакова, який проривався до воріт.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано чотири хвилини.
43'
Жовта картка
Бондар навмисне грубо влетів у Алефіренка, картка абсолютно по ділу.
41'
Гоооол!!!
Чорноморець зрівнює рахунок! Нарешті якісний кутовий. Демченко відгукнувся на високий навіс Кузика та скинув на Салюка, який і вгатив м'яч у сітку.
39'
Конопля намагався завершити атаку ударом, але захисники не дали йому цього зробити.
38'
Кузик подав кутовий, Трубін вийшов і забрав м'яч до рук.
34'
Бадібанга зіграв у верховий м'яч, але повноцінним ударом по воротах це назвати складно.
32'
Не зрозуміли партнери Хадіда, ніхто не пішов замикати дальню штангу.
31'
Гочолейшвілі протягнув м'яч метрів на 30 і віддав на Траоре, але той довго наважувався на удар і вся загроза була нівельована.
30'
Трохи заспокоїлася гра у порівнянні з тим, що було в першій половині тайму.
24'
Класна позиція для удару була в Бондаренка, але замість щільного пострілу він покотив м'яч у руки Нєпогодову.
22'
Офсайд
Відмінну контратаку провели «моряки», Алефіренко навіть вдалося відправити м'яч у сітку. Але на певному етапі Кузик заліз в офсайд.
19'
Гоооол!!!
І все-таки «гірники» знову виходять уперед! Гочолейшвілі протиснув Брагару та потужно пробив у ближній кут. В обороні у Чорноморця, звичайно, прохідний двір.
15'
Небезпечний момент
Жахливий промах здійснив Траоре! Бондаренко віддав буркінійцю на порожні ворота, але той примудрився пробити вище.
13'
Михайличенко пронісся флангом, прибрав м'яч під себе та крутив у дальній кут. Поруч зі штангою.
12'
Небезпечний момент
Знову Судаков загрожував воротам! Цього разу Георгій з убивчої позиції пробив фактично у руки Нєпогодову.
11'
В оточенні чотирьох суперників Судаков знайшов можливість для удару, от тільки точності не вистачило.
10'
8'
Гоооол!!!
Рахунок знову рівний! Путря з одинадцяти метрів вколотив м'яч у лівий кут.
7'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Шахтаря! Андрій Коваленко побачив на VAR гру рукою від Назарини.
6'
Одесити подали кутовий, Трубін вийшов із воріт і кулаком зіграв у м'яч.
5'
Салюк заблокував спробу удару з лінії карного від Бондаренка.
1'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок за 20 секунд після стартового свистку! Криськів отримав м'яч від Бондаренка та у дотик вразив дальню дев'ятку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Андрій Коваленко (Полтава).
Запасні: Варакута (в), Паст (в), Авагімян, Білий, Войтіховський, Гладкий, Єрмаков, Задоя, Політило, Селін, Штогрін, Юсов.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця (4-2-3-1): Нєпогодов — Кузик, Гучек, Салюк, Путря — Васильєв, Демченко — Брагару, Хадіда, Бадібанга — Алефіренко. Головний тренер — Роман Григорчук.
Запасні: Пятов (в), Шевченко (в), Борячук, Джурасек, Келсі, Тейлор, Ракицький, Сікан, Тоїров, Топалов, Тотовицький, Фарина.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Трубін — Михайличенко, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Судаков, Криськів, Бондаренко, Гочолейшвілі — Траоре. Головний тренер — Ігор Йовічевич.
Поєдинок першого кола завершився з рахунком 2:1 на користь «гірників».
Шахтар посідає перше місце в турнірній таблиці, Чорноморець — одинадцяте.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 19-го раунду УПЛ між Чорноморцем і Шахтарем.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
02.04.2023 о 16:01
ГРИ ищите хорошего голкипера--в ЧО нет не одного хорошего вратаря--Хадида на лавку --Войтиховского или Авагимяна на поле--надо освежить игру --защита слабоватая не играйте в своей штрафной только вперёд
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Генк Генк 2 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 1 Завершено 14:01 - Сьогодні Металіст 1925 Металіст 1925 0 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 0 Селтік Селтік 1 Завершено 14:00 - Сьогодні Лілль Лілль 3 Лор’ян Лор’ян 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Вісла Вісла 1 Радомяк Радомяк 1

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Анонс матчу Чорноморець - Шахтар 02.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 10.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Йовичевич, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Шахтар можна подивитися 02.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 19.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди Шахтар був зіграний проти Рух - 19.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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